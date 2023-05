กรมเจรจา นำกาแฟ ชา โกโก้ นม โชว์งาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2023

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเตรียมจัดงานนิทรรศการ “ยกทัพกาแฟ ชา โกโก้ และนมไทย ไปตลาดโลกด้วย FTA” ในงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-ANUGA ASIA 2023 RE-IMAGINE THE FUTURE OF F&B INDUSTRY ระหว่างวันที่ 23–27 พ.ค.2566 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยกรมได้นำผู้ประกอบการสินค้ากาแฟ ชา โกโก้ และนม ที่มีศักยภาพและพร้อมใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ขยายส่งออกตลาดต่างประเทศ เข้าร่วมแสดงสินค้าและสาธิตการชงเครื่องดื่มเมนูพิเศษ ในบูธ FTA Café by DTN บริเวณโถงหน้าอาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เช่น กาแฟเมล็ดเหลือง กาแฟโรบัสต้า ชาจากเชียงราย (ชาเลือดมังกร ชาคาโมมายล์ ชาเก็กฮวย และชาออร์แกนิก) ชาแม่ฮ่องสอน (ชาผิวส้มและชาแดงหมัก) โกโก้ สายพันธุ์ลูกผสมชุมพร 1 และนมออร์แกนิคคุณภาพสูง เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าอาหารและเครื่องดื่มพรีเมียมของไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกสำหรับการจัดงานนิทรรศการแสดงสินค้าครั้งนี้ กรมได้คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจากการเข้าร่วมโครงการของกรม โดยพิจารณาจากการใช้นวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย กระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Zero waste) มีรสชาติโดดเด่น รวมทั้งมีการกระจายรายได้สู่เกษตรกรในท้องถิ่น ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีโอกาสเจาะตลาดใหม่ และสามารถขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น“ที่ผ่านมา กรมได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับสินค้ากาแฟ ชา โกโก้ และนม โดยส่งเสริมให้เกิดความพร้อมตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ ซึ่งกรมได้ลงพื้นที่พบหารือกับเกษตรกรและผู้ประกอบการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง มุ่งติวเข้มการใช้ประโยชน์จาก FTA เพื่อสร้างแต้มต่อทางการค้า แนะกลยุทธ์การเจาะตลาดต่างประเทศ และกฎระเบียบทางการค้า ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบธุรกิจและพัฒนาคุณภาพสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ” นางอรมนกล่าวทั้งนี้ ในปี 2565 ไทยส่งออกโกโก้และผลิตภัณฑ์ เป็นอันดับที่ 30 ของโลก มูลค่า 69.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 64.3% ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น เมียนมา มาเลเซีย จีน และสหรัฐฯ โดยไทยส่งออกกาแฟและผลิตภัณฑ์ เป็นอันดับที่ 26 ของโลก มูลค่า 109 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่ม 5.1% ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และเมียนมา ไทยส่งออกนมและผลิตภัณฑ์ เป็นอันดับที่ 7 ของโลก มูลค่า 593.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่ม 1.8% ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ อาเซียน จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น และกานา และไทยส่งออกชาและผลิตภัณฑ์ เป็นอันดับที่ 15 ของโลก มูลค่า 58.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลด 8.5% ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา กัมพูชา จีน ญี่ปุ่น และสปป.ลาว