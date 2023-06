ทำความเข้าใจ GDC กับ 8 เสาหลักหนุนไทย บรรลุเป้าหมาย SDGs / ปริญญา หอมเอนก

เป้าหมายที่ 8

บทความโดย ปริญญา หอมเอนก

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด

ผู้เขียนได้มีโอกาสครั้งสำคัญ เป็นตัวแทนประเทศไทยในนามหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย (International Chamber of Commerce Thailand) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Commission on the Digital Economy) หอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce : ICC) ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ Global Digital Economyผู้เขียนขอกล่าวถึงประเด็นสำคัญของโลกที่กำหนดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations) เรื่อง SDGs (Sustainable Development Goals) ทั้ง 17 เป้าหมาย (Goals) ผู้ร่วมประชุมทุกท่านจากทั่วโลกกว่าหนึ่งร้อยประเทศมองว่าประเด็นเรื่อง Global Digital Compact (GDC) เป็นรากฐานสำคัญของเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 เป้าหมาย ซึ่ง GDC เป็นประเด็นหลักในการประชุม ICC ในครั้งนี้SDGs (Sustainable Development Goals) คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแนวทางที่กำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations) มีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจที่จะต้องมีการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายนี้เกิดขึ้นเมื่อปี 2558 โดยองค์การสหประชาชาติมีเป้าหมายจะทำให้โลกดีขึ้นภายในปี 2573 (ใช้เวลาทั้งหมด 15 ปี) แก่นสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) สามารถสรุปได้ด้วยวลีสั้นๆ ว่า “การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”SDGs มีทั้งหมด 17 เป้าหมายหลัก ในบทความนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงทั้ง 17 เป้าหมาย พร้อมกับหยิบยกเป้าหมายที่ตัวเองมองว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Digital Economy มาขยายความด้วยสำหรับเป้าหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล ที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาประกอบด้วยเป้าหมายที่ 8, 9 และ 10 ดังนี้ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือทางด้านดิจิทัลเพื่อนำมาเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้มีประสิทธิผลที่ดีขึ้น และนำไปสู่ความยั่งยืนในการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไปนับเป็นส่วนสำคัญในการนำไปสู่ความยั่งยืน โดยมีดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทั้งด้านอุตสาหกรรม การเกิดนวัตกรรม ตลอดจนการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งและมีความยั่งยืนไม่เพียงแค่ด้านความเป็นอยู่ สุขภาพ สังคม ที่คุณจะต้องมีความเท่าเทียมกันแล้ว ในมุมของ Cybersecurity Literacy การลดความเหลื่อมล้ำหรือสร้างความเท่าเทียมกันนั้นยังหมายถึง เรื่องความมั่นคงปลอดภัย การได้ประโยชน์จากการใช้ไซเบอร์ การไม่ถูกละเมิดความเป็นส่วนตัว โดยในแวดวงไซเบอร์ ใช้คำว่าโดยมีความสอดคล้องกับ Reduced Inequalityโดยมีรายละเอียด ดังนี้: ขจัดความยากจน ซึ่งในความเป็นจริงอาจจะทำให้ความยากจนหมดไปได้ยาก แต่จะต้องทำให้ลดลงมากที่สุด เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษย์: ขจัดความหิวโหย ทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ: สร้างหลักประกันด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ไม่อัตคัดขัดสนยากจน โดยทำให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพความเป็นอยู่ต่อทุกวัย: สร้างหลักประกันด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ ต้องให้มนุษย์ทุกคนมีโอกาสทางการศึกษา ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีความเท่าเทียมกัน และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านการศึกษา: สร้างความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมความเข้มแข็งความเสมอภาคให้กับสตรีและเด็กผู้หญิง: สร้างหลักประกันให้มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงน้ำสะอาด