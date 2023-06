กรมเจรจาฯ โชว์ผลงาน นำชา กาแฟ โกโก้ นมพรีเมียม ขายงาน THAIFEX ยอดปัง 15 ล้าน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการนำผู้ประกอบการชา กาแฟ โกโก้ และนมพรีเมียมของไทย 12 ราย เข้าร่วมเปิดตัวในบูธ FTA Café by DTN เพื่อแสดงสินค้าและสาธิตการชงเครื่องดื่มเมนูพิเศษ ในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2023 ระหว่างวันที่ 23-27 พ.ค.2566 ที่ผ่านมา ว่า การนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ซื้อ ผู้นำเข้าจากต่างประเทศ และผู้เข้าชมงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ได้เข้ามาชมสินค้าและเจรจาธุรกิจ โดยเบื้องต้น มียอดการสั่งซื้อมูลค่ากว่า 15 ล้านบาท และยังมีการนัดหมายเพื่อต่อยอดทางธุรกิจอีกด้วยสำหรับรายละเอียดการเข้าร่วมงาน พบว่า ชาจากเชียงราย ทั้งเลือดมังกร ชาเขียว ชาดำ และชาเบลนด์หรือชาผสม ได้แก่ ชาสวนดอกไม้ ชาขนมไทย และชา House of Magic ชาออร์แกนิก และชาอินทรีย์ รวมทั้งชาผิวส้มและชาแดงหมัก ซึ่งเป็นชาชั้นดีของแม่ฮ่องสอน มีผู้นำเข้าสนใจนัดเจรจาธุรกิจ เพื่อชมพื้นที่สวนชาและกระบวนการผลิต เพราะเล็งเห็นถึงความสามารถที่จะเจาะตลาดระดับบน กาแฟจากเชียงรายและน่าน เป็นกาแฟเมล็ดเหลืองและกาแฟอาราบิก้า กาแฟ 3 in 1 กาแฟอาราบิก้าผสมโรบัสต้า และกาแฟ Instant อาราบิก้า 100% มีผู้นำเข้าสนใจและได้นัดเจรจาหารือรายละเอียดแล้ว และโกโก้จากจันทบุรีและชัยภูมิ มีผู้นำเข้าจากอาเซียนสนใจนัดหารือเช่นกัน ส่วนนมโคแปรรูปจากนครราชสีมา สระแก้ว และประจวบคีรีขันธ์ มีผู้นำเข้าจากฮ่องกงและกัมพูชาได้นัดหารือเรื่องการทำธุรกิจร่วมกัน“การนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เป็นการช่วยสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการในการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ และกรมฯ ยังได้มีข้อแนะนำ หากจะมีการส่งออก ควรจะพิจารณาใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) เพื่อลดต้นทุนการทำธุรกิจ และสร้างโอกาสส่งออก เพราะปัจจุบันคู่ค้าที่มี FTA กับไทย ได้ยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าให้กับสินค้าในกลุ่มนี้จากไทยเป็นส่วนใหญ่แล้ว”นางอรมนกล่าวในปี 2565 ไทยส่งออกนมและผลิตภัณฑ์ เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน และอันดับ 7 ของโลก มูลค่า 593.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออกชาและผลิตภัณฑ์ เป็นอันดับ 3 ของอาเซียน และอันดับ 15 ของโลก มูลค่า 58.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออกกาแฟและผลิตภัณฑ์ เป็นอันดับ 4 ของอาเซียน และอันดับ 26 ของโลก มูลค่า 109 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยส่งออกโกโก้และผลิตภัณฑ์ เป็นอันดับ 5 ของอาเซียน และอันดับ 30 ของโลก มูลค่า 69.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