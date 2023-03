“เดอะวัน”โหมพรีวิลเลจ3กลุ่มหลัก

ผู้จัดการรายวัน 360 - The 1 Exclusive ครองตำแหน่งผู้นำโปรแกรมดูแลสมาชิกระดับพรีเมียม High Spending อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าภายใต้วิสัยทัศน์ Ultimate Experience Curation ยกระดับประสบการณ์ด้วยความเข้าใจลูกค้าคนพิเศษอย่างแท้จริงผ่าน Data & Insights พร้อมคัดสรรกว่า 50 แบรนด์พาร์ทเนอร์ชั้นนำระดับโลกจากกว่า 2,000 แบรนด์ใน ecosystem ของ The 1 เน้นขยาย Exclusive Privileges ใน 3 กลุ่มไลฟ์สไตล์ตรงใจสมาชิกนายกวิน ตั้งอุทัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ - The 1 กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำด้าน CRM ของไทยที่มีประสบการณ์กว่า 18 ปี และดูแลสมาชิกครอบคลุมกว่า 20 ล้านคนในปัจจุบัน The 1 ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้กับเราเสมอมา โดยเฉพาะสมาชิก The 1 Exclusive ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มพรีเมียม High Spending มียอดการใช้จ่ายมากกว่าสมาชิก The 1 ถึง 25 เท่าและมีการใช้ The 1 APP สูงถึง 80% จึงเห็นได้ชัดว่าสมาชิกกลุ่มดังกล่าวมีความสำคัญต่อธุรกิจของ The 1 และพาร์ทเนอร์เป็นอย่างมาก เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกคนพิเศษจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด เราจึงมีทีมงาน The 1 Exclusive ที่มีความเข้าใจลูกค้ากลุ่มพรีเมียมอย่างแท้จริง รับหน้าที่วางกลยุทธ์ในการดูแลสมาชิก The 1 Exclusive โดยเฉพาะ”นายชญานิน สราญสมฤทัย Head of CRM Strategy - The 1 กล่าวถึงทิศทางของ The 1 Exclusive ในปี 2566 ในปีนี้ เรายังคงเดินหน้ามอบที่สุดแห่งประสบการณ์ภายใต้วิสัยทัศน์ Ultimate Experience Curation เพื่อให้สมาชิก Proud to be The 1 Exclusive ยิ่งกว่าที่เคย โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่เราได้มีโอกาสในการดูแลสมาชิกคนพิเศษนั้น ทีมงาน The 1 Exclusive ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการทำความรู้จักและเข้าใจความต้องการของสมาชิกอย่างแท้จริงผ่านความเชี่ยวชาญด้าน Data & Insights“หนึ่งในข้อสรุปคือ เทรนด์พฤติกรรมของสมาชิก The 1 Exclusive กว่า 80% ให้ความสำคัญอย่างมากกับ Self-Indulgence หรือการมอบความดื่มด่ำในการใช้ชีวิตให้กับตนเอง โดย 3 อันดับแรกที่สมาชิกใช้จ่ายสูงสุด ได้แก่ Shopping, Dining และ Traveling ในปีนี้ เราจึงมุ่งขยาย Exclusive Privileges ใน 3 กลุ่มนี้ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น แน่นอนว่าในส่วนของ Core Privileges ที่สมาชิกชื่นชอบ อาทิ คะแนน The 1 ไม่มีวันหมดอายุ, พื้นที่จอดรถฟรี 4 ชั่วโมงแรก, ห้องรับรองพิเศษ 37 แห่งในเครือเซ็นทรัล และอื่นๆ อีกมากมาย เรายังคงมอบให้กับสมาชิก The 1 Exclusive เช่นเคย”ในปี 2566 นี้ The 1 Exclusive มุ่งมอบ Exclusive Privileges โดยเน้นไปที่ 3 กลุ่มไลฟ์สไตล์หลัก สมาชิกสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่าน The 1 APP ดังนี้• Exclusive Shopping Experience รับส่วนลด On-top เมื่อช้อปกับแบรนด์พาร์ทเนอร์ต่างๆ, รับคะแนน X10 ในวันเกิด, ส่วนลดพิเศษในเดือนเกิด และสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมงาน Pre-sale ต่างๆ ก่อนใคร อาทิ Central Pre-Midnight Sale และงานช้อปสุดพิเศษอีกมากมายที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี• Exclusive Dining Experience รับข้อเสนอพิเศษจากร้านอาหารระดับพรีเมียม ร้านอาหารในโรงแรมชั้นนำ และร้านอาหารรูฟท็อปและบาร์ อาทิ ส่วนลดสูงสุด 50% สำหรับร้านอาหารในโรงแรมชั้นนำ, ส่วนลดสูงสุดกว่า 20% สำหรับร้านอาหารในเซ็นทรัล เอ็มบาสซี, ส่วนลด 10% สำหรับ SIWILAI CITY CLUB, SIWILAI Café และร้านอาหารในเครือเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป• Exclusive Traveling Experience ส่วนลดสูงสุด 20% สำหรับจองห้องพักโรงแรมในเครือ Centara, SALA และ Park Hyatt, สิทธิ์อัปเกรดห้องพักในเครือ Centara, รับเงินคืน 10% เมื่อจองห้องพักผ่าน Booking.com และส่วนลด 5% เมื่อจองห้องพักผ่าน Agoda, ส่วนลดและบริการพิเศษที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของเครือเซ็นทรัลในยุโรป อาทิ Rinascente, KaDeWe, ILLUM, Oberpollinger, Alsterhaus และล่าสุด Globusนายรุ่ง กุสุมา ณ อยุธยา Head of Wealth Marketing – The 1 กล่าวว่า “การเลือกสรรและขยายสิทธิประโยชน์ตามกลุ่มไลฟ์สไตล์ที่สมาชิกให้ความสนใจเป็นพิเศษ นับเป็นความตั้งใจของ The 1 Exclusive ที่ต้องการให้สมาชิกได้ใช้ประโยชน์จาก Privileges ที่ตรงใจอย่างแท้จริง โดยยึด 3 จุดยืนเพื่อสมาชิก ได้แก่ Be First ได้ก่อนใคร Get More ได้มากกว่า และ Be Exclusive ได้เฉพาะสมาชิก The 1 Exclusive เท่านั้น! อีกทั้งยังผนึกความร่วมมือจาก ecosystem อันแข็งแกร่งกว่า 2,000 แบรนด์ของ The 1 ทั้งหมดนี้ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้สมาชิกคนพิเศษได้ดื่มด่ำกับการใช้ชีวิตยิ่งกว่าที่เคยนั่นเอง”