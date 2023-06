YouTrip เผยยอดผู้ใช้งานโต 300%

ผู้จัดการรายวัน 360 - YouTrip (ยูทริป) ผู้ให้บริการดิจิทัลวอลเล็ตรองรับหลายสกุล (Multi-currency wallet) ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย เผยผู้ใช้งานกลับมาท่องเที่ยวโตขึ้นกว่า 300% ตอกย้ำความเป็นผู้นําบริการดิจิทัลวอลเล็ตรองรับหลายสกุลสําหรับนักเดินทางนางสาวจุฑาศรี คูวินิชกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง YouTrip ประเทศไทย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ YouTrip เปิดให้บริการในประเทศไทยตั้งแต่พฤศจิกายน 2562 โดยเริ่มจากกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นกลุ่มหลัก เติบโตต่อเนื่องมีจำนวนผู้สมัครและปริมาณการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วยการเพิ่มกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าใหม่ในกลุ่มนักเรียนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ กลุ่มนักช้อปออนไลน์ที่ใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ กลุ่มเกมเมอร์พร้อมผลักดันโปรโมชันเงินคืนเพื่อเพิ่มความคุ้มให้กับผู้บริโภค ทำให้ลูกค้าสามารถใช้ YouTrip ได้อย่างคุ้มค่าทั้งการใช้จ่ายในต่างประเทศ และการซื้อของออนไลน์อีกด้วยนอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเกื้อหนุนจากการเปิดพรมแดนให้นักท่องเที่ยวเดินทางอีกครั้ง ทำให้นักท่องเที่ยวตอบรับ YouTrip มีผู้สมัครใช้บริการอย่างก้าวกระโดดในทุกๆ ไตรมาสจนถึงปัจจุบัน เป็นผู้นำด้านดิจิทัลวอลเล็ตรองรับหลายสกุล ในฐานะฟินเทคชั้นนำระดับภูมิภาคจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกรรมการท่องเที่ยวที่เริ่มกลับสู่ภาวะปกติในปี 2566 คาดการณ์นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศยังคงเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยรายงานสถิติจาก YouTrip ในเดือนเมษายน 2566 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ใช้งาน YouTrip ในการท่องเที่ยวต่างประเทศเติบโตขึ้นถึง 300% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2565 คาดว่าฤดูการท่องเที่ยววันหยุดยาวในช่วงปลายปีนี้จะกลับมาคึกคักอีกครั้งในฐานะผู้นำบริการดิจิทัลวอลเล็ตรองรับหลายสกุลที่ได้รับความไว้วางใจจากนักเดินทางชาวไทย เรายังคงมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความคุ้มค่าในการแลกเปลี่ยนสกุลด้วยเรทที่ดีกว่า ใช้จ่ายได้ทุกสุกลเงินโดยไม่มีค่าอัตราความเสี่ยง 2.5% พร้อมฟีเจอร์ YouTrip Perks และเงินคืนที่มีให้อย่างต่อเนื่อง และในอนาคตเตรียมต่อยอดบริการ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักเดินทางมากขึ้นล่าสุดรับรางวัล Best Mobile Wallet Initiative (Highly Commended) จาก Retail Banker International Asia Trailblazer Awards 202, รางวัล Best Frictionless Customer Experience Initiative จาก The Asian Bankerและรางวัล Outstanding Digital CX - FX Services จาก Digital CX Awards 2023นางสาวศุภนีวรรณ จูตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า “ความสำเร็จของ YouTrip ตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารในการเป็นผู้นำด้านการให้บริการชำระเงินทางดิจิทัล ให้กับลูกค้าชาวไทยที่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ และอื่นๆ โดยมีผลิตภัณฑ์ บริการ และระบบของธนาคารเป็นหลังบ้านในรูปแบบ ‘พาวเวอร์บายเคแบงก์’ (Powered by KBank) และการใช้งาน YouTrip มีความเชื่อมโยงกับ K PLUS ในการทำธุรกรรมต่างๆ ลูกค้าสามารถสมัครใช้งานและเติมเงินผ่าน K PLUS ได้ตลอด ทำให้ลูกค้าที่ใช้ YouTrip วางแผนเตรียมเงิน และควบคุมการใช้จ่ายระหว่างเดินทางล่วงหน้าได้”