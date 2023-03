“ดิ ออริจิ้น ” ปลื้มยอดจองคอนโด 9 ทำเลทะลุ2,000 ล้าน

ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิดเผยว่า“แบรนด์ดิ ออริจิ้น เป็นแบรนด์คอนโดมิเนียมที่เข้าใจคนรุ่นใหม่ เราให้ทั้งฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ ทำเลที่โดนใจ พร้อมกับราคาที่เข้าถึงได้ และเป็นราคาที่หาที่อื่นไม่ได้ เช่น โครงการดิ ออริจิ้น เซ็นทรัล ภูเก็ต (The Origin Central Phuket) ที่มีราคาเริ่มต้นเพียง 1.29 ล้านบาทเท่านั้น นอกจากนี้ เรายังมีความสำเร็จของ 6 โครงการที่เปิดตัวเมื่อปี 2562 เป็นเครื่องยืนยันคุณภาพ ทั้งหมดส่งผลให้ The Origin Collection ได้รับความไว้วางใจและได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว” นายอภิสิทธิ์ กล่าวเบื้องต้น บริษัทประเมินว่าปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นการตัดสินใจของผู้บริโภคจนสามารถสร้างยอดขาย New High ในครั้งนี้ ได้แก่ 1.การยกทัพโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมคุณภาพ 49 โครงการ ครอบคลุมหลากหลายเซ็กเมนท์ หลากทำเลทั่วประเทศมาออกงานพร้อมกัน ส่งผลให้มีตัวเลือกที่ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บริโภค 2.ฟังก์ชันและดีไซน์ของทุกแบรนด์รองรับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ มีพื้นที่ส่วนกลางแบบเฉพาะตัว ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยในแต่ละทำเล และ 3.การจัดโปรโมชั่นโดนใจผู้บริโภค ทั้งส่วนลดและบัตรกำนัลที่พักในโรงแรมชื่อดัง รวมถึงข้อเสนอพิเศษผ่อนต่ำ ดอกเบี้ยถูกจากพันธมิตรธนาคารนายอภิสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าทั้งนี้ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ มีแผนพัฒนาโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมใหม่ในหลากทำเลคุณภาพ ครอบคลุมทุกเซ็กเมนท์ พร้อมรองรับผู้บริโภคและนักลงทุน ตอกย้ำฐานะผู้นำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร โดยในช่วงไตรมาส 2/2566 จะยังคงมีการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด รวม 8 โครงการ