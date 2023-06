KU SDGs for Gen Z… ปักหมุดความคิด KU SDGs นิสิตรุ่นใหม่ให้รักความยั่งยืน

หนึ่งในบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือกำหนดทิศทางการดูแล-พัฒนานิสิตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นที่การพัฒนาคน สอดรับกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด้านการเพิ่มทักษะในการพัฒนาชีวิตให้กับนิสิตนักศึกษา ให้เข้าใจและสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าถึงความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง 17 เป้าหมาย (Sustainable Development Goals, SDGs) หนึ่งในนโยบายสำคัญของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ คือ การนำเป้าหมาย SDGs มาถ่ายทอดกับเยาวชนเพื่อการลงมือปฏิบัติแบบง่ายๆ (implement) ในวิถี SDGs KU Wayทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 20-26 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ. รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมด้วย รศ. ดร.จีมา ศรลัมพ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ร่วมกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย พร้อมแนะนำชักชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ปักหมุดความคิด KU SDGs ให้รัก เข้าใจและเริ่มปฏิบัติตามวิถีความยั่งยืน โดยเน้นประเด็นพร้อมทำและง่ายเพื่อจุดประกายความคิดนิสิตชั้นปีที่ 1 ให้ลงมือทำ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชาว KU เพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมาย SDGs ในภาพรวม นอกจากนี้นิสิตยังสามารถร่วมเป็นเยาวชน KU SDGs อาสา นำความรู้ความสามารถที่หลากหลายในแต่ละคณะรวมกลุ่มเพื่อใช้ความรู้ทำประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมต่อไปKU SDGs for Gen Z มีดังต่อไปนี้GOAL 1: No Poverty ชีวิตดีแบบฉ่ำๆ ออมไว้ไม่จน ช่วยชุมชนเติบโตไกล สร้างรายได้ให้เต็มเบอร์GOAL 2: Zero Hunger มีีน้ำใจแบ่งปัน ให้ผู้ยากไร้ ไม่สนว่าหน้าไหน แต่ไม่มีใครต้องหิวโซGOAL 3: Good Health and Well-being สุขภาพแข็งแรงทำได้ง่ายๆ เดิน-วิ่งสร้างภูมิคุ้มกันกายใจ หมั่นออกกำลังกายแบบพี่แข พี่นาย พี่เบเบ้GOAL 4: Quality Education ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ไหวไม่ไหวต้องได้เรียน จะเกรียนนอกหรือในห้อง ชั้นต้องได้ Upskill ReskillGOAL 5: Gender Equality ฉันหมุนรอบเธอ เธอหมุนรอบฉัน อรุ่มเจ๊าะกันและกัน ไม่ปิดกั้นหรือมู่ลี่GOAL 6: Clean Water and Sanitation น้ำดื่ม น้ำใช้ใสสะอาดต๊าซทั่วถิ่น กินอยู่ปลอดภัยไม่จกตาGOAL 7: Affordable and Clean Energy หมั่นซื้อหาและใช้งานพลังงานสะอาด แม่ฟาดไม่ยั้งGOAL 8: Decent Work and Economic Growth: ตั้งใจเรียนรู้สู่โลก ทำงานเบิกบาน สร้างอาชีพใหม่ให้ประเทศชั้นนั้นเจริญ!!!GOAL 9: Industry Innovation and Infrastructure เรียนรู้อุต (สาหกรรม) สรรค์สร้างนวัตกรรมสู่โลกแบบใหม่ให้ปังปุริเย่!!!GOAL 10: Reduce Inequality ชั้นเธอเท่าเทียม เท่ากัน เห็นใจ เข้าใจกัน มุ่งลดเหลื่อมล้ำ ไม่หาทำเรื่องเอาเปรียบGOAL 11: Sustainable Cities and Communities เริ่มความกรีนจาก KU ขยายสู่ชุมชน มงลงความยั่งยืน กลมกลืนโลกแวดล้อมGOAL 12: Responsible Consumption and Production กิน ใช้ บริโภคอย่างรับผิดชอบ ตอบโจทย์คนรุ่นหน้า ว่าซั่นGOAL 13: Climate Action อย่าหาทำคาร์บอนได ใจบางพลังงานฟอสซิลเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้เหนี่ยวลมหายใจได้เต็มปอดGOAL 14: Life below Water อนุรักษ์น้องปลา แหล่งน้ำจืด ยืดอายุระบบนิเวศในทะเล และชายฝั่งให้ปังยั่งยืนGOAL 15: Life on Land ปลูกป่า รักษาระบบนิเวศ ดูแลโลกและสรรพชีวิตไม่ให้สู่ขิต ด้วยการสร้างเสริมความหลากหลายGOAL 16: Peace and Justice Strong Institutions ปรับตัวอยู่ร่วมคนอื่น ตื่นรู้ปัญหาสังคม และเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา เพราะนกอยู่ข้างพี่ตานะคะซิสGOAL 17: Partnerships to achieve the Goal จัดจ้านย่านบางเขน จัดเจนเรื่องจิตอาสา พาเพื่อนหาเครือข่ายภายใน และภายนอกมหาลัย ให้เราไม่บ้ง