MUT 2023 Chaiyaphum เฟ้นหาสาวงามลูกสาวพ่อแล

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหารการจัดงาน Miss Universe Thailand นำโดย พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่าย นสพ.วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน ประธานที่ปรึกษากองประกวด MUT 2023 Chaiyaphum และคุณนัฐชาญา เสนามนตรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจแอนด์บี มีเดีย โปรดักชั่น จำกัด ผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Universe Thailand 2023 ประจำ จ.ชัยภูมิ เข้าพบ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ คุณบุษดี สุวรรณรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ คุณอรอาภา โล่วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ คุณณัฐชุดา นันทนิ ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ และคุณธิดารัตน์ อากรตน ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ เพื่อหารือการจัดการประกวด Miss Universe Thailand ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิน.ส.นัฐชาญา เสนามนตรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจแอนด์บี มีเดีย โปรดักชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัท เจแอนด์บี มีเดีย โปรดักชั่น จำกัด เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Universe Thailand 2023 ประจำ จ.ชัยภูมิ และ จ.อุบลราชธานี เตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญแห่งปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ "The Unlimited" จักรวาลไร้ขีดจำกัด ยกระดับคุณค่าผู้หญิงไทย และสร้างแรงบันดาลใจให้ความงามในทุกรูปแบบ ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด ผู้ถือลิขสิทธิ์ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 ที่การันตีว่าการสร้างสรรค์เวทีการประกวดในปีนี้จะยิ่งใหญ่และล้ำสมัยมากขึ้นกว่าที่เคยมีมาสำหรับ MUT 2023 มาในคอนเซ็ปต์ใหม่ "The Unlimited จักรวาลไร้ขีดจำกัด" การประกวดที่จะยกระดับคุณค่าหญิงไทย และสร้างแรงบันดาลใจให้ความงามในทุกรูปแบบ ค้นหาหนึ่งเดียวที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามแนวคิดหลัก 5 ด้าน ได้แก่ LEADERSHIP (ความเป็นผู้นำ) : มีความสามารถในการส่งต่อแรงบันดาลใจ และนำพาคนอื่นๆ ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน INSPIRATION (แรงบันดาลใจ) : มีความสามารถในการกระตุ้นให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเอง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ MOTIVATION (แรงจูงใจ) : มีความสามารถในการส่งเสริมให้สู้ฝ่าความยากลำบาก และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง INNOVATION (สร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม) : มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา นำวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ เพื่อสร้างความสำเร็จที่แตกต่าง และ TEAMWORK (มุ่งทำงานเป็นทีม) : มีความสามารถในการร่วมมือในการสร้างความสำเร็จของตัวเองและทีมเวิร์กได้อย่างดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพลังบวกของหญิงไทยให้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆ และมุ่งหน้าไปสู่จุดสูงสุดของ “จักรวาลของความสำเร็จ” นั่นคือการเป็น Miss Universe Thailand 2023น.ส.นัฐชาญา เปิดเผยต่อว่า ความพิเศษของการประชันความงามครั้งนี้จะเป็นการเฟ้นหาสาวงามที่มาจากทุกภาคทั่วไทย ซึ่งเป็นผู้ที่คว้าชัยจากแต่ละจังหวัด แล้วมาแข่งขันในรอบระดับประเทศบนเวที MUT 2023 โดยในปีนี้ยังได้ “ชวลิต ชมเมือง” นักออกแบบจิลเวลรีระดับประเทศ จาก God Diamonds มาดีไซน์มงกุฎให้นางงามแต่ละจังหวัดอีกด้วย โดยใช้แนวคิด “The Beginning of Across the Universe” จุดเริ่มต้นของการเดินทางตามความฝันของหญิงสาวเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ บนทิศทางที่มั่นคงและแข็งแกร่งแห่ง “ศึกความฝันสู่ดวงดาว” ด้วยการใช้สัญลักษณ์ “ดวงดาวแปดแฉก” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากล หมายถึงเข็มทิศหรือดวงดาว แทนความหมายของการเริ่มต้นเดินทางสู่ความฝันที่ต้องข้ามจักรวาลกว้างใหญ่ ที่ต้องใช้เข็มทิศนำทางเดินไปสู่ความสำเร็จที่อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมโดยผู้ประกวดจะสวมใส่ “Milin Swim” ชุดว่ายนํ้า Collection แรกจากแบรนด์มิลิน ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดัง “มิลิน ยุวจรัสกุล” เปิดตัวครั้งแรกแรกที่งานนี้เท่านั้น ผู้ชนะในการประกวดปีนี้จะได้รับรางวัลมงกุฎเกียรติยศจาก “Mouawad” และรางวัลล้ำค่ามากมาย นอกจากนั้น ยังจะได้รับโอกาสก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับโลก Miss Universe 2023 ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2023 ณ ประเทศเอลซัลวาดอร์ ซึ่งเป็นโอกาสเฉิดฉายในวงการนางงามระดับสากล ที่สาวไทยจะได้แสดงความสามารถในทุกมิติ ทั้งความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นนักคิด เป็นผู้นำที่ดี เปี่ยมด้วยพลังแห่งแรงบันดาลใจ และพร้อมเสียสละเพื่อประสบความสำเร็จในเส้นทางที่ไม่มีขีดจำกัดผู้สนใจร่วมเข้าประกวด Miss Universe Thailand 2023 Chaiyaphum ตั้งแต่วันนี้-31 พฤษภาคม 2566 สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้ทางลิงก์นี้ https://forms.gle/kkScSmFaeDKeGniT9