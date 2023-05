“แดรี่โฮม” น้ำนมอินทรีย์ ทางเลือกใหม่ผู้บริโภคที่ใส่ใจปกป้องสิ่งแวดล้อมโลก

หากพูดถึงน้ำนมอินทรีย์ หนึ่งในตัวเลือกที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่นึกถึง น่าจะมีผลิตภัณฑ์นมจากบริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำนมพลาสเจอไรซ์อินทรีย์รายสำคัญรายหนึ่งในประเทศไทยกันบ้าง เพราะผู้ผลิตรายนี้ ให้ความสำคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการไม่ใช้สารเคมี ให้ความสำคัญกับความสุขของวัวนม และให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าปลอดสารพิษ ที่นับว่าเป็นเจ้าแรก ๆ ของประเทศในอุตสาหกรรมนมอินทรีย์จากความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์ของแดรี่โฮม ทำให้กระทรวงพาณิชย์ได้ทำการคัดเลือกให้เข้ามาเป็นหนึ่งในสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ Local BCG Plus เพราะเห็นว่าเป็นสินค้าที่ตรงตามเป้าหมาย และมีศักยภาพในการขยายตลาดได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะเป็น 1 ใน 50 สินค้าที่จะได้นำไปจัดแสดงและจำหน่ายในงาน Northeastern Thailand Local BCG Plus Fair ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดขอนแก่นด้วยสำหรับที่มาที่ไปของการผลิตนมอินทรีย์ นายพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ให้ข้อมูลว่า เมื่อช่วงปี 2546 ไทยได้ทำข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และมีการเปิดเสรีสินค้านมและผลิตภัณฑ์ หากต้องการให้เกษตรกรวัวนมไทยอยู่รอด ก็ต้องผลิตน้ำนมดิบให้มีคุณภาพ และต้องเป็นอินทรีย์เท่านั้น จึงจะแข่งขันได้ จึงเป็นที่มาของการมุ่งสู่น้ำนมอินทรีย์ทั้งนี้ การมุ่งการผลิตน้ำนมอินทรีย์ ได้ยึดคอนเซปต์ว่าหากทำให้วัวมีความสุข ผู้บริโภคก็จะได้ดื่มน้ำนมที่อร่อย และเมื่อบวกกับความต้องการปกป้องสิ่งแวดล้อม การปลอดสารพิษ จึงได้มุ่งผลิตน้ำนมอินทรีย์ เพราะการเลี้ยงสัตว์แบบอินทรีย์ ทำให้ลดต้นทุนอาหารสัตว์ ใช้หญ้าที่ปลูกเอง ใช้แรงงานจากเกษตรกรในการดูแล เมื่อได้น้ำนมมา ขั้นตอนการผลิตก็มุ่งป้องกันการปล่อยคาร์บอน มีการใช้พลังงานสะอาด ทั้งพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบปัจจุบันผลิตภัณฑ์นมของแดรี่โฮม มีทั้งนมและโยเกิร์ต เช่น นมปรุงแต่งรสหวาน รสช็อกโกแลต รสกลิ่นสตรอว์เบอร์รี่ รสข้าวโพด รสกล้วยหอม รสบัตเตอร์สก๊อตช์ โยเกิร์ตสดพร้อมดื่ม สูตร Synbiotic ไม่มีน้ำตาล และยังมีตัวที่สร้างความสนใจให้กับผู้บริโภคได้มาก คือ นมก่อนนอน ที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับคนนอนไม่หลับ เพราะมีสารเมลาโทนินธรรมชาติสูง ช่วยให้สมองได้รับการผ่อนคลาย มีไขมันต่ำ ดื่มได้ทุกวัน เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มักมีปัญหาการนอนไม่หลับ และยังมีนมฟันดี ที่ช่วยป้องกันฟันผุ ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันผู้ที่สนใจชมและเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์นมและโยเกิร์ตของแดรี่โฮม ที่มีความโดดเด่นในเรื่องปลอดสารพิษ การปกป้องสิ่งแวดล้อม การลดภาวะโลกร้อน สามารถไปดูของจริงได้ในงาน Northeastern Thailand Local BCG Plus Fair ระหว่างวันที่ 18-22 พ.ค.2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น