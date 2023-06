“หอมขจรฟาร์ม” การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาหาร-เกษตรสมัยใหม่แห่งสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรีนับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด และหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวดูงานด้านการเกษตรใหม่ที่มาแรง นั่นคือ “หอมขจรฟาร์ม” โครงการเมืองต้นแบบเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ที่ต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่เกษตรกรและผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำรศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า หอมขจรฟาร์ม ต้องการสร้างความยั่งยืนให้ภาคเกษตรด้วยการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ดีมีคุณภาพ สร้างผลลัพธ์ที่ดีทั้งกับผู้ปลูก ผู้จำหน่าย และผู้บริโภค ทำให้เกิดการแบ่งปัน และเชื่อมโยงระบบธุรกิจภาคการเกษตรที่ยั่งยืน ตามแนวคิด Do well and do good : ผลสำเร็จที่ดี เกิดจากการทำในสิ่งที่ดี“หอมขจรฟาร์ม” พื้นที่เกษตรแนวใหม่ จึงนับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กแห่งสุพรรณบุรี บนเนื้อที่กว่า 50 ไร่ โครงการแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะและแหล่งเรียนรู้เกษตรแนวใหม่ รวมถึงเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยหอมขจรฟาร์มอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยร่วมมือกับจังหวัดสุพรรณบุรีและหน่วยงานภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งให้ความรู้ศึกษาดูงานของเกษตรกร นักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ที่สนใจ และนักเรียน นักศึกษาภายในฟาร์มประกอบด้วยโครงการหลักๆ 5 โครงการ ได้แก่1. “สวนหอมขจร” (Homkhajorn Garden) เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำการเกษตร โดยเปิดให้คนภายนอกมาเช่าพื้นที่ทำการเกษตร มีทั้งหมด 30 แปลง เช่าในราคาประมาณ 1,500-1,700 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับพืชที่ปลูก โดยจะเน้นพืชผักสวนครัวและไม้ผลต่างๆ เป็นหลัก เช่น ขึ้นฉ่าย ถั่วแระญี่ปุ่น มันเทศญี่ปุ่น คะน้า ผักบุ้ง กวางตุ้ง เป็นต้น2. “Homkhajorn Knowledge” ศูนย์การเรียนรู้และพื้นที่วิจัยด้านโรงเรือนในการเพาะปลูก ทั้งต้นแบบโรงเรือนอัจฉริยะ แบบกึ่งอัจฉริยะ แบบปกติทั่วไป และโรงเรือนขนาดเล็ก มีการให้ความรู้และอบรมเรื่องการทำการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจรแก่ชุมชน3. “หอมขจรคอสเมติก” (Homkhajorn Cosmetic) นำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเกรดพรีเมียมในห้องปฏิบัติการภายใต้ GMP เช่น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เจลอาบน้ำ เจลล้างมือ ซึ่งใช้วัตถุดิบจากว่านหางจระเข้ปลอดสารเคมีที่มีสารอโลเวรา ช่วยสร้างความชุ่มชื้นแก่ผิว ภายใต้แบรนด์ Homkhajorn4. แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รวมถึงไม้หายาก โดยร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมพันธุ์พืชหายากกว่า 20 ชนิด5. หอมขจร ฟู้ดแอนด์เบเวอร์เรจ (Homkhajorn Food and Beverage) นำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากฟาร์มมาแปรรูปเป็นอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ยังมีร้านกาแฟ SDU Library by Homebakery บรรยากาศสวยงาม ชิลและคูล มีเครื่องดื่มและขนมอร่อยต่างๆ จากสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ไว้บริการ หนึ่งในนั้นคือท๊อฟฟี่เค้ก ของดุสิตที่ขึ้นชื่อในเรื่องความอร่อยและเป็นขนมที่พลาดไม่ได้เมื่อมาร้านกาแฟของสวนดุสิตดร.สุชยา เกียรติประจักษ์ อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า หอมขจรฟาร์มนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งที่มาของชื่อหอมขจรฟาร์มมาจากดอกขจรที่มี 5 แฉกและกลิ่นหอมอ่อนๆ ในฟาร์มยังส่งเสริมการปลูกพืชอัตลักษณ์พื้นถิ่น เช่น มะตาด ตาลเสี้ยน เป็นต้น และมุ่งด้าน Zero Waste เพื่อให้เกิดขยะน้อยที่สุด รวมถึงส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรแก่ชุมชน มีสมาชิกเกษตรในโครงการคือ กลุ่มเกษตรกรพิหารแดง เกษตรกรต.สวนแตง เกษตรกรต.