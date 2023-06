"การบินไทย" คว้ารางวัล 1 ใน 10 สายการบินที่มีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ดีที่สุดของโลก

รับรางวัลสายการบินที่มีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ดีที่สุดของโลก (World’s Best Airline Cabin Crew) อันดับ 8 และสายการบินที่มีพนักงานให้บริการที่ดีที่สุดของเอเชีย (Best Airline Staff in Asia) อันดับ 9 จากการประกาศรางวัลจากสกายแทรกซ์ ประจำปี2566 (The 2023 Skytrax World Airline Awards) ซึ่งรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการให้บริการของการบินไทยอยู่ในระดับมาตรฐานที่นานาชาติยอมรับ บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการบินไทยมาโดยตลอด การบินไทยจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพทั้งการให้บริการและผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในทุกด้าน เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความพึงพอใจสูงสุดต่อไปสกายแทรกซ์ เริ่มจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 โดยในปี 2566 นี้ได้สำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจจากนักเดินทางทั่วโลก ระหว่างเดือนกันยายน 2565 ถึงเดือนพฤษภาคม 2566 นำมารวบรวมประเมินผลมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการบริการของสายการบินต่างๆ กว่า 325 สายการบินที่มีความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน เริ่มตั้งแต่ก้าวเข้าสู่สนามบินจนถึงการบริการบนเครื่องบิน