กลุ่ม ปตท.อัดฉีดลุยธุรกิจตั้งเป้าโตรับ ศก.ฟื้น หลังปี 65 กำไรวูบ 4 หมื่นล้าน ลดลง 19%

ส่วน บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) และ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) แม้ว่าจะมีธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันแต่ส่วนใหญ่นำไปต่อยอดผลิตปิโตรเคมีเป็นหลัก เมื่อวัฏจักรปิโตรเคมีขาลงและราคาต้นทุนวัตถุดิบสูง ดีมานด์หดจากจีนปิดประเทศ ผนวกกับความกังวลเศรษฐกิจถดถอย ฉุดให้ผลประกอบการปี2565 ทั้ง 2 บริษัทมีผลขาดสุทธิ 4,364ล้านบาท (-130%) และ 8,752 ล้านบาท (-119%)ตามลำดับ ส่วนบริษัทอื่นในเครือ ปตท.ที่เหลือมีกำไรสุทธิเพียงแต่ลดลงมากบ้างน้อยบ้าง กล่าวได้ว่า ผลประกอบการปี 2565 ปตท.และบมจ.ในเครือฯ มีกำไรสุทธิรวมลดลง 4 หมื่นกว่าล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2564 หรือต่ำลง 19%จากปีก่อนนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ในปีนี้เศรษฐกิจโลกมีความท้าทายอยู่มากไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังไม่คลี่คลาย อันนำไปสู่การคว่ำบาตรและการตอบโต้เพิ่มเติม ทำให้มีการประเมินว่าความต้องการใช้น้ำมันโลกในปีนี้คาดว่าจะโตขึ้น 1.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน มาอยู่ที่ 101.7ล้านบาร์เรลต่อวัน ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้ในประเทศจีนภายหลังเปิดประเทศ และราคาน้ำมันดิบในปีนี้เฉลี่ย 81-86 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่ค่าการกลั่นอ้างอิงสิงคโปร์เฉลี่ย 8-9 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมียังมีปัจจัยเสี่ยงจากกำลังการผลิตใหม่ในภูมิภาคเอเชียที่เข้าสู่ตลาด และกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังอ่อนแอ กดดันให้ราคาโอเลฟินส์ในปีนี้มีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากปีก่อน คาดว่าราคา HDPE และ PP จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1,120-1,170 เหรียญสหรัