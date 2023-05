กรมเจรจาฯ นำสินค้าดาวรุ่งนม ชา กาแฟ และโกโก้ ร่วมงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2023 ขยายตลาดส่งออกด้วย FTA

เปิดเผยในวันเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร (THAIFEX-ANUGA ASIA 2023 RE-IMAGINE THE FUTURE OF F&B INDUSTRY) ประจำปี 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ว่า กรมได้เข้าร่วมจัดบูธ “ยกทัพกาแฟ ชา โกโก้ และนมไทย ไปตลาดโลกด้วย FTA” เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้ากาแฟ ชา โกโก้ และนม พรีเมียมของไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก โดยได้นำผู้ประกอบการ 4 กลุ่มสินค้าดังกล่าวของไทยที่มีศักยภาพและพร้อมใช้ประโยชน์จาก FTAเข้าร่วมแสดงสินค้าและสาธิตการชงเครื่องดื่มเมนูพิเศษในบูธ FTA Café by DTN ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เช่น กาแฟเมล็ดเหลืองและกาแฟอาราบิก้าน่าน ชาจากเชียงรายทั้งชาเลือดมังกร ชาคาโมมายล์ ชาเก็กฮวยชาออร์แกนิก และชาผิวส้มและชาแดงหมักของแม่ฮ่องสอน เป็นต้นเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการ กาแฟ ชา โกโก้ และนม ของไทยที่มาร่วมแสดงศักยภาพ ในบูธ FTA Café by DTN มีการใช้นวัตกรรมการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Zero Waste) ซึ่งเป็นเทรนด์ของผู้บริโภคยุคใหม่มีกระบวนการผลิตที่ช่วยให้สินค้ามีรสชาติที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ ทำให้เชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการจะมีโอกาสเจาะตลาดเพิ่มไปยังต่างประเทศโดยใช้ประโยชน์จาก FTA โดยจากข้อมูลสถิติพบว่า สินค้าเป้าหมายทั้ง 4 รายการ เป็นสินค้าดาวรุ่ง มีการส่งออกที่เติบโตสูงและสามารถขยายการส่งออกได้เพิ่มขึ้นโดยใช้ประโยชน์จาก FTAมูลค่า 593.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 จากปีก่อนหน้า ตลาดส่งออกสำคัญคือ อาเซียน จีน ฮ่องกง ซึ่งไม่เก็บภาษีนำเข้ากับสินค้าส่งออกจากไทยแล้ว โดยมีสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ นมพร้อมดื่มยูเอชที นมเปรี้ยว และโยเกิร์ต ขณะที่ชาและผลิตภัณฑ์ ไทยส่งออกเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน(รองจากเวียดนามและอินโดนีเซีย) และอันดับ 15 ของโลก มูลค่า 58.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐคือ กัมพูชา และจีน ที่ไม่เก็บภาษีนำเข้าจากไทยแล้ว โดยมีสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ ใบชาเขียว ใบชาดำ และเครื่องดื่มชา กาแฟและผลิตภัณฑ์ ไทยส่งออกเป็นอันดับ 4 ของอาเซียน (รองจากเวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย) และอันดับ 26 ของโลก มูลค่า 109 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 จากปีก่อนหน้า ตลาดส่งออกสำคัญคือ กัมพูชา สปป.ลาว และออสเตรเลีย ซึ่งไม่เก็บภาษีนำเข้าจากไทยแล้ว สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ เมล็ดกาแฟ กาแฟคั่ว กาแฟสำเร็จรูป โกโก้และผลิตภัณฑ์ ไทยส่งออกเป็นอันดับ 5 ของอาเซียน (รองจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม) และอันดับ 30 ของโลก มูลค่า 69.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 64.3 จากปีก่อนหน้า ตลาดส่งออกสำคัญคือ เมียนมา และมาเลเซีย ซึ่งไม่เก็บภาษีนำเข้าจากไทยแล้ว สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ ช็อกโกแลต และผงโกโก้