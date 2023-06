“พาณิชย์”โปรโปตผลไม้ไทยเมืองกวางโจว ชาวจีนแห่ชม ชิม ชอบ ยอดขายปัง

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้มอบนโยบายให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทำการสำรวจลู่ทางและโอกาสการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศที่ประจำอยู่ และให้รายงานผลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับรายงานผลการจัดกิจกรรม Thai Fruits Golden Months และเทศกาลทุเรียนไทย จาก น.ส.อรนุช วรรณภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสำนักงานได้ร่วมกับ Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store Co, Ltd. (CP GROUP) และซุปเปอร์มาร์เก็ตสังกัด LOTUS เครือข่าย CP GROUP จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยในตลาดจีนสำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ทูตพาณิชย์ได้รายงานว่า เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตสังกัด LOTUS ในกลุ่มสินค้าผลไม้ไทย เช่น ทุเรียน มังคุด ลำไย ชมพู่และมะพร้าว โดยจำหน่ายในราคาพิเศษ และมีการตกแต่งซุปเปอร์มาร์เก็ตสังกัด LOTUS ภายใต้ Key Visual ของกิจกรรม Thai Fruits Golden Months ในซุปเปอร์มาร์เก็ต 56 สาขาของมณฑลกวางตุ้ง รวมทั้งจำหน่ายในราคาพิเศษตามแพลตฟอร์มออนไลน์ Lotus Go APP / Wechat Miniprogram ของซุปเปอร์มาร์เก็ตสังกัด LOTUSทั้งนี้ ในช่วงการจัดงาน ที่หน้าห้างสรรพสินค้า Grand View Mall ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำของเมืองกวางโจว ได้มีการจัดกิจกรรมสาธิตแจกชิมผลไม้ไทย โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประทานทุเรียนชนิดต่าง ๆ เช่น หมอนทอง ก้านยาว และพวงมณี ระหว่างการจัดกิจกรรมและยังได้นำเสนอผลไม้ไทยในฤดูกาลนี้ เช่น ทุเรียน ชมพู่ มังคุด มะพร้าว และลำไย และมีการจัดจำหน่ายสินค้าผลไม้แช่แข็ง เช่น ไอศกรีมทุเรียน ทุเรียนแช่แข็ง รวมถึงคุกกี้ทุเรียน โดยจัดแสดงและจำหน่ายผลไม้ไทยในราคาพิเศษอีกทั้งมีการแสดงวัฒนธรรมไทย คือ การแสดงมวยไทย และรำไทย รวมทั้งมีการเล่นเกมส์ชิงรางวัลเป็นผลไม้ไทยทำให้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ผู้บริโภคที่ซื้อผลไม้ไทย มีสิทธิ์เข้าร่วมจับสลาก เพื่อลุ้นรางวัลเป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับกวางโจว-กรุงเทพฯ โดยได้จัดควบคู่ไปกับแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Lotus Go ที่ได้จัด Banner และ Page เฉพาะสำหรับงาน เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์ทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อดึงดูดผู้บริโภคเข้าร่วมงานให้มากขึ้น และยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับผลไม้ไทยผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการจัดงาน โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น แอปพลิเคชัน เวยป๋อ (Weibo) วีแชท (Wechat) เสี่ยวหงชู (Xiaohongshu) ติ๊กตอก (Tiktok) และประชาสัมพันธ์สินค้าผลไม้ไทยผ่านผู้มีอิทธิพลทางความคิด (KOLs) ในขณะเดียวกัน ได้จัดควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตาม Big Data ของการค้าปลีกของเครือข่ายบริษัท CP เพิ่มการสั่งซื้อออนไลน์ในช่วงการจัดงาน ซึ่งได้รับผลตอบรับจากผู้บริโภคจีนเป็นอย่างดี“ทูตพาณิชย์ได้รายงานผลการจัดงานว่า มีการสั่งซื้อผลไม้ไทยทั้งออนไลน์และออฟไลน์ มีมูลค่ารวม 20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 260 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2565 และคาดว่าในช่วงที่จัดกิจกรรมจะจำหน่ายผลไม้ไทยได้มากกว่า 80 ล้านบาท และในปี 2566 จะมีมูลค่าการจำหน่ายผลไม้ไทยในเครือข่ายกว่า 500 ล้านบาท”นายภูสิตกล่าว