OPEN-TEC ถอดรหัส “Digital Transformation" จุดเริ่มไม่ใช่ปลายทาง

ผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาใช้เวที open talk ของศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี OPEN-TEC ประกาศ Digital Transformation คือการเดินทาง ไม่ใช่ปลายทาง ย้ำเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจเอาตัวรอดจากความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปได้นางสาววรนุช เดชะไกศยะ Executive Chairman, Kasikorn Business Technology Group (KBTG) หนึ่งในผู้ให้ข้อมูลจากรายการ open talk EP.31 ตอน Be Tech Leader and Build Ones ระบุว่าในองค์กรใหญ่มักมีคนหลายเจนเนอเรชั่นทำงานร่วมกันอยู่ แต่ละคนจะมี Skill หรือความสามารถที่แตกต่างกันออกไป เพียงแต่ว่าองค์กรต้องคิดและเตรียมรับมือกับเวลาที่เดินหน้าไปเรื่อยๆ และแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา"แล้วเราจะมีการ Reskill หรือปรับทักษะของคนเหล่านี้อย่างไร เพื่อที่จะตามทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สิ่งสำคัญคือเราต้องมีความเชื่อมั่นและมีทัศนคติที่ดี เพื่อที่จะสามารถกระตุ้นให้เขารู้สึกอยากทำงานและสามารถดึงศักยภาพในตัวของเขาออกมาได้ เพื่อให้เขาเป็น Next Successor และเป็น Next Leader ได้ในที่สุด"คำกล่าวของวรนุชสอดคล้องกับปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมาก ทั้งแนวคิด สังคม ชีวิตประจำวัน รวมถึงวิธีการทำงาน และด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดและความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ส่งผลให้หลากหลายองค์กรต่างต้องหาหนทางปรับตัวตาม ไม่ว่าจะเป็นการ Upskill การ Reskill และใช้เทคโนโลยีเข้ามาต่อยอด เพื่อยกระดับองค์กรให้ก้าวทันกับการถูก Digital Disruptionเมื่อเห็นได้ชัดว่า Digital Transformation จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ช่วยให้ธุรกิจเอาตัวรอดจากความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปได้ OPEN-TEC ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Tech Knowledge Sharing Platform) ภายใต้การดูแลของ TCC TECHNOLOGY GROUP จึงได้หยิบยกมุมมองในการทำ Digital Transformation จากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาที่ให้เกียรติมาร่วมมาแบ่งบันประสบการณ์ในรายการ open talk มาแบ่งปัน บนนิยามของคำว่า Digital Transformation (DX) คือ การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและธุรกิจเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รากฐานขององค์กรไปจนถึงกระบวนการส่งมอบให้ลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดมากขึ้นในยุคที่แห่งการเปลี่ยนแปลงนี้"แม้ปัจจุบัน Digital Transformation เป็นสิ่งที่หลายๆ องค์กร และธุรกิจนั้นต่างก็พยายามทำที่จะให้สำเร็จแต่ก็ยังมี" OPEN-TEC อธิบาย "การทำ Digital Transformation ให้สำเร็จนั้นไม่ใช่แค่การนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีความยั่งยืนที่ก่อตัวขึ้นมาจากสิ่งสำคัญ 3 มิติ คือ มิติทางวัฒนธรรมองค์กร มิติทางกระบวนการธุรกิจขององค์กร และมิติด้านข้อมูลและเทคโนโลยีที่เข้ามาผสมผสานในการทำงาน"สรุปได้ว่า การทำ Digital Transformation นั้นควรเริ่มต้นพิจารณาวัฒนธรรมของธุรกิจที่มีอยู่ก่อนแล้ว ก่อนที่จะทำ Digital Transformation โดยวัฒนธรรมแบบเดิมๆ อาจทำให้ปฏิบัติงานได้ แต่ยังขาดจิตวิญญาณของความเป็นนวัตกรรมที่จะทำให้การทำ Digital Transformation นั้นประสบความสำเร็จ ดังนั้นยิ่งมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นให้กับพนักงานได้รับรู้และรับมือมากเท่าไหร่ พวกเขาก็ยิ่งมีความพร้อมมากขึ้นเท่านั้นดร.กำพล ศรธนะรัตน์” ที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation, เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ก.ล.ต. และ ประธานชมรม DPO จากรายการ open talk EP.28 ตอน Digital Transformation is a Journey, not a destination กล่าวว่าการทำ Digital Transformation ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน แต่การจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้ จะต้องกำหนดตัวชี้วัด"เพื่อให้ตัวชี้วัดนั้นสำเร็จ เราต้องรู้ก่อนว่าจะต้องทำงานอะไร และทำอย่างไร ดังนั้น Digital Transformation จึงไม่ใช่เพียง Project ของการเอาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรเฉยๆ แต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งองคาพยพ"ในภาพรวม หลักการของการทำ Digital Transformation เพื่อเป้าหมายสู่ความสำเร็จนั้นทีมผู้นำหรือผู้บริหารจะต้องวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับองค์กร โดยตอบคำถามว่าแผนการริเริ่มคืออะไรและทำไมต้องทำ ขอบเขตของการทำ Digital Transformation มีอะไรบ้าง? ทำไมองค์กรจึงเข้าสู่กระบวนการ? ผลลัพธ์ที่จำเป็นคืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร? อะไรคือความเสี่ยงของการไม่ทำโครงการ? เมื่อมีการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับองค์กรโดยรวมแล้ว ถึงเวลาเผยแพร่ข้อความเหล่านั้นไปยังทุกคนในองค์กรรศ.ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์” ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสถาบัน IMC จากรายการ open talk EP.33 ตอน Driving Data Culture กล่าวว่าวันนี้เป็นยุคของ Digital Disruption หลายองค์กรมองเห็น Digital Transformation เป็นทางรอด แต่การจะ Transform ได้นั้น สิ่งสำคัญคือต้องมี Data และในองค์กรทุกองค์กรต่างมี Data เยอะแยะมากมาย แต่ไม่เคยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์"เหตุเพราะเราไม่ได้สร้างวัฒนธรรมการใช้ Data ในองค์กร ดังนั้น Data Culture จึงเป็นสิ่งสำคัญ ต้องฝึกให้คนในองค์กรใช้ Data ในการตัดสินใจ" ดร.ธนชาติสรุป “หนึ่งในแรงผลักดันที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นดิจิทัลได้นั้น คือ ความสามารถในการจัดการและการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ รวมถึงการใช้ประโยชน์ของข้อมูลให้กลายเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและช่วยให้ตามทันโลก การมี Data Culture ในองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญ"ดังนั้น การทำ Digital Transformation จึงคือการเดินทาง ไม่ใช่ปลายทาง องค์กรไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างพร้อมกันในครั้งเดียว แต่สามารถเริ่มทำทีละส่วนตามความจำเป็นของธุรกิจ"และแม้ว่า Digital Transformation จะเป็นสิ่งที่ท้าทายแต่ก็นับได้ว่าเป็นการเดินทางที่จำเป็น แต่หากเรามีเป้าหมายที่ชัดเจน และรู้ว่าเทคโนโลยีใดที่จะช่วยให้กระบวนการทำงานเกิดผลลัพธ์ได้นั้น การสร้างมูลค่าจากการทำ Digital Transformation จะสามารถทำได้ง่ายขึ้น" OPEN-TEC สรุป.