เคซีจี จับมือ พาราเมาต์พิกเจอส์ เปิดตัว Imperial Junior Sandwich Cookies พร้อมแพ็คเกจ Transformers : rise of the beasts

หรือผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าแดรี่โปรดักส์ เบเกอรี่ และอาหารตะวันตก เปิดตัวสินค้าใหม่ที่สร้างสรรค์การนำเสนอสินค้าที่พัฒนาคู่กับคาแรกเตอร์ระดับโลกในรูปแบบบิสกิตสอดไส้ ภายใต้แบรนด์อิมพีเรียลจูเนียร์ เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ KCG ได้ร่วมพัฒนาสินค้าบิสกิต ออกมาตอบโจทย์ผู้บริโภคและจับกลุ่ม Gen Z ในรูปแบบบิสกิตสอดไส้ โดยสร้างสีสันด้วยการนำเสนอแพ็คเกจสินค้าที่พัฒนากับคาร์แรคเตอร์ระดับโลกอย่าง Transformersซึ่ง Transformers เป็นคาแรคเตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย โดยภาพยนตร์ของ Transformers กวาดรายได้มากกว่า 709 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากทุนสร้างเพียง 150 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ถือว่าประสบความสำเร็จมากในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา แจ้งเกิดให้กับเหล่าหุ่นยนต์สุดเท่ได้เป็นที่รู้จักไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นหนังที่ทำรายได้และถือเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จเรื่องรายได้เป็นอย่างมากจึงเป็นโอกาสดีที่ KCG จะต่อยอดสินค้า เพื่อตอกย้ำความเป็น Global Brand มากขึ้น โดยสินค้าที่ใช้คาแรกเตอร์ Transformers : the rise of the beasts ได้แก่จำนวน 2 รสชาติ คือและโดยล่าสุดได้เปิดตัวสินค้าครั้งแรกในงาน Thaifex Anuga Asia 2023 ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและลูกค้าภายในงานเป็นอย่างมาก อีกทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์นั้น ทาง KCG ได้ทำสื่อ ภาพยนตร์โฆษณาแนะนำสินค้าใหม่สำหรับสินค้าอิมพีเรียลจูเนียร์ โดยจะลงบนแฟลตฟอร์มออนไลน์ออฟไลน์และในด้านกิจกรรมออนไลน์ทางแบรนด์เน้นความสำคัญให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมกับแบรนด์ โดยได้จัดกิจกรรมออนไลน์ทางช่องทาง Official Facebook ของแบรนด์ มีการแจกพรีเมี่ยมและตั๋วหนัง เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นขยายช่องทางจำหน่ายที่เป็นร้านสะดวกซื้อ (CVS) และร้านค้าทั่วไป ซึ่งเป็นช่องทางของกลุ่มเป้าหมาย โดยได้จัดโปรโมชั่น อิมพีเรียลจูเนียร์แซนวิชคุกกี้ แถมการ์ดพลังทรานส์ฟอร์เมอร์ส : กำเนิดจักรกลอสูร 1 ชิ้นต่อ 1 ซอง มีจำนวนจำกัด และมีให้สะสมถึง 50 แบบ ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2566 – 31 กรกฏาคม 2566