และได้รับสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน: สร้างหลักประกันให้มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาด และพลังงานทางเลือกสมัยใหม่ได้ในราคาย่อมเยาหรือสามารถซื้อหามาใช้ได้: ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน เกิดการจ้างงานอย่างเต็มที่ และมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน: ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน ให้เกิดความครอบคลุมในทุกมิติและมีความยั่งยืนต่อเนื่อง: ลดความไม่เท่าเทียมกัน ความไม่เสมอภาคกันของมนุษย์ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ: ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความมั่นคงปลอดภัย มีความทั่วถึง และมีภูมิต้านทานอย่างยั่งยืน: สร้างหลักประกันการบริโภคและการผลิตให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีความสมดุลกันระหว่างการบริโภคและการผลิต: แนวปฏิบัติด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ที่จะต้องร่วมกันต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น เรื่อง Carbon Credit เป็นต้น: การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: การป้องกันและฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ได้แก่ พื้นดิน ป่าไม้ ทรัพยากรดิน ตลอดจนทรัพยากรทางชีวภาพ: ส่งเสริมให้สังคมโลกเข้าถึงความยุติธรรม สร้างกลไกที่เข้มแข็งด้านความยุติธรรมโดยการสร้างสถาบันขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบต่อภารกิจดังกล่าว: สร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านความร่วมมือระดับโลกเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยความร่วมมือจะเกิดจากฝ่ายรัฐบาล ภาคเอกชน และประชาสังคมผลจากการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ประการ ทำให้สามองค์กรระดับโลก ได้แก่(หอการค้านานาชาติ) มีความเห็นตรงกันว่าเป็นกรอบแนวทางในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมวลมนุษยชาติ ซึ่งสนับสนุนเป้าหมาย SDGs โดย GDC ประกอบไปด้วย 8 เรื่อง ดังหัวข้อด้านล่างนี้ ทั้งนี้เนื่องจากทุกฝ่ายเล็งเห็นว่า เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจ และมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในศตวรรษนี้ในศตวรรษนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การมีอินเทอร์เน็ตใช้ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีไปใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจ และใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องปกติทั่วไป โดยแทบจะไม่ต้องพูดถึงประเด็นความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็ว่าได้ เพราะปัจจุบันเราเลยจุดนั้นมาแล้ว แต่ประเด็นที่น่ากลัวและควรจะต้องกล่าวถึงกลับกลายเป็นเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านมืด รวมทั้งการใช้และได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคมโลก ซึ่งสวนทางกับเป้าหมายขององค์กรทั่วโลกจากหลายฝ่ายที่มีความพยายามให้มวลมนุษยชาติมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สอดคล้องเท่าเทียมกัน ดังคำกล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”ประกอบไปด้วย: การสร้างสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนไม่ได้หมายความถึงเพียงแค่การใช้เทคโนโลยีและการเชื่อมต่อระหว่างกันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้อย่างมีความเท่าเทียมกัน มีความทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ เกิดความคุ้มค่า นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยควรต้องจัดการกับช่องว่างทางดิจิทัลทั้งเรื่องทักษะ ภาษา และเนื้อหา: ความจำเป็นต่อการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ต เพราะปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีการใช้งานร่วมกันหลายภาคส่วน ทั้งฝ่ายรัฐบาล เอกชน และประชาสังคม จึงควรจะต้องมีแนวทางในการบริหารจัดการให้ทุกฝ่ายใช้อินเทอร์เน็ตร่วมกันด้วยความสันติสุข และจำเป็นต้องมีธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารจัดการที่ดี มีกระบวนการในการกำหนดหลักการใช้งานอินเทอร์เน็ต มีกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเกิดความราบรื่น: สังคมดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็ว เกิดข้อมูลและมีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์กันอย่างมาก ซึ่งในบางกรณีมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นจึงต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงการปกป้องข้อมูลส่วนตัวและความเป็นส่วนตัว โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในองค์กรหรือหน่วยงานควรจะต้องมีกระบวนการในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการประมวลผลให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยองค์กรจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย GDPR และสำหรับองค์กรในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA (ซึ่ง DP ที่อยู่ในกฎหมายทั้งสองฉบับนั้นย่อมาจาก Data Protection): มนุษย์ทุกคนที่ใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ ควรได้สิทธิ์พื้นฐานเดียวกันกับการใช้ชีวิตแบบออฟไลน์ นั่นหมายความว่าสิทธิมนุษยชนบนออนไลน์ควรต้องมีความเชื่อมโยงและพึ่งพาซึ่งกันและกันกับโลกออฟไลน์ โดยสิทธิมนุษยชนบนโลกออนไลน์นั้นควรจะต้องครอบคลุมถึงการถูกปั่นความคิดใน Social Media การหลอกลวงในรูปแบบของ Information Disorder ด้วย (Information Disorder ประกอบด้วย Misinformation หรือข้อมูลที่ผิด Disinformation หรือข้อมูลที่ถูกบิดเบือน และ Malinformation หรือข้อมูลที่แฝงเจตนาร้าย): เรื่องความไว้วางใจและความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล ในที่ประชุมล่าสุดกล่าวถึง Cybersecurity โดยปัจจุบันความไว้วางใจและความปลอดภัยทางดิจิทัล มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจและใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งการรักษาความไว้วางใจในโลกดิจิทัลเป็นงานที่ซับซ้อน เนื่องจากมีการใช้ไซเบอร์สเปซมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ต้องให้ความสำคัญยิ่งยวดเช่นกัน ดังนั้นการใช้ชีวิตของมนุษย์ทุกคนจึงควรให้ความสำคัญกับข้อมูลความเป็นส่วนตัว การเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย ความปลอดภัยของเครือข่าย และความสามารถในการจัดการกับความเสี่ยงจากอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างรู้เท่าทันและทันท่วงที: ด้วยศักยภาพที่ชาญฉลาดของ AI ทำให้ปัจจุบันมีการใช้ AI กันอย่างแพร่หลาย ที่พบเห็นกันอย่างมากมายคือการใช้ AI อย่างไร้คุณธรรม เช่น ใช้ AI ในการสร้าง Clip Deep Fake ตัดต่อใบหน้าผู้นำระดับโลกแล้วให้พูดเรื่องไม่จริง สร้างความเสียหายและสับสนต่อสังคมโลก นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีอุบัติใหม่ไปประยุกต์ใช้ในเชิงลบด้วย ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี Blockchain, Quantum Computing, AR/VR ซึ่งการใช้เทคโนโลยีอย่างไร้คุณธรรมจำเป็นจะต้องมีการจัดการประเด็นเหล่านี้อย่างจริงจังและรัดกุม รวมถึงการใช้ Generative AI อย่างเช่น ChatGPT อย่างมีคุณธรรมและอยู่ในสภาวะที่กฏหมายสามารถควบคุมการใช้งาน Generative AI ได้: การให้ความสำคัญกับระบบเปิด เพื่อให้เกิดการแบ่งปันอย่างอิสระ เช่น ส่งเสริมมาตรฐานแบบเปิด ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส ข้อมูลเปิด แบบจำลอง AI แบบเปิด รวมไปถึงเนื้อหาแบบเปิด เพื่อให้เกิดประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล แหล่งข้อมูลเหล่านี้เรียกว่า Digital Commons มีการเรียกร้องให้รัฐบาล เอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคมทำงานเพื่อสร้างรูปแบบความร่วมมือใหม่ๆ แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ในกรอบแนวทางและกฎเกณฑ์สากล: กระบวนการเร่งรัดต่อการขับเคลื่อนกรอบแนวทางในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ประการ โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ทั่วถึง เสมอภาค และยั่งยืนเป็นงานที่ต้องใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งทุกฝ่ายควรต้องให้ความสำคัญเรื่องความมั่นคงปลอดภัย การมีความเป็นส่วนตัว ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ต้องคำนึงถึงส่วนรวมและประชาสังคมเป็นเป้าหมายสำคัญ