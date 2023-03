The 1 Exclusive ชวนTop Spender ถ่ายทอดประสบการณ์เหนือระดับ

ผู้จัดการรายวัน360 - - The 1 Exclusive ผู้นำโปรแกรมดูแลลูกค้าระดับพรีเมียมของ The 1 ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล ชวนสมาชิก The 1 Exclusive ตัวจริง ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เหนือระดับ พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ที่ดียิ่งกว่าและได้ก่อนใคร เฉพาะสำหรับสมาชิก The 1 Exclusive เท่านั้น โดยสามารถอัปเกรดสถานะเป็น The 1 Exclusive สมาชิกคนพิเศษได้ทันทีในเดือนถัดไป เมื่อใช้จ่ายถึงยอดที่กำหนด 250,000 บาทขึ้นไปในเครือเซ็นทรัล รีเทล หรือ 400,000 บาทเมื่อรวมกับยอดใช้จ่ายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลและเซ็นทรัล เอ็มบาสซี พร้อมรวบรวมทุกบริการและสิทธิประโยชน์ เข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายผ่าน The 1 APP ที่เดียวหลังจากเปิดตัวมากว่า 3 ปี The 1 Exclusive ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในแง่ของจำนวนสมาชิกและความพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์และบริการที่ได้รับ ในปี 2566 นี้ The 1 Exclusive จึงสานต่อความสำเร็จ ยกระดับความพิเศษ พร้อมย้ำ 3 จุดยืนในการมอบสิทธิประโยชน์ เพื่อให้สมาชิกทุกท่าน ‘Proud to be The 1 Exclusive’ ยิ่งกว่าที่เคย Be First! รับสิทธิ์เข้าชมอีเวนต์และสินค้าใหม่ก่อนใคร Get More! รับสิทธิพิเศษและดีลส่วนลดที่ดียิ่งกว่า Be Exclusive! รับบริการและสิทธิพิเศษเหนือใคร พร้อมเสิร์ฟ 6 บริการและสิทธิประโยชน์หลักที่ลูกค้าต่างประทับใจ อาทิ คะแนน The 1 ไม่มีวันหมดอายุ, พื้นที่จอดรถฟรี 4 ชั่วโมงแรก, รับคะแนน X10 ในวันเกิด, ส่วนลดพิเศษจากกลุ่มเซ็นทรัล, บริการผู้ช่วยช้อปส่วนตัว, บริการพิเศษที่ห้างชั้นนำในยุโรป ห้องรับรองพิเศษ 37 แห่งในเครือเซ็นทรัล และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บน The 1 APPในครั้งนี้ นับเป็นการพบกันครั้งแรกของเหล่าสมาชิก The 1 Exclusive ตัวจริงหลากหลายไลฟ์สไตล์เหนือระดับ นำโดย โต๋-ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร และคุณแม่ ธนภรณ์ เวชสุภาพร, กัปตัน-ชลธร คงยิ่งยง, พลอย-ชวพร เลาหพงศ์ชนะ, เบอร์ดี้-ปาวา นาคาศัย, เป๋า-วฤธ หงสนันทน์, จูเนียร์-กรวิชญ์ สูงกิจบูลย์ พร้อมด้วย ‘มีน-ปิง’ นิชคุณ ขจรบริรักษ์ และ กฤตนัน อัญชนานันท์ สองนักแสดงจากซีรีส์สุดฮอต ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์สุดพิเศษที่ได้รับจาก The 1 Exclusive ตลอดมา พร้อมแชร์ถึงสิทธิประโยชน์และบริการที่สมาชิกคนพิเศษได้รับในทุกมุมมองของการใช้ชีวิตอีกด้วย