เปิดกลยุทธ์ความสำเร็จ “ไก่ทอง ออริจินัล” สร้างมาตรฐานอาหารไทยระดับพรีเมียม

หัวใจสำคัญที่ทำให้ ไก่ทอง ออริจินัล ยังรักษามาตรฐานมาได้ตลอดระยะเวลา 24 ปี คือ สามสิ่งนี้ ได้แก่ หนึ่ง Originality คงความดั้งเดิม ด้วยสูตรอาหารที่มีเอกลักษณ์ สูตรซอสที่คิดขึ้นเอง เพื่อใช้กับทั้งเมนูคาวหวาน รวมถึงเทคนิคการปรุง ทั้งการควบคุมอุณหภูมิในการผัด ต้ม ทอด เพื่อให้ทุกจานดีที่สุดเหมือนจานแรกที่เคยเสิร์ฟ





สอง Heart-Cooked Food ทุกจานใส่ความรัก การคัดสรรวัตถุดิบอย่างใส่ใจ โดยวัตถุดิบต้องมาจากแหล่งที่ดีที่สุด สดใหม่ที่สุด เพื่อส่งต่อความปรารถนาดีให้ลูกค้าเสมือนทำอาหารให้คนในครอบครัวรับประทาน

ภายใต้การบริหารของธุรกิจรุ่นลูกยังเหมือนเดิม สิ่งที่เปลี่ยนไปมีแค่กาลเวลา…การเดินทางกว่า 14 ปีในเส้นทางธุรกิจร้านอาหารของทายานรุ่นที่สองที่เข้ามานั่งแท่นผู้บริหาร และเป็นผู้เปลี่ยนภาพลักษณ์ร้านก๊ำไก๊ไก่ทองของในปีที่ 10 สู่ ร้านไก่ทอง ออริจินัล ที่ปัจจุบันมีถึง 4 สาขา ได้แก่ สาขาเมืองทองธานี, เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์, เซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า สาขาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และ ร้านอรุณ ARUNN ร้านอาหารไทยแนวคาเฟ่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมตั้งแต่เปิดร้าน ทั้งหมดนี้คือการพิสูจน์ให้เห็นว่าธุรกิจรุ่นลูกยังสามารถรักษามาตรฐาน ทั้งด้านรสชาติ การคัดสรรวัตถุดิบ และการบริการจนทำให้วันนี้คุณหนูสามารถนำธุรกิจก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 ได้อย่างงดงามประธานบริหาร ร้านไก่ทอง ออริจินัล เปิดเผยว่า “หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการสร้างแบรนด์ของ ไก่ทอง ออริจินัล ให้อยู่ในเซกเมนท์ร้านอาหารไทยพรีเมียม คือ ความพิถีพิถันใส่ใจในทุกขั้นตอน ตั้งสเปกวัตถุดิบคุณภาพสูง เข้มงวดจนเมนูที่ขายมีจำกัด หากวันไหนที่ไม่ได้วัตถุดิบตรงตามมาตรฐาน จะไม่ทำเมนูนั้น ๆ เสิร์ฟขึ้นโต๊ะให้ลูกค้าเด็ดขาด เราจึงกล้าการันตีได้ว่า เมนูอาหารทุกจานของ ไก่ทอง ออริจินัล คงรสชาติความอร่อย 365 วันรสชาติเดียวเหมือนเดิมตลอดเวลา โดยควบคุมคุณภาพทั้งสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้ง 4 สาขา”ปลาเต๋าเต้ยนึ่งซีอิ๊ว ตับหมูทอดกระเทียมพริกไทย (สูตรฟัวกราส์ฝรั่งเศส) กระทงไก่ทอง แกงป่าหมูชาบู ฯลฯ ตัวอย่างเมนูอาหารสไตล์ออเรียลทัลของร้านไก่ทอง ออริจินัล ที่มีคุณแม่อรุณี ผู้หลงรักการทำอาหารไทย จีน ฮ่องกง และฝรั่ง เป็นผู้คิดค้นขึ้นมาเองทั้งหมด โดยผสานเทคนิคการทำอาหารแบบตะวันตกกับตะวันออกเข้ากันอย่างลงตัว เมื่อคุณหนูเข้ามาสานต่อธุรกิจ จึงเริ่มต้นด้วยการเข้าครัวกับคุณแม่ เรียนรู้ทุกอย่างด้วยความตั้งใจ ตั้งแต่วัตถุดิบ วิธีการ ขั้นตอน รวมถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย จนสามารถประยุกต์เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านและมีเทคนิคเฉพาะตัว โดยเสริมทีมให้สมบูรณ์ด้วยเชฟผู้เชี่ยวชาญสาม