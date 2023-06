“บาจา” ขยายฐานดัน 3พันล.ปี68 ชู “Shoes for All” ความหลากหลาย

ผู้จัดการรายวัน 360 - บาจา เผยแผนระยะยาว 3 ปี เดินหน้าขยายสาขา ปักหมุดบุกห้างใหญ่ในเมือง เพิ่มฐานลูกค้า งัดกลยุทธ์เด็ดปีนี้ จับมือ ฟีไลน์ เอเจนซี (Feline Agency) ปล่อยแคมเปญ “Sneaker for All” ย้ำจุดยืนความหลากหลาย ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน โดยภายในปี 2568 วางเป้ารายได้แตะ 3,000 ล้านบาทนางสาววิลาสินี ภาณุรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมกำลังซื้อของลูกค้าในช่วง 5 เดือนแรกปี2566นี้มีการเติบโตที่ดีขึ้น เนื่องจากมีการจัดแคมเปญใหญ่ และกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในไตรมาสแรกปี 2566 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งนับว่าเป็นปีที่เราทำได้ดีมากเนื่องจากเติบโตสูงถึง 70% เมื่อเทียบจากปี 256ทั้งนี้เพื่อย้ำจุดยืน “Shoes for All” ซึ่งเป็นปฏิธานของแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย ความเสมอภาค และความเท่าเทียมนับตั้งแต่วันก่อตั้งแบรนด์นั้น ล่าสุดบาจาได้ร่วมกับฟีไลน์ เอเจนซี’ (Feline Agency) ของคุณมี่-มิลิน ยุวจรัสกุล ผู้คร่ำหวอดในวงการแฟชั่นและมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน เปิดตัวแคมเปญ "Sneakers for All" เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบาจาในการผลิตรองเท้าผ้าใบที่มีสไตล์และสวมใส่สบายสำหรับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ เพศ หรือลักษณะเฉพาะอื่นๆ เพื่อเฉลิมฉลองความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก ส่งข้อความอันทรงพลังของการอยู่ร่วมกันและการรักตนเอง จึงเกิดแคมเปญนี้ขึ้นมาสอดคล้องกับยอดขายรองเท้าสนีกเกอร์ที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 4 เท่า ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทั้งสินค้าในกลุ่มรองเท้า North Star (Street sneakers) และ Power (Performance sneakers)สำหรับแผนกลยุทธ์ที่บาจามุ่งเน้นในปีนี้คือ การรักษาฐานที่แข็งแกร่งในต่างจังหวัดและหัวเมืองใหญ่ พร้อมบุกฐานลูกค้าใหม่ ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ และกลุ่มคนเมือง ซึ่งเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่า 70% นับตั้งแต่ต้นปี 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค จึงวางแผนขยายสาขาเพิ่มอีก 5 สาขา ตามห้างใหญ่ในเมือง ประเดิมที่สีลม คอมเพล็กซ์ในเดือนกรกฎาคม และที่สยามสแควร์ ในช่วงสิ้นปี เพิ่มเติมจากหน้าร้านปัจจุบันที่มีแล้วกว่า 250 สาขาทั่วประเทศพร้อมกับการพัฒนาช่องทางจัดจำหน่าย Omni-channel ที่เชื่อมโยงช่องทางการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการนอกจากนี้ยังเดินหน้าลุยระบบ CRM เพื่อสร้างรอยัลตี้กับกลุ่มลูกค้าด้วยบัตร Bata Club พร้อมนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษตลอดทั้งปีผ่านการเปิดตัวสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนช่วยกระตุ้นยอดขายและส่งผลทำให้เติบโตขึ้นอีก 3 เท่าของตลาดรวมหรือคิดเป็น 25% ภายในสิ้นปีนี้ อีกทั้งการใช้แคมเปญกระตุ้นแบรนด์ผ่านพรีเซ็นเตอร์คนดังอย่าง “เบลล่า-ราณี แคมเปน” เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง และย้ำจุดยืน “Shoes for All” ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย“เพราะฉะนั้นบาจาจึงมั่นใจว่าภายใน 3 ปี จะผลักดันยอดขายและรายได้เติบโตแตะ 3,000 ล้านบาท หรือเติบโตเพิ่มขึ้น 25% ทุกปี และทำให้บาจาขึ้นเป็นแบรนด์รองเท้าเบอร์ 1 ของตลาดพรีเมียมแมสได้อย่างแน่นอน” นางสาววิลาสินี กล่าว