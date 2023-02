เอพีเดินหน้าส่งมอบ ASPIRE รัตนาธิเบศร์ เวสต์ตัน คอนโดฯ พร้อมอยู่ใหม่

บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)

ภายใต้คำมั่นสัญญา ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ นำโดยเดินหน้าลุยโอนกรรมสิทธิ์คอนโดฯ พร้อมอยู่ใหม่ “ASPIRE รัตนาธิเบศร์ เวสต์ตัน” มูลค่าโครงการ 1,600 ล้านบาท จำนวน 854 ยูนิต ที่สุดของความคุ้มค่า เพียง 200 เมตรจาก MRT สถานีบางกระสอ พร้อมเผยโฉมคอนโดฯ แบรนด์ ASPIRE (แอสปาย) โฉมใหม่ LIVE AS YOU ASPIRE อิสระในทุกมิติของชีวิต ครั้งแรกของคอนโดฯพร้อมอยู่ เต็มเปี่ยมด้วยพื้นที่ส่วนกลางและสเปซฟังก์ชัน มุ่งยกระดับประสบการณ์การใช้ชีวิต ตอบอินไซต์จริงลูกค้าคนรุ่นใหม่ย่านรัตนาธิเบศร์ ทั้งความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย รองรับทุกรูปแบบการพักผ่อน และการทำงานที่ใส่ใจสุขภาพกายและใจในร่มเงาของธรรมชาติ พร้อมเติมเต็มพลังบวกและให้ทางเลือกที่หลากหลายไร้ขีดจำกัด ชูไฮไลต์สวนสีเขียว 2.5 ไร่ในส่วนกลางขนาดใหญ่จัดเต็มที่สุดในย่าน รวมพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตรพร้อมห้องชุดดีไซน์พิเศษ “ฟังก์ชันคุ้ม ครบทุกไลฟ์สไตล์” ต่อยอดทุกมิติการใช้ชีวิตดีๆ ด้วย Free Space ขนาดใหญ่ ให้คุณใช้ชีวิตอย่าง Free Style พร้อมฟังก์ชันครัวปิด และห้องนอนติดอากาศพร้อม Walk in Closet ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและเป็นสัดส่วนได้เหมือนอยู่บ้านร่วมสัมผัส สเปซจริงวิวจริงพร้อมประสบการณ์การอยู่อาศัยครั้งใหม่ใน New Township of the West เต็มรูปแบบได้แล้ววันนี้ที่ ASPIRE รัตนาธิเบศร์ เวสต์ตัน คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ ที่สุดของความคุ้มค่าเพียงหนึ่งเดียวในทำเลรัตนาธิเบศร์ ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีบางกระสอเพียง 200 เมตร ใกล้ศูนย์ราชการนนทบุรีเพียง 3 นาที ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี ในราคาที่ดีที่สุด เริ่ม 1.75 ล้านบาท พิเศษ วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์นี้ เปิดให้ชมส่วนกลางครั้งแรก ให้คุณดื่มด่ำวิวพระอาทิตย์ตกกับสระว่ายน้ำวิวพาโนรามา และพบแคมเปญเปิดตึกสุดแรง จองวันนี้ฟรีทุกอย่าง รับแพกเกจพร้อมหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ ฟรี! เฟอร์นิเจอร์ IKEA ฟรี! เครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุด และฟรี! ทุกค่าใช้จ่ายวันโอน มูลค่ารวมสูงสุด 140,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยเรตพิเศษสุดจากธนาคารชั้นนำ