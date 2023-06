CPF คว้า 6 รางวัลความเป็นเลิศแห่งภูมิภาคเอเชีย Asian Excellence Awards 2023

การมอบรางวัลจัดขึ้นที่โรงแรม JW Marriott ฮ่องกง ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 โดยมีและขึ้นรับมอบรางวัลรางวัลที่ซีพีเอฟได้รับในปีนี้รวม 6 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลประเภทบุคคล จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CEO) มอบให้แก่ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO) มอบให้แก่นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน และรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม Best Investor Relations Professional มอบให้แก่นางกอบบุญ ศรีชัย ผู้บริหารสูงสุดสายงานกิจการองค์กรและลงทุนสัมพันธ์ นอกจากนี้ รับรางวัลประเภทองค์กร 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล Best Investor Relations Company (Thailand) รางวัล Asia's Best CSR และรางวัล Best Environmental Responsibilityรางวัลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของซีพีเอฟในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ที่ยั่งยืน ส่งเสริมทุกคนเข้าถึงอาหาร และโภชนาการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ โดยเฉพาะ SDG 2 : การขจัดความหิวโหย ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร ส่งเสริมอาชีพ สร้างแหล่งอาหารและเสถียรภาพอาหารทั้งในประเทศ และต่างประเทศ SDG 6 : การจัดการน้ำ ด้วยโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำสำคัญ การบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้น้ำ และ SDG 13 : การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดก๊าซเรือนกระจกตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ (Science-Based Targets Initiative: SBTi)รางวัล Asian Excellence Award เพื่อยกย่องผู้นำและองค์กรที่ประสบความสำเร็จและความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนักลงทุนสัมพันธ์ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลก ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด Asia: Leading the Way มี 53 บริษัท จาก 10 ประเทศในเอเชียเข้ารับรางวัล