ไผ่ขวาง และโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า ส่งเสริมนาข้าวอินทรีย์ การปลูกเมล่อน ฯลฯ ตลอดจนส่งเสริมอีโค่ทัวริซึ่ม ทั้งการท่องเที่ยวชมฟาร์มไปพร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการเกษตรนายธนากร บุญกล่ำ นักวิจัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฟาร์มหอมขจร กล่าวว่า นอกจากแปลงเกษตรสาธิตและโครงการต่างๆ แล้ว อีกสิ่งที่น่าสนใจและโดดเด่นของหอมขจรฟาร์มคือการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีราคาดี เพื่อสร้างรายได้ที่มากกว่าให้กับเกษตรกร เช่น เมลอน, เลมอน, ว่านหางจระเข้ , มะเขือเทศเชอรี่ ,อินทผลัม โดยนำความรู้และนวัตกรรมที่มีมาพัฒนากระบวนการปลูก รูปแบบโรงเรือน ตลอดจนคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดี ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรโดยสวนหอมขจรได้ริเริ่มโครงการนำร่องให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ปลูกเมลอนหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งออเรนจ์แมน (Orange Man), สายพันธุ์ฮามิกัว (Hamigua) และสายพันธุ์กาเลีย (Galia) รวมถึงมะเขือเทศเชอรี่ สายพันธุ์สวีทเกิร์ล และเรดดี้ เบื้องต้นมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะลงทุนให้ก่อน พร้อมให้ความรู้ด้านการปลูกแก่เกษตรกร โดยอยู่บนหลักของเกษตรปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เมื่อเกษตรกรมีรายได้จึงค่อยผ่อนจ่ายให้กับโครงการในภายหลังโดยไม่มีดอกเบี้ยหนึ่งในแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกเมลอนคือโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า โดยนายรังสรรค์ ไทยล้วน ครูโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า ซึ่งเป็นตัวแทนครูและนักเรียนพาเยี่ยมชมแปลงปลูกเมลอนของโรงเรียน นับเป็นหนึ่งในเครือข่ายด้านการเกษตรของหอมขจรฟาร์ม และทำให้โรงเรียนมีรายได้จากการจำหน่ายเมลอน และนักเรียนเองก็ได้ถูกปลูกฝังเป็นเกษตรกรรุ่นเยาว์รศ. ดร. พรรณี สวนเพลง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวหน้าโครงการวิจัย "นวัตกรรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารและเกษตรสมัยใหม่ของจังหวัดสุพรรณบุรี“ (Gastronomy and Agrotourism) โดยใช้ฐานอัตลักษณ์และวัฒนธรรมบูรณาการกับความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้รองรับวิถีชีวิตถัดไป (Next Normal)” กล่าวว่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากโครงการวิจัย ตัวอย่างเช่น “วุ้นกรอบว่านหางจระเข้” ซึ่งเป็น “นวัตกรรม” ทางด้านอาหารเชิงสุขภาพที่เป็นขนมที่มีคุณค่าทางอาหารที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีรสชาติที่หวานอร่อย สีสันสดใส ได้ใจทุกวัย วิธีทำง่ายๆ น้ำว่านหางจระเข้ ผงวุ้น น้ำตาลทราย และเติมสีผสมอาหาร ต้มจนเดือด เทลงพิมพ์ พอเซตตัวก็หั่นเป็นชิ้น แล้วเอาไปตากแดด หรืออบในตู้อบลมร้อนจนกรอบแห้ง ก็เสร้จเรียบร้อย พร้อมทานได้เลย ว่านหางจระเข้ช่วยเป็นยาระบายอ่อนๆ ลดน้ำตาลในเลือด และลดการอักเสบในร่างกายได้อีกด้วยโดยในวันที่ 2 มิถุนายนมีการนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมหอมขจรฟาร์ม (ฟาร์มต้นแบบเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ) และสวนหอมขจร (Homkhajorn Garden) นำวัตถุดิบที่ได้จากหอมขจรฟาร์มมาทำอาหาร ชมแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกเมลอน ณ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า ชมกิจกรรมสาธิตทำฟอกาเซีย (Focaccia) ขนมปังสไตล์อิตาเลียน หอมนุ่ม อร่อย โดยนำมะเขือเทศจากหอมขจรฟาร์มมาใช้เป็นส่วนประกอบ สาธิตโดยผศ.บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชิม “วุ้นกรอบว่านหางจระเข้” หนึ่งในผลผลิตจากงานวิจัย น้ำใบเตยใส่วุ้นว่านหางจระเข้ และสลัดซึ่งนำผักและมะเขือเทศในฟาร์มมาใช้ประกอบอาหาร พร้อมชิมน้ำพริก กุ้งแม่น้ำ ต้มยำปลา และอาหารท้องถิ่นแสนอร่อยของสุพรรณบุรีทั้งนี้หอมขจรฟาร์มจึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่นักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้สนใจด้านการเกษตร สามารถแวะไปเที่ยวชมและหาความรู้เพิ่มเติม และยังสามารถช้อปสินค้าทางการเกษตรติดไม้ติดมือกลับบ้าน และยังเป็นการอุดหนุนเกษตรกรไปในตัวอีกด้วยเพื่อความสะดวกในการเข้าชม ขอแนะนำให้ประสานและติดต่อนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ หอมขจรฟาร์ม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 57 หมู่ 2 ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร 0-2244-5280-4 เพจ : หอมขจรฟาร์ม เวบไซต์ : 