"LEO" ผนึก PORT ลุยธุรกิจคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

"ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์" จับมือ "สหไทย เทอร์มินอล" เปิดโครงการ The 1st Intelligent & Robotic Cold Chain Bonded Warehouse/Logistics Center in Bangkok คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิระบบ Automation & Robot ระบบอัจฉริยะโดยใช้ Robot ทำงานแทนมนุษย์แห่งแรกของประเทศไทย ผู้บริหารมั่นใจสามารถต่อยอดธุรกิจ Non-freight ช่วยสร้างรายได้เพิ่ม





นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ ได้ลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (Strategic Cooperation Agreement - SCA) กับบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) หรือ PORT ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือและโลจิสติกส์แบบครบวงจร เปิดโครงการ The 1st Intelligent & Robotic Cold Chain Bonded Warehouse/Logistics Center in Bangkok คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ระบบ Automation & Robot ระบบอัจฉริยะใช้ Robot ทำงานแทนมนุษย์แห่งแรกของประเทศไทย และยังเป็นพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติจากทางกรมศุลกากรให้เป็นคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) ซึ่งลูกค้าที่มาใช้บริการสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องภาษีนำเข้าของการใช้คลังสินค้าทัณฑ์บนทุกประการ และยังเป็น Bonded Cold Chain Logistics Center ที่ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางธุรกิจและการค้าของกรุงเทพมหานครมากที่สุด จึงจะเป็นจุดแข็งที่สำคัญของโครงการนี้ในการให้บริการกับผู้นำเข้าสินค้าที่เป็นสินค้าแช่แข็งและควบคุมอุณหภูมิทุกประเภท ในการนำเข้าสินค้ามาเพื่อจัดเก็บและกระจายสินค้าให้ซูเปอร์มาร์เกต โรงแรม และร้านอาหารต่างๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล“สำหรับความร่วมมือกับ PORT ในครั้งนี้ เป็นการให้บริการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า (Warehouse/Logistics Center) ที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิ เพื่อเป็นการเปิดใช้คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ระบบ Automation & Robot ระบบอัจฉริยะ ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ และใช้ Robot ทำงานแทนมนุษย์ ภายในห้องแช่แข็งที่มีอุณหภูมิ 0 -25 องศาเซลเซียส ในท่าเรือสหไทยที่เป็นพื้นที่คลังสินค้าทัณฑ์บน การใช้ระบบ Automation & Robot นี้จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการลดต้นทุนเรื่องการหาบุคคลากรในระดับแรงงานที่นับวันก็จะยิ่งหายาก และยังทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการที่รวดเร็วและมีความแม่นยำและสนองตอบความต้องการของลูกค้า”โดย LEO มีแผนที่จะยื่นเรื่องขอการสนับสนุนการลงทุนจากทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่มีมาตรการส่งเสริมการลงุทนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และยังตั้งเป้าที่จะทำให้ Cold Chain Warehouse/Logistics Center แห่งนี้เป็น Green Logistics โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจาก Solar Cell และมีระบบการบริการจัดการที่สามารถช่วยลดโลกร้อน (Carbon Emission) ได้อีกด้วยโครงการ The 1st Intelligent & Robotic Cold Chain Bonded Warehouse/Logistics Center in Bangkok ตั้งอยู่ในบริเวณท่าเทียบเรือสหไทยฯ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้งบการลงทุน 232 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าเช่าทรัพย์สินตลอดระยะเวลาอายุสัญญา 72 ล้านบาท และเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการ 160 ล้านบาท และคาดว่าจะสร้างรายได้อย่างน้อย 800 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาโครงการ“LEO ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำธุรกิจร่วมกับ PORT ด้วยจุดเด่นของบริษัทฯ ที่มีการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรสามารถให้บริการขนส่งสินค้าธรรมดา และสินค้าที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ จึงมีความพร้อมในการให้บริการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาส 1 ของปี 2567 นี้ ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้เป็นหนึ่งในแผนงานที่ LEO จะพัฒนาในส่วนของธุรกิจ Non-freight ในทุกมิติ และเข้ามาช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีการเติบโตทางรายได้และผลประกอบการอย่างก้าวกระโดดภายใน 1-3 ปีข้างหน้าด้าน คุณบัญชัย ครุจิตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (PORT) เปิดเผยว่า “PORT มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจของ LEO เพื่อยกระดับการให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจร ทั้งยังมีการนำเทคโลโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการคลังสินค้าซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมาก”