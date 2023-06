“อั๋น ภูวนาท” เปิดตัวหุ่นยนต์แปลงร่าง Transformers : Rise Of The Beasts พร้อมไฮไลท์สุดอลังการ! หุ่นยนต์ "ออพติมัส ไพร์ม" ความสูงกว่า 2.5 เมตร

โดยมีเหล่าเซเลบคนดังมาร่วมภายในงานมากมาย อาทิ ครอบครัวของพิธีกรชื่อดัง “ดร.อั๋น ภูวนาท คุนผลิน” ที่มาพร้อมกับลูกชายน้อง “พอล ภูริท” ที่ชื่นชอบของเล่นหุ่นยนต์ทรานส์ฟอร์เมอร์ส นอกจากนี้ยังมีแฟชั่นโชว์สุดพิเศษในการเปิดตัวของเล่นหุ่นยนต์แปลงร่างทรานส์ฟอร์เมอร์ส จากน้องๆ นักแสดงเด็กชื่อดัง ได้แก่ “น้องธาม นรภัทร นาคะดำรงชัย, น้องคุมะ ดช.ปัณณธร พรประสิทธิ์ จากละครฟ้าเพียงดิน ช่อง One31, น้องบรีแอนน่า เดวิส, น้องสกายเลอร์ เดวิส, น้องพรีเมียร์ ปฤณภพ พาหวล, น้องฟลอร่า มัสซาโร และ น้องเบอร์ดี้ อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง”โดยไฮไลท์ภายในงานคือกิจกรรม Meet & Greet กับ Optimus Prime ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้ใกล้ชิดถ่ายรูป อวดเพื่อนๆ ในโซเชียลฯ #Transformers #Riseofthebeasts #ทรานส์ฟอร์เมอร์ส #TransformersTH พร้อมเช็คอินกับ หุ่นยนต์ "ออพติมัส ไพร์ม" ที่มีความสูงกว่า 2.5 เมตร โดยทางฮาสโบร จัดให้บินตรงนำมาให้น้องๆหนู และสาวกแฟนคลับ ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ที่พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เป็นครั้งแรกและเป็นที่แรกในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการจัดประกวด “Transformers Cosplay Contest” ชิงรางวัลพร้อมทุนการศึกษาอีกมากมาย สำหรับน้องๆ ที่สนใจ ไม่จำกัดเพศ และอายุ เพราะเราต้องการเปิดกว้างในด้านความคิดสร้างสรรค์ ของน้องๆ เยาวชน โดยไม่จำกัดเทคนิดใดๆ ที่สำคัญ สมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นซึ่งงานนี้ ดร.อั๋น ภูวนาท เผยว่า "ดีใจมากๆ ที่ได้มาร่วมงานนี้ ตัวผมเป็นแฟนภาพยนตร์ทรานฟอร์เมอร์ส ตั้่งแต่ภาคแรกเลย ในช่วงปี 2550 นี่ผ่านมา 16 ปี ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังครองใจแฟนๆ ตั้งแต่รุ่นผม มาจนรุ่นลูกผมเลย ซึ่งลูกชายผมก็ชอบเล่นหุ่นยนต์แปลงร่างอยู่แล้ว ยิ่งได้มาร่วมงานนี้เขาตื่นเต้นมาก ตัวนั้นชื่อนี้ ตัวนี้ชื่อนั้น ยิ่งเห็น หุ่น "ออพติมัส ไพร์ม" ที่มีความสูงกว่า 2.5 เมตร เขายิ่งดีใจมาก เพราะเหมือนตัว ออพติมัส ไพร์ม ออกมาจากในหนังเลย ใครที่เป็นแฟนภาพยนตร์ หรือนักสะสม ต้องไม่พลาดกับหุ่นยนต์แปลงร่าง Transformers : Rise of The Beasts นะครับ"สำหรับสินค้า Transformers : Rise of The Beasts ของฮาสโบรในปีนี้ มีสินค้าที่เหมาะกับเด็กๆ อายุ 5-8 ปี ที่ชื่อว่า “Beast Alliance” โดยสินค้าจะเป็นฟิกเกอร์ ที่จะมีขั้นตอนฝึกทักษะในการแปลงร่างอยู่ 3-5 ขั้นตอน ซึ่งเด็กๆ สามารถเล่นได้ด้วยตนเอง หรือจะให้ทางครอบครัวช่วยแนะนำเด็กๆ เพื่อเป็นการทำกิจกรรมร่วมสนุกด้วยกันได้อีกด้วย ส่วนกลุ่มอายุ 8 ปีขึ้นไป มักจะชื่นชอบรุ่น “Studio Series” ซึ่งตัวฟิกเกอร์จะถูกถอดแบบคาแรคเตอร์มาจากในภาพยนตร์ ไม่ว่าเป็นตอนเปลี่ยนร่างเป็นหุ่นยนต์ หรือเปลี่ยนร่างเป็นยานพาหนะ ซึ่งเหมาะกับเด็กๆ หรือแฟนคลับที่ชมภาพยนตร์แล้วประทับใจในตัวละครและอยากจะเก็บสะสมเป็นที่ระลึกและโปรโมชั่นสุดพิเศษในช่วงเปิดตัว รับส่วนลดทันที 25% เมื่อซื้อสินค้าภายในงาน โดยเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท รับฟรี Transformers Griptok มูลค่า 199 บาท 1 ชิ้น (ของแถมมีจำนวนจำกัด) และเมื่อซื้อสินค้าเฉพาะที่ พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ครบ 500 บาท รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Meet & Greet กับ Optimus Prime (8-11มิ.ย.66)ซื้อครบ 2,400 บาท รับบัตรชมภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มูลค่า 250 บาท จำนวน 2 ใบ มูลค่า 500 บาท (พิเศษ! เฉพาะเฉพาะลูกค้า M CARD ซื้อเพียง 2,000 บาท สิทธ์มีจำนวนจำกัด)