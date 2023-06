เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ผนึก เป๊ปซี่® ต้อนรับศึกครั้งใหม่ของทัพออโตบ็อตส์ จัดงานเปิดตัวหนัง “Transformers: Rise of the Beasts”

ร่วมกับโดยและจัดงานเปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จัดเต็มแบบอลังการให้สมกับการรอคอยของแฟนคอหนังชาวไทยที่ตั้งตารอศึกครั้งใหม่ของ “Transformers: Rise of the Beasts ทรานส์ฟอร์เมอร์ส : กำเนิดจักรกลอสูร” หนังแอ็คชั่นที่ได้รับกระแสความนิยมและการตอบรับที่ดีมาอย่างยาวนานด้วย ภาคต่อถึง 7 ภาค ด้วยการยกบรรยากาศการเดิน Blue Carpet ของการเปิดตัวภาพยนตร์เมืองคานส์มาไว้ใจกลางเมือง ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยามซึ่งไฮไลท์ของงานพบเหล่าคนดังที่มาร่วมเดิน Blue Carpet ในธีมของภาพยนตร์ที่ได้ร่วมผจญภัยย้อนไปในยุคทศวรรษ 90 พร้อมกับเหล่าออโตบ็อตส์อีกครั้ง ให้สมกับความคุ้มค่าของการรอคอยการกลับมาของภาคที่ 7 โดยเหล่าซุปตาร์จัดเต็มประชันโฉมสวยหรูแบบไม่ยอมกัน นำทีมโดย 6 หนุ่มบอยแบนด์วง PROXIE ได้แก่ กร วรรณไพโรจน์, โชกุน ปวริศร์, อองรี ออสการ์ เอ็ดเวิร์ด, กัน รัชชานนท์, วิคเตอร์ วรเมธ และ คิม ปัณณธร รวมทั้งสองหนุ่มจากซีรีส์สุดฮอต เน็ต สิรภพ มานิธิคุณ และ เจมส์ ศุภมงคล วงศ์วิสุทธิ์ นอกจากนี้ ยังมีเซเลบริตี้คนดัง อาทิ มาร์ค ธาวิน พี เซียวตง, ฐิติพงศ์ ล้อประเสิรฐ, พลอยลดา ธนาไพไพศาลวรกุล ฯลฯนอกจากนี้ เครื่องดื่มเป๊ปซี่ยังเอาใจกลุ่มแฟนภาพยนตร์ทรานส์ฟอร์เมอร์สและนักสะสมชาวไทย ส่ง บ็อกซ์เซ็ทเป๊ปซี่คอลเลคชันพิเศษ รุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น ลายเหล่าออโตบ็อตส์ 4 ลาย ให้สะสมกันกับแพ็คเกจในกล่องสีดำสวยหรู สามารถซื้อสะสมได้ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ (Box Office) ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป สาขาที่ร่วมรายการ และ Major Mall ใน Shopee และ Lazada ได้ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566 มาพร้อมกับแพ็คเกจตั๋วหนังราคาสุดพิเศษเพียง 590 บาท จากปกติ 1,165 บาท...พบกับ “Transformers: Rise of the Beasts ทรานส์ฟอร์เมอร์ส : กำเนิดจักรกลอสูร” ภาพยนตร์แฟรนไชส์ระดับบล็อกบัสเตอร์ มาร่วมค้นพบพลังต้นกำเนิดทรานส์ฟอร์เมอร์สพร้อมกัน 7 มิถุนายนนี้ ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป