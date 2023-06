บีทีเอส ย้ำจุดยืนการพัฒนาระบบราง ต้องมาพร้อมการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม

นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส เข้าร่วมงาน Asia Pacific Rail 2023 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา พร้อมร่วมบรรยายในหัวข้อ “The Role of Digitization, Decarbonization & Operational Optimization in Rail” โดยมี นางสาวนริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร รวมถึงผู้บริหารบริษัทฯ และพันธมิตร ระบบขนส่งทางรางในทวีปเอเชีย เข้าร่วมฟังบรรยายโดยภายในงานได้รวบรวมผู้นำ ในภาคธุรกิจขนส่งระบบรางทั่วทั้งภูมิภาค เข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทิศทางระบบรางของเอเชียในอนาคต รวมถึงยังมีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมระบบขนส่งทางราง และเทคโนโลยีที่น่าสนใจอีกด้วยภายในงาน บริษัทฯ ได้ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ระยะทาง 68.25 กิโลเมตร เชื่อมโยง 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และปทุมธานี รถไฟฟ้าสายสีทองระยะทาง 1.8 กิโลเมตร รถไฟฟ้าโมโนเรลสองสายแรกของประเทศไทย ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ระยะทาง 30.4 กิโลเมตร และรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี รวมถึงส่วนต่อขยายสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี รวมระยะทาง 37.3 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81)พร้อมด้วยโครงการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออกนายสุมิตร ศรีสันติธรรม กล่าวว่า การได้มาร่วมงานเสวนาในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่ง ที่ได้มาแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ จากการบริหารจัดการรถไฟฟ้าบีทีเอสมาอย่างยาวนานกว่า 23 ปี รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์ในการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริการ ให้ผู้โดยสารเกิดความพึงพอใจนอกจากนี้ ในการเสวนายังมีการหารือในเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ เห็นได้จากรางวัลที่ทางบริษัทฯ ได้รับอย่างมากมาย อาทิ การได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (DJSI) เป็นระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกัน (2561-2565) และได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ของโลก 3 ปีซ้อน ในหมวดอุตสาหกรรมคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม (Transportation and Transportation Infrastructure) และรางวัลบริษัทที่เป็นกลางทางคาร์บอน จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO และ รางวัล Climate Leaders Asia-Pacific 2022 ในการรณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการร่วมลดการปล่อยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนั้นเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม จึงเป็นหัวข้อที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญ และบริษัทฯ ก็มีความตั้งใจ และอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