Quality Over Quantity เน้นคุณภาพมากกว่ากำไร ทุกจานอาหารของไก่ทอง ออริจินัลปรุงขึ้นอย่างพิถีพิถัน โดยเน้นรายละเอียดของทุกจานให้สมบูรณ์ก่อนเสิร์ฟมากกว่าการขายเอาปริมาณนอกจากนี้ ร้านไก่ทองออริจินัล ยังมีการสื่อสารกับลูกค้า ผ่านจดหมายถึงลูกค้าที่รัก ที่มีวางอยู่บนจานทุกจาน เพราะคุณหนูอยากเปลี่ยนวิธีการพูดคุยกับลูกค้า ให้แตกต่างจากในอดีต ที่คุณแม่เคยประกาศผ่านทางไมโครโฟน แม้วิธีการต่าง แต่ใจความยังคงเดิม โดยการบอกเล่าถึงวิธีการรักษาคุณภาพของอาหาร คำตอบที่ลูกค้าสงสัย และความตั้งใจสื่อสารอย่างจริงใจนี้มีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าอาหารทุกจานรสชาติเหมือนเดิมมา 24 ปี และจะเป็นเช่นนั้นต่อไปสำหรับแพสชันของคุณหนูและคุณแม่อรุณียังไม่หยุดแค่นั้น เปรียบดั่งคนรักการทำอาหารที่สามารถคิดค้นสูตรอาหารและเมนูได้ไม่รู้จบ มาเจอกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่อยากทำร้านอาหารเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนหลายเจเนอเรชัน ร้านอรุณ ARUNN จึงเกิดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “More Than Meets The Eyes : มากกว่าที่ตาเห็น – สัมผัสทั้งศาสตร์และศิลป์ของอาหาร” โดยเน้นเป็นคาเฟ่ร้านอาหารไทยสไตล์มินิมอลที่ยังคงคุณภาพและรสชาติที่ดีไว้ดังเดิมคุณหนู เล่าว่า” ร้านอรุณเกิดขึ้นเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้เวลาพักผ่อนหรือทำธุระในห้างสรรพสินค้า ซึ่งแตกต่างจากลูกค้าของไก่ทอง ออริจินัล เมนูอาหารของร้านอรุณจึงคิดขึ้นใหม่กับคุณแม่ เพื่อให้ตอบโจทย์คนทุกวัยได้มากขึ้น จึงตกแต่งร้านในสไตล์มินิมอล โก้ เรียบง่าย ไม่แออัด เรียกได้ว่าการมาเยือนร้านอรุณนั้นจะไม่ใช่แค่การชวนกันมารับประทานอาหารอร่อย ๆ นอกบ้าน แต่เป็นการเก็บภาพความประทับใจกับร้านสวย ๆ ลงโซเชียลเป็นคอนเทนต์ที่อยากให้ทุกคนมาตามรอย โดยร้านอรุณ ตั้งอยู่ที่ชั้น G เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน พร้อมเสิร์ฟเมนูกว่า 40 รายการให้ชิม เช่น หมูทอดอรุณ กุ้งสะดุ้งซอส ไก่กรอบร้อยซอส เป็นต้นภายใต้การบริหารของ คุณหนู แสงอรุณ ที่เข้ามารับหน้าที่การดูแลร้านทั้งหมดต่อจากคุณแม่ดรุณี ที่คอยอยู่เบื้องหลังการคิดค้นสูตรใหม่ ๆ ทำให้วันนี้ ร้านไก่ทอง ออริจินัล เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ขยายจนมีถึง 4 สาขา และก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุด ด้วยการต่อยอดความสำเร็จกับธุรกิจร้านอาหารสไตล์คาเฟ่ที่ถูกใจคนยุคนี้กับร้านอรุณ ไม่ว่าเจเนอเรชันไหนก็ประทับใจ และแม้ว่าร้านไก่ทอง ออริจินัล และร้านอรุณ จะมีความแตกต่างกันบ้างทั้งในเรื่องของการตกแต่งและรูปแบบร้าน แต่สิ่งที่เหมือนกันและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคือ “คุณภาพและมาตรฐานของอาหารที่คงรสชาติความอร่อยเหมือนเดิมทุกวัน” ตั้งแต่จานแรกจนถึงจานปัจจุบันที่คุณหนู ทายาทรุ่นที่สองได้สืบสานและสร้างมาตรฐานอาหารไทยระดับพรีเมียม ให้ครองใจผู้บริโภคมายาวนาน 25 ปี ได้อย่างภาคภูมิ