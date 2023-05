“247ENT” จัดใหญ่ จัดเต็ม! ประกาศดึง 2 ศิลปินระดับโกลบอล “มาร์ค ต้วน - พีพี” มาร่วมโชว์สุดอลังการใน MUT MAX

บริษัทเอนเตอร์เทนเมนท์ ผู้จัดงานแฟนมีตติ้ง-คอนเสิร์ตศิลปินเกาหลี รวมถึงผลิตศิลปินไทย ลุยงานช้างอีกครั้ง เตรียมสร้างมิติใหม่ให้เวที MUT สนุกลุกเป็นไฟ โดยประกาศเป็นผู้จัดโชว์ในรูปแบบผสมผสานระหว่างดนตรีและแฟชั่นโชว์ ดึง 2 ศิลปินคุณภาพระดับโกลบอลหรือและร่วมสร้างสีสันความสนุกและความยิ่งใหญ่ในรอบพิเศษบนเวทีพร้อมกับสาวงาม 77 จังหวัด ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Warriors of Universe” เริ่มจำหน่ายบัตรเข้าชมในวันที่ 3 มิถุนายน นี้247xMUT สร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้ทุกคนได้ฮือฮานำเสนอความบันเทิงระดับโลกผ่านการประกวดรอบพิเศษ “MUT MAX Exclusive Round” ในรูปแบบ Music & Fashion Show ในตอน Warriors of The Universe “Queen of Stars Knight” ที่สร้างสรรค์ร่วมกับศิลปินระดับโลกและศิลปินไทยที่ได้รับความนิยม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Warriors of Universe” ภารกิจของอัศวินแห่งจักรวาล MAX เพื่อตามหาอัญมณีที่ล้ำค่าและเหมาะสมเพียงหนึ่งเดียว โดยในรอบนี้ผู้เข้าประกวดจะสวมใส่ “Milin Swim” ชุดว่ายนํ้า Collection แรกจากแบรนด์มิลิน ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดัง มิลิน ยุวจรัสกุล เปิดตัวครั้งแรกที่งานนี้ รวมทั้งดูแลเป็น Fashion Director สําหรับโชว์พิเศษ MUT MAX ในครั้งนี้อีกด้วยผู้บริหารฝ่ายธุรกิจเพลงและศิลปิน บริษัท 247 เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด กล่าวว่า “247 เอนเตอร์เทนเมนท์มีความยินดีมากที่ในปีนี้ได้มีโอกาสร่วมกับเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ เป็นเวทีการประกวดที่เป็นตำนานและอยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน เราจึงอยากใช้ศักยภาพของเราเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ช่วยผลักดัน และทำให้เวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นครับ โดยทาง 247ENT ได้ดึงศิลปินระดับโลกอย่าง มาร์ค ต้วน และศิลปินระดับประเทศอย่าง พีพี กฤษฏ์ มาทำให้เกิดปรากฎการณ์ครั้งนี้ ซึ่งบริษัทเราได้นำเข้า ศิลปินเกาหลี แฟนมีตติ้งต่างๆ มาอยู่แล้วด้วย ทางเราก็ได้รับโอกาสที่ดีจัดทำโชว์ในรอบพิเศษนี้ ให้เห็นมุมมองใหม่ และทำให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ด้วยการลงทุนจาก บริษัทเรา 100% เพื่อเป็นการพลิกวงการนางงามให้โกลบอลมากยิ่งขึ้น ”“ส่วนเรื่องโปรดักชั่นบนเวทีรับรองจัดเต็มทั้งความยิ่งใหญ่ของเวที และระบบแสงสีเสียง การออกแบบโชว์ให้มีความแปลกใหม่และน่าสนใจ ด้วยการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาลแมกซ์ (MAX) เป็นปรากฎการณ์ครั้งแรกของการประกวดนางงามกับการจัดโชว์ในลักษณะนี้ ที่จะสร้างแรงสั่นสะเทือนให้โลกได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ใน MUT MAX [Magnitude] ความยิ่งใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของจักรวาล สื่อให้เห็นถึงความทรงพลังของผู้ชนะในรอบ MUT MAX fast track สู่รอบ 10 คนสุดท้าย อยากให้ทุกคนได้มาดูด้วยตัวเองว่าจะยิ่งใหญ่ น่าประทับใจแค่ไหน”โดยเริ่มขายบัตรวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 AM ทาง ALL TICKET ทั้งหน้าเว็บไซต์และเคาท์เตอร์เซอร์วิสของ 7-11 ราคาบัตรมีตั้งแต่ 6500, 4500, 3500 และ 2500 ทุกบัตรที่นั่งจะมีสิทธิลุ้นรับของรางวัลพิเศษภายในงาน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 247ENTOFFICIAL ทุกช่องทางTWITTER - https://twitter.com/247entofficial INSTAGRAM - https://instagram.com/247entofficial FACEBOOK - https://www.facebook.com/247ENTOFFICIAL