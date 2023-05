“ทิพยจันทน์ หัสดินทร ณ อยุธยา” ขึ้นแท่นซีอีโอ ลีโอ เบอร์เนทท์ไทย

ปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง “ทิพยจันทน์ หัสดินทร ณ อยุธยา” ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในครีเอทีฟเอเจนซี่หัวเรือของปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทย ที่สร้างสรรค์ผลงานกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมาย โดย เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ ประเทศไทยนั้นถือเป็นครีเอทีฟเอเจนซี่ที่ขับเคลื่อนเทรนด์และผลงานความคิดสร้างสรรค์ในประเทศไทยมาแล้วนับไม่ถ้วนมาตลอด 58 ปีโดยทิพยจันทน์ หรือ จุ๊บ เป็นบุคลากรคนสำคัญในวงการโฆษณาที่มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี เป็นศิษย์เก่าจากลีโอ เบอร์เนทท์ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปี 2554 โดยเริ่มต้นจากการเป็น account manager และเติบโตจนดำรงตำแหน่ง general manager ก่อนที่จะเดินออกไปหาประสบการณ์ในวงการจนได้รับรางวัล Women to Watch จาก Campaign Asia-Pacific ในปี 2560 ในฐานะผู้หญิงในวงการธุรกิจที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วเอเชีย นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในผู้บริหารที่บริหารงานให้เกิดการเติบโตแม้กระทั่งในช่วงโควิดที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้กลับมาบ้านหลังที่ถือว่าเป็นบ้านที่สร้างตัวตนอีกครั้งอย่าง เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ ประเทศไทยในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ ประเทศไทยที่มีเอเจนซี่หลักคือ ลีโอ เบอร์เนทท์ และ อัลฟา 245 ด้วยประสบการณ์ในวงการที่สั่งสมมาอย่างมากมายและหลากหลาย การกลับมานี้ถือเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะปลดล๊อคการเติบโตของ เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ รวมไปถึง ปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทยสู่โลกของการสื่อสารที่ก้าวหน้าไปตามเทคโนโลยีแห่งโลกดิจิทัลภารุจ ดาวราย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า “คุณทิพยจันทน์ ถือเป็นศิษย์เก่าจากลีโอ เบอร์เนทท์ที่มีความรู้ ความสามารถและผ่านประสบการณ์การทำงานกับลูกค้าในหลากหลาย scale ทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค และ ระดับประเทศ และด้วยประสบการณ์และผลงานของคุณจุ๊บมากว่า 20 ปีในวงการ ผมเชื่อมั่นว่า เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ ประเทศไทย จะเดินหน้าเติบโตและเป็นหนึ่งในผู้นำแห่งวงการครีเอทีฟและการสื่อสารของประเทศได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้การสร้างวัฒนธรรมองค์กรทั้งในเรื่องการทำงานรวมไปถึงบรรยากาศความเป็นอยู่ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยให้องค์กรเดินไปข้างหน้าในยุคของคนรุ่นใหม่ คุณจุ๊บถือเป็นส่วนประกอบที่ลงตัวระหว่างวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งของ ลีโอ เบอร์เนทท์ ที่จะผสานเข้ากับโลกของคนรุ่นใหม่ที่จะพางานความคิดสร้างสรรค์ไปสู่อนาคตได้”ทั้งนี้ นางสาวทิพยจันทน์ กล่าวถึงการกลับมาร่วมงานกับ เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ ประเทศไทยว่า “การที่จุ๊บได้กลับมา ลีโอ เบอร์เนทท์ ในฐานะ CEO ถือเป็นโอกาสสำคัญและท้าทายมากสำหรับตัวเอง ในยุคที่การแข่งขันสูงและเอเจนซี่ต้องสามารถตอบโจทย์การตลาดได้ด้วยความชำนาญที่หลากหลาย จุ๊บเชื่อมั่นว่า ด้วยความแข็งแกร่งของความเป็น ไอเดีย เอเจนซี่ ของลีโอ เบอร์เนทท์ ผนวกเข้ากับ Power of ONE ซึ่งเป็นความแข็งแกร่งของ ปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทย จะทำให้เราสามารถร่วมกันผนึกศักยภาพมาตอบโจทย์ธุรกิจให้กับลูกค้า คว้าดาว ได้ในแบบครบวงจร และยั่งยืน”