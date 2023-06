“อั๋น ภูวนาถ” ชวนสาวกแฟนคลับ ทรานส์ฟอร์สเมอร์ส ห้ามพลาด!

แมพ แอคทีฟ จับมือร่วมกับ ฮาสโบร พร้อมเปิดตัวของเล่นหุ่นยนต์แปลงร่าง Transformers-Rise Of The Beasts พบหุ่นยนต์มาสคอต "ออฟติมัส ไพร์ม" ความสูงกว่า 2.5 เมตร วันที่ 8 มิถุนายนนี้ ที่สยามพารากอน "EVENT 3 ชั้น 3 แผนก KIDS'PLANET" เวลา 14.00 น.ปลุกกระแสต้อนรับการกลับมาของภาพยนตร์แอ็คชั่นฟอร์มยักษ์ทรานส์ฟอร์สเมอร์ส ในปี 2023 กับ "Transformers Rise Of The Beasts กำเนิดจักรกลอสูร" งานนี้ทาง แมพ แอคทีฟ จับมือร่วมกับ ฮาสโบร ผู้ผลิตของเล่นรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เจ้าของลิขสิทธิ์ของเล่นทรานส์ฟอร์สเมอร์ส ขอเอาใจน้องๆ หนูๆ และแฟนคลับสาวกตัวยงภาพยนตร์ทรานส์ฟอร์สเมอร์ส เตรียมจัดงานเปิดตัวหุ่นยนต์แปลงร่าง Transformers – Rise Of The Beasts ครั้งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมไฮไลท์สุดตระการตา กับมาสคอตหุ่นยนต์ "ออฟติมัส ไพร์ม" ที่มีความสูงกว่า 2.5 เมตรภายในงานยังมีครอบครัวของเหล่าเซเลบ-คนดัง ที่เป็นแฟนคลับหุ่นยนต์ Transformers มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อาทิ ครอบครัวของพิธีกรชื่อดัง ดร.อั๋น ภูวนาท คุนผลิน ควงลูกชายสุดรัก น้องพอล ภูริท ที่ชื่นชอบของเล่นหุ่นยนต์ทรานส์ฟอร์สเมอร์ส พบแฟชั่นโชว์สุดพิเศษจากน้องๆ นักแสดงเด็กชื่อดัง ได้แก่ น้องเจ้าคุณ พันธ์ชนกชนม์ พันธ์สังข์ จากวันทอง ช่อง One 31, น้องธาม นรภัทร นาคะดำรงชัย, น้องบรีแอนน่า เดวิส, น้องสกายเลอร์ เดวิส, น้องพรีเมียร์ ปฤณภพ พาหวล, น้องฟลอร่า มัสซาโร และน้องเบอร์ดี้ อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง ที่จะมาร่วมสร้างสีสันบนรันเวย์ ในการเปิดตัวของเล่นหุ่นยนต์แปลงร่างทรานส์ฟอร์สเมอร์สนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย อาทิ การทำ DIY หน้ากากทรานส์ฟอร์สเมอร์ส หรือสร้างสรรค์จินตนาการไปกับการระบายสีภาพหุ่นยนต์ทรานส์ฟอร์สเมอร์ส7 และร่วมท้าประลองความมันส์กับการแปลงร่างของเล่นหุ่นยนต์ Transformers7 Challenge และ ยังจัดโปรโมชั่นพิเศษ! เอาใจเหล่าสาวกทรานส์ฟอร์เมอร์แบบเอ็กคลูซีพ เฉพาะในงานเท่านั้น