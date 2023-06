“Lemon Farm” ชวนคนรักสุขภาพ เที่ยวช็อป ชิม ชิล งาน “Friendly Food Market by Lemon Farm”

“Lemon Farm” (เลมอนฟาร์ม) ร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ ที่คัดสรร พัฒนาอาหารออร์แกนิก อาหารธรรมชาติที่ปลอดสารพิษ โดยการทำงานร่วมกับเกษตรกรรายย่อย จัดงาน “Friendly Food Market by Lemon Farm” ที่รวบรวมเรื่องราวอาหารที่เป็นมิตรต่อทั้งสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ยกทัพมาไว้ใจกลางกรุง เพื่อให้ผู้บริโภค รวมถึงประชาชนคนทั่วไป สัมผัสประสบการณ์ความสนุกกับการเลือก ลิ้มลองอาหารดีๆ รสชาติถูกปาก ช็อปอาหารออร์แกนิก เรียนรู้พลังของอาหาร ที่รับรองว่าคุณ..จะหลงรักอาหารออร์แกนิกมากขึ้นกว่าเดิม ที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น G ระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน 2566คุณสุวรรณา หลั่งน้ำสังข์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด (Lemon Farm) เปิดเผยว่า จากวิถีชีวิตที่เร่งรีบและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน เราอาจไม่สามารถให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารที่ดีต่อเราและโลกเท่าที่ควรจะได้รับ คนจำนวนมากเจ็บป่วยจากวิถีการรับประทานอาหาร สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงจากการทำเกษตรเคมีที่ไม่เหมาะกับพื้นที่ ซึ่งเกิดขึ้นได้ เมื่อชุมชนไม่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพLemon Farm เชื่อว่าอาหารมีผลต่อชีวิตของเราได้มากกว่าที่คิด ทั้งมิติด้านสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม จึงตั้งใจสื่อสารให้ความรู้เรื่องอาหารออร์แกนิกที่ปราศจากสารเคมีอันตราย ผ่านกระบวนการดูแลผลผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยทำงานร่วมกับเกษตรกรรายย่อยเพื่อพัฒนาผลผลิต เชื่อมต่อไปถึงผู้บริโภคในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา และจัดงาน Friendly Food Market ครั้งนี้ขึ้น เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ให้เข้าถึงผู้คน ผ่านผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาให้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์สมัยใหม่มากขึ้น ทั้งจากทาง Lemon Farm และพันธมิตรผู้ผลิต​สำหรับไฮไลต์ของงาน “Friendly Food Market by Lemon Farm” มีมากมาย และพลาดไม่ได้ ทั้ง1.โซนเรียนรู้ ที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักว่า..ทำไม? ต้องเลือกรับประทานอาหารออร์แกนิก หรือเกษตรอินทรีย์ ทำให้ผู้บริโภคได้เห็นผลว่าอาหารที่เราเลือกกินนั้น มีผลต่อสุขภาพของตัวเราได้มากเพียงใด รวมทั้งยังมีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนผู้ผลิตอาหาร เพราะทำให้เกิดการบริโภคที่สร้างรายได้แก่ครอบครัวเกษตรกร และรักษาธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ ไม่ปนเปื้อนสารเคมีอันตราย ดินไม่เสื่อมโทรม อากาศสะอาด และยังคงมีความหลากหลายทางชีวภาพโซนนี้ยังมีการสาธิตวิธีการปรุงอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้เห็นการรังสรรค์เมนูอร่อย ที่อาจเป็นไอเดียนำไปใช้ สำหรับแม่ครัวพ่อครัวที่บ้านได้อีกด้วย และมีการเชิญชวนเกษตรกรมาร่วมแบ่งปันพูดคุย ให้คนเห็นถึงผลกระทบของการเลือกอาหารที่มีต่อชุมชน2.โซน ชิม กิน และช็อป งานนี้ใครสายกิน ห้ามพลาด เพราะ Lemon Farm จัดเต็มของสด ผักผลไม้ เครื่องปรุง ฯลฯ ออร์แกนิกจากชุมชนและผู้ผลิต เพื่อให้ทุกคนซื้อกลับบ้านแต่ถ้าหิว สามารถชิม ดื่ม กินของอร่อย เมนูที่เป็นมิตรกับทุกคนจากในงานได้เลย เช่น ของดีจากจังหวัดเชียงราย น้ำผึ้งป่าเดือนห้า จากป่าต้นน้ำแม่ลาว ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ อากาศบริสุทธิ์ มีรสชาติจากดอกกาแฟและดอกไม้อีกกว่า 80 สายพันธุ์ ช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้โดยยังคงรักษาป่าไว้ได้ และเมนูที่นำเสนอ เช่น Honey Lemon Smoothie, Honey Milkshake ถั่วเหลืองออร์แกนิก ที่พลิกป่าให้มีชีวิต จากบ้านงิ้วเฒ่า งานนี้มีขนมปังถั่วเหลือง ไอศกรีมถั่วเหลือง 3 รส มาให้ลองช็อปลองชิม และปลานิลออร์แกนิก ป.ปลาที่เป็นประโยชน์จากชุมชนทุ่งต้อม ที่จะนำปลามารังสรรค์ เบอร์เกอร์ปลานิล ซีซาร์แรปปลานิล น้ำพริกปลานิล เป็นต้น​Lemon Farm ภายใต้บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด มีจุดตั้งต้นมาจากแนวคิดคือความต้องการเป็น “ร้านสุขภาพของครอบครัว” และมุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ อาหาร พืชผักผลไม้นานาชนิด จึงมุ่งเน้นอาหารอินทรีย์ หรือ “ออร์แกนิก” อาหารธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพ ไม่เพียงเท่านั้น เพราะร้านยังต้องการเป็นกลไกเชื่อมต่อระหว่างเกษตรกรรายย่อยและผู้บริโภคในเมือง สนับสนุนผลิตผลของชุมชน เพื่อมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ผลิต สร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อสุขภาพของคนปลูกและคนกินที่อยู่ปลายทาง โดยปัจจุบันมีร้านให้บริการ 18 สาขาทั่วกรุงเทพมหานคร และ www.lemonfarm.comสำหรับงาน “Friendly Food Market by Lemon Farm” จะมีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน 2566 ที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น G และร้านเลมอน ฟาร์ม ชั้น B1 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.30 น.