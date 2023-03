AWC จับมือ Accor เปิดตัวโรงแรมแฟร์มอนท์แห่งแรกของไทย ยกระดับกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางตลาด MICE ลักชัวรีโลก

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร ร่วมลงนามข้อตกลงในการพัฒนาและบริหารโรงแรมกับแอคคอร์ (Accor) เครือข่ายโรงแรมชั้นนำระดับโลก เปิดตัวโรงแรมแฟร์มอนท์ (Fairmont) แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อร่วมยกระดับกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางตลาด MICE ลักชัวรีระดับโลก โดยแบรนด์แฟร์มอนท์เป็นแบรนด์ลักชัวรีชั้นนำของกลุ่ม Accor ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าศตวรรษ และตั้งอยู่บนทำเลอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองสำคัญหลายแห่งทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ AWC ในการพัฒนาโครงการที่มีศักยภาพบนทำเลศักยภาพ โดยความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกครั้งสำคัญนี้เป็นการเปิดตัวโรงแรมระดับลักชัวรัเพื่อรองรับกลุ่มการประชุม (MICE) ครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อนำความหรูหราอันเหนือระดับมาสู่ศูนย์กลางทางธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ และขยายกลุ่มลูกค้าของทางบริษัทฯ ให้กว้างขึ้น



โรงแรมแฟร์มอนท์ แบงคอก สุขุมวิท (Fairmont Bangkok Sukhumvit) มีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2567 ซึ่งเป็นการรีแบรนด์จากโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว แบงค็อก วินด์เซอร์ ที่ตั้งอยู่ในย่านสุขุมวิท เพื่อพัฒนาเป็นโรงแรมภายใต้แบรนด์แฟร์มอนท์ โดยลูกค้าจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่โดดเด่นระดับตำนานของแบรนด์แฟร์มอนท์ ทั้งด้านดีไซน์ที่คลาสสิกและมีเอกลักษณ์ พร้อมด้วยอาหารและการบริการภายในโรงแรม



โรงแรม แฟร์มอนท์ แบงคอก สุขุมวิท ได้รับการออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ “สัมผัสแห่งความสง่างามและเรียบง่ายอย่างมีรสนิยม” (A Tasteful Touch of Elegance and Simplicity) ประกอบด้วยห้องพักประมาณ 419 ห้อง ห้องอาหารและบาร์ และรูฟท็อปบาร์ที่เป็นวิวตึกระฟ้าใจกลางย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพฯ รวมถึงสระว่ายน้ำ ฟิตเนส สปา ศูนย์สุขภาพ และห้องประชุมที่ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์สำหรับการประชุมทางไกล โดยมีขนาดของห้องประชุมให้เลือกหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ



นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC เปิดเผยว่า “AWC มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ Accor ซึ่งเป็นเครือโรงแรมชั้นนำระดับโลก เปิดตัวโรงแรมแฟร์มอนท์แห่งแรกในประเทศไทย ผ่านข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงแรมหลายแห่งภายใต้แบรนด์ชั้นนำจากกลุ่ม Accor เมื่อเดือนธันวาคม 2565 โดยการเปิดตัวโรงแรมแฟร์มอนท์ แบงคอก สุขุมวิท ซึ่งเป็นแบรนด์ลักซ์ซัวรี่ระดับตำนานที่มีการบริการที่เป็นเอกลักษณ์ จะช่วยเสริมพอร์ตโฟลิโอของ AWC ในกลุ่ม MICE ในทำเลศักยภาพในกรุงเทพฯ และยังเป็นโรงแรมแห่งแรกในเครือ AWC ที่บริหารงานโดย Accor อีกด้วย นอกจากนี้ โรงแรมแฟร์มอนท์ แบงคอก สุขุมวิท จะเป็นโรงแรมหรูสำหรับกลุ่ม MICE แบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อมุ่งยกระดับประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางตลาด MICE ลักซ์ซัวรี่ระดับโลก พร้อมเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย และสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนในระยะยาวให้กับชุมชมและสังคมโดยรอบ”



“ทั้งนี้ ตลาด MICE ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดการแพร่ระบาด โดยอัตราการเข้าพักของโรงแรมกลุ่ม MICE ในเครือ AWC เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในช่วงระหว่างปี 2564 ถึง 2565 นอกจากนี้ กรุงเทพฯ ยังเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางชั้นนำที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่มาเพื่อการพักผ่อนและการทำงาน และมีชื่อเสียงในเรื่องอาหาร วัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์ที่มีโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการเดินทางที่สะดวกสบาย ส่งผลให้โรงแรม แฟร์มอนท์ แบงคอก สุขุมวิท ที่ตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของงานประชุมหรืองานอีเวนต์ระดับลักชัวรีในยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี” นางวัลลภากล่าวเสริม



มร.มาร์ก วิลลิส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แฟร์มอนท์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ต กล่าวว่า “เรามีความเชื่อมั่นและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ AWC เพื่อนำแบรนด์ระดับลักชัวรีของกลุ่ม Accor อย่าง แฟร์มอนท์ มาสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยแบรนด์แฟร์มอนท์ ถือเป็นแบรนด์ระดับตำนานอย่างแท้จริง ที่มอบการบริการในระดับเวิลด์คลาสและสร้างประสบการณ์อันน่าจดจำสำหรับแขกที่เข้าพัก เราเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง AWC ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่ตรงกัน จะช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ของการบริการระดับหรูหราให้กับกรุงเทพฯ สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย ตลอดจนช่วยขยายตลาดแบรนด์แฟร์มอนท์อย่างต่อเนื่องทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”



โรงแรมแฟร์มอนท์ ถือเป็นแบรนด์ระดับไฮ-เอนด์ที่มาจากทวีปอเมริกาเหนือ ให้บริการห้องพักสุดหรู ห้องอาหารระดับเวิลด์คลาส และตั้งอยู่ในทำเลที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เพื่อสร้างความประทับใจและประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่ผู้มาเยือน ซึ่งสอดคล้องกับโรงแรม แฟร์มอนท์ แบงคอก สุขุมวิท นี้ ที่มุ่งนำเสนอประสบการณ์แห่งความประทับใจผ่านเรื่องราวการของออกแบบภายใต้แนวคิด “The Fantastic Journey of Travel to the Bygone Era” ที่เปรียบโรงแรมเสมือนกับบ้านอีกหลังของผู้เข้าพัก ผ่านการตกแต่งอันหรูหราและสง่างามจากเฟอร์นิเจอร์คลาสสิกทำมือที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี อีกทั้งผู้เข้าพักยังสามารถสัมผัสประสบการณ์ห้องอาหารและบาร์ที่พร้อมเสิร์ฟทั้งอาหารนานาชาติและอาหารเอเชีย นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน ทางโรงแรมมุ่งพัฒนาอาคารตามมาตรฐานอาคารสีเขียว เช่น LEED และ WELL โดยให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการบริหารจัดการของเสีย



ด้วยจุดแข็งของโรงแรม แฟร์มอนท์ แบงคอก สุขุมวิท ที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านสุขุวิทและแยกอโศก ซึ่งเป็นย่านที่มีอาคารสำนักงานของบริษัทข้ามชาติชั้นนำมากมาย ใกล้กับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และห้างสรรพสินค้าชั้นนำอย่าง The EM District พร้อมด้วยการเดินทางที่สะดวกสบาย ใกล้รถไฟฟ้า BTS และ MRT จะช่วยยกระดับให้กรุงเทพฯ เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่ม MICE ที่มองหาเทคโนโลยีการประชุมสมัยใหม่ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการรองรับงานอีเวนต์ระดับโลก



โรงแรม แฟร์มอนท์ แบงคอก สุขุมวิท เป็นโรงแรมแห่งแรกที่เปิดให้บริการตามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงแรมหลายแห่งภายใต้แบรนด์ชั้นนำจากกลุ่ม Accor เครือข่ายโรงแรมและการบริการชั้นนำระดับสากล เพื่อพัฒนาและบริหารโรงแรมหลายแห่งในแบรนด์ของ Accor โดยภายใต้ความร่วมมือนี้ AWC และ Accor จะร่วมพัฒนาโรงแรมในจุดหมายสำคัญด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทยรวมกว่า 1,000 ห้อง เพื่อมอบการบริการและประสบการณ์สุดพิเศษแก่ผู้มาเยือน พร้อมส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืนต่อไป