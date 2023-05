“แบรนด์นายจ้างสีเขียว” มีผลดึงดูดคนรุ่นใหม่ใฝ่ยั่งยืน / ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล

นี่ไม่ใช่ภาษาดอกไม้หรือทางเลือกแบบ “สมัครใจ” แต่เป็นกติกาโลกที่ “ต้องทำ” ตามกฎระเบียบใหม่และจะมีออกมาเพิ่มขึ้นอีก เพื่อแก้ปัญหาและลดวิกฤตสภาพดินฟ้าอากาศโลกรวน ซึ่งเป็นผลของการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคอย่างไม่รับผิดชอบจึงมีแนวโน้มที่จะมีกฎระเบียบใหม่ๆ ที่จะออกมา “บังคับให้ทำดี” และลงโทษการกระทำที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งกฎระเบียบที่มีอยู่แล้วในประเทศเรา เช่นการจัดระเบียบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกติกาการค้าระหว่างประเทศที่สหภาพยุโรปมีกติกาเข้มกับการตรวจรายละเอียดผู้ส่งสินค้าที่มีกระบวนการผลิตทำลายป่าไม้เพราะถ้าปล่อยให้เป็นไปอย่างสมัครใจ ก็จะมีคนที่อยากทำตามความสะดวกอย่างไม่รับผิดชอบต่อสังคมและโลกใบนี้ เช่น การปล่อยควันพิษ การเผาป่า การทิ้งขยะลงแหล่งน้ำสาธารณะ จึงต้องมีกฎหมายลงโทษ และจัดการเอาจริงดังนั้น กฎข้อบังคับที่มีอยู่และจะมีมากขึ้น ด้านหนึ่งจะถูกมองจากผู้ได้รับผลกระทบว่าเป็นและเป็นต่อการทำตามใจชอบแบบในอดีตไม่ได้ แต่เมื่อเลี่ยงไม่ได้ หากต้องเข้าสู่เส้นทางเช่น ผู้ส่งสินค้าออกไปตลาดยุโรปสำหรับกิจการที่คิดเชิงบวกและปรับตัวก่อน ก็เห็นเป็นเพราะมีคุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการ จึงถือว่าได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะด้อยโอกาสทางการตลาดยิ่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ แล้วตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคยุคทันสมัย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ที่เริ่มมีแนวโน้มเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสังคมและห่วงใยสิ่งแวดล้อมเมื่อค่านิยมของสังคมโลกยุคใหม่ จะเลือกคบค้าและสนับสนุน กิจการที่เก่งและดี มีแนวปฏิบัติ ESG คือ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (E) รับผิดชอบต่อสังคม (S) มีธรรมาภิบาล (G)ธุรกิจทำสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมในทุกด้านดังกล่าว จนเป็นที่รับรู้ของผู้เกี่ยวข้องและสังคม ก็สั่งสมกลายเป็นหรือพูดในภาษาของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ก็จะเรียกว่าหมายถึงองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับว่า บริหารจัดการธุรกิจในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความสมดุลใน 3 มิติ ESG แล้วเชื่อมโยงแนวปฏิบัติสู่ขณะที่จากสถาบันวิจัยองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์สีเขียว” มีประเด็นน่าสนใจที่จำแนกให้เห็นพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างคนรุ่นใหม่ ต่อกิจการที่มีแบรนด์องค์กรสีเขียวดังนี้1.รู้สึกภูมิใจมากหากมีการตอบรับเข้าทำงาน ในองค์กรที่มีภาพลักษณ์และชื่อเสียงดีด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการสีเขียว2. ผู้สมัครงานรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง มีแนวโน้มจะนำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึง ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนขององค์กรเป็นอย่างดีองค์การแบบนี้น่าเชื่อว่าจะดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นอย่างดีด้วย3.คนรุ่นใหม่มักให้ความสนใจจะร่วมงานกับองค์กรที่มีภาพลักษณ์และชื่อเสียงดีในการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างประจวบเหมาะที่บริษัทวิจัยระดับโลกได้เผยผลสำรวจตลาดแรงงานของกลุ่มคนรุ่นใหม่ไทย พบข้อมูลที่น่าสนใจจากผู้เข้าตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ดังนี้1. มีกลุ่มที่มองหาไลฟ์สไตล์สมดุลมากที่สุด(34%) ให้ความสำคัญกับ ความสมดุลในการใช้ชีวิตและการทำงาน (Work-Life- Balance)2. มองหาองค์กรที่มั่นคงและมีบรรยากาศการทำงานที่ดี อยากได้ผลตอบแทนสูงและมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี3. อยากทำงานในอุตสาหกรรมพลังงาน (เพิ่มขึ้น 19%) ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามที่ภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการผลิตและการใช้แหล่งผลิตพลังงานหมุนเวียนสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจให้บริการเป็นตัวเชื่อมระหว่าง ”ผู้หางาน”และ ”บริษัทที่หาคน” ได้เห็นโอกาสในการสื่อสารการตลาด ให้ทั้งฝั่งบริษัทนายจ้างและตัวผู้หางาน โดยนำเสนอจุดเด่นเรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเพื่อให้ผู้หางานสามารถเลือกงานและบริษัทได้ตรงตามความต้องการมีเครื่องมือที่เรียกว่า You Say / SR Say เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้พนักงานและบริษัทต่างๆ ได้มารีวิว สื่อสารเรื่องดีๆ ของบริษัทภายใต้หัวข้อ “ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี” ซึ่งเป็นสิ่งดีที่ผู้หางานอยากรู้และบริษัทอยากบอกสมกับที่ไมค์ พาร์สันส์ กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของยูนิเวอร์ซัม กล่าวทิ้งท้ายว่า