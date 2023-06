Omazz และ SF Cinema ร่วมกับ Das Treffen Magazine จัดงาน Porsche Movie Night เฉพาะผู้ขับรถ Porsche ให้ได้รับสัมผัสประสบการณ์ใหม่แห่งการนอนชมภาพยนตร์ ด้วยเตียงปรับระดับไฟฟ้า Omazz รุ่น Adjusto

ที่เป็นการสร้างพื้นที่สำหรับและผู้สนใจที่รักการขับขี่รถรุ่นนี้ ให้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และทำกิจกรรมร่วมกันในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความผ่อนคลาย ก่อนที่จะได้ร่วมนอนชมร่วมกัน ณ โรงภาพยนต์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เดอะคริสตัล ( SFX Cinema The Crystal) เลียบด่วนเอกมัย – รามอินทรามอบประสบการณ์ใหม่ด้วยการนอนชมภาพยนต์ด้วยเตียงปรับระดับไฟฟ้าที่เพียบพร้อมไปด้วยระบบสั่งการที่สามารถเติมเต็มความสุข และอรรถรสในระหว่างการชมภาพยนตร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบปรับระดับเพื่อจัดตำแหน่งท่านอนได้ตามต้องการ และฟังก์ชันนวดผ่อนคลายเพื่อมอบความสุขสบายอย่างที่สัมผัสได้เฉพาะที่นี่เท่านั้นกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ Omazz's Private Lounge ซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเติมเต็มความผ่อนคลายและสนุกสนานก่อนที่จะเข้าชมภาพยนตร์ได้อย่างสบายใจ โดยมีการเสิร์ฟอาหาร เครื่องดื่มที่หลากหลาย และมีเมนูพิเศษจากร้านอาหารเลอ ความ ลัค ที่เตรียมไว้เฉพาะงานนี้เท่านั้น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของผู้ร่วมงาน หลังจากการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว ผู้ร่วมงานจะได้รับความสนุกสนานในการชมภาพยนตร์เรื่อง "Transformers: Rise of the Beasts" ที่เป็นภาคต่อของซีรีย์ Transformers ซึ่งจะนำเสนอประสบการณ์ใหม่ๆ และการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นของรถ Transformersโดยมีผู้บริหารเข้าร่วมงานตามภาพข่าว ดังนี้ ( รูปจากซ้ายไปขวา )คุณ จักรพันธ์ จารุสุวรรณภูมิ - ผู้จัดการทั่วไป บริษัท 2000 พับลิชชิ่งเเอนด์ มีเดีย จำกัดคุณ สีหบุตร ชุมสาย ณ อยุธยา - Editor in Chief -DAS TREFFEN Magazineคุณ สุวิทย์ ทองร่มโพธิ์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)คุณ ปวราภา ดุพัสกุล - ผู้อำนวยการเเผนการตลาดเเละประชาสัมพันธ์ ปอร์เช่ ประเทศไทยคุณ วิชญ์ภัทร โตรักตระกูล - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท โอมาช (ประเทศไทย) จำกัด