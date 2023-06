โมเดอร์นฟอร์มเปิดตัวแคมเปญ “Living as One” พร้อมจับมือมาร์ค มรุวุตม์ สร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์ต้อนรับ Pride Month

โมเดอร์นฟอร์ม ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำของไทย เปิดตัวแคมเปญ "Living as One" (เป็นหนึ่งเดียวกัน) เพื่อตอกย้ำการให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลักปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติและการเคารพในความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่างของบุคคล (Diversity, Equity and Inclusion) พร้อมร่วมมือกับ “มาร์ค” มรุวุตม์ บูรณศิลปิน แฟชั่นไอคอนชื่อดังในการสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์ภายใต้แนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืน เปิดตัว Modernform x MM Market: Love & Attraction Chair ในงาน "Siam Center The World of Freedom and Pride 2023" ณ สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G Idea Avenue 4 เมื่อเร็วๆ นี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MODERN กล่าวว่า โมเดอร์นฟอร์มเติบโตมากว่า 40 ปี เป็นองค์กรที่มีส่วนผสมที่หลากหลาย ทั้งเรื่องของอายุ เพศ ศาสนา ความสามารถ ไปจนถึงความสนใจ และเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ด้อยโอกาสทางสังคมได้ร่วมงานกับเราด้วย ซึ่งความหลากหลายเหล่านี้เป็นข้อดีสำหรับองค์กร ช่วยให้มีความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มมากขึ้น เพราะเราเชื่อว่าการยอมรับมุมมอง ภูมิหลัง และอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันจะสามารถปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการทำงานร่วมกันได้อย่างไร้ขีดจำกัด“สำหรับการเปิดตัวแคมเปญ "Living as One" หรือ “เป็นหนึ่งเดียวกัน” เป็นการแสดงความมุ่งมั่นของโมเดอร์นฟอร์มในทำงานร่วมกันด้วยการเคารพในความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่างของบุคคล (Diversity, Equity and Inclusion) ด้วยการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัว โมเดอร์นฟอร์มจึงใส่ใจและพัฒนาสวัสดิการสำหรับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เช่น วันหยุดพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันเกิด การลาสมรสเท่าเทียม ทั้งยังเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อความก้าวหน้าทางสังคมด้วยการร่วมมือกับองค์กรการกุศลต่างๆ รวมถึงชุมชน LGBTQIA+ และองค์กรอื่นๆ ที่สนับสนุนความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน ด้วยการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น Bangkok Pride 2023 โดยร่วมมือกับนายมาร์ค มรุวุตม์ บูรณศิลปิน แฟชั่นไอคอนของเมืองไทย สร้างสรรค์โปรเจกต์ “Modernform x MM Market: Love & Attraction Chair” เก้าอี้ดีไซน์พิเศษชูจุดยืนเรื่องความยั่งยืน เปิดตัวในงาน "Siam Center The World of Freedom and Pride 2023" ที่สยามเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นอีกมิติของแคมเปญ “Living as One” ทั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อการไม่แบ่งแยกออกสู่ภายนอกเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของความยั่งยืนอีกด้วย”ดีไซเนอร์และไอคอนแฟชั่น ได้แบ่งปันแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบที่ต้องการให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ว่า “การออกแบบในครั้งนี้ถือเป็นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิดของความยั่งยืนและแสดงถึงจิตวิญญาณของเดือนแห่งความภาคภูมิใจ โดยไม่คำนึงถึงตัวตน ความชอบ หรือรสนิยม เก้าอี้ Love & Attraction ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเป็นไปได้ของโลกที่กลมกลืนและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นเก้าอี้ดีไซน์พิเศษชูจุดยืนเรื่องความยั่งยืน ในธีม HYBRID 2000 ที่สอดคล้องกับ Pride Month สื่อถึงความรักหรือรสนิยมทางเพศของแต่ละคนนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติ มีความหลากหลาย แต่ด้วยกรอบของสังคมถูกผูกติดกับสรีระทางเพศ หากคนรุ่นใหม่ในสังคมจะปรับมุมมองได้กว้างไกลยิ่งขึ้น และกล้าส่งเสียงบอกว่าโลกนี้มีความรักที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพศ อายุ สีผิวอีกต่อไป พร้อมเปิดตัว New Collection No.6 “GRUNGE” เสื้อผ้าจากแบรนด์ MM Market: The subculture 'Grunge' กลิ่นอายของเสียงเพลง Alternative Rock และเสื้อผ้าผลงานคอลเลกชันลำดับที่ 6 จาก #MMMARKET ซึ่งยังคงสร้างสรรค์ผลงานที่มีความยูนีคและรักษ์โลกในเวลาเดียวกัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ Opposites Attract กฎดึงดูดแห่งขั้วตรงข้าม แนวคิดหลักนี้เกิดจากมุมมองต่อวงการแฟชั่นที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป”สัมผัสความคิดสร้างสรรค์และความยั่งยืนของงาน "Modernform x MM Market: Love and Attraction Chair" โดยเยี่ยมชมได้ที่งาน "Siam Center The World of Freedom and Pride 2023" ณ สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G Idea Avenue 4 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2566แคมเปญ "Living as One" เป็นความมุ่งมั่นของโมเดอร์นฟอร์มในการให้ความสำคัญต่อการเคารพในความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่างของบุคคล (DEI) ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนรู้สึกว่าถูกมองเห็น ได้ยิน เห็นคุณค่าร่วมกันและ “เป็นหนึ่งเดียวกัน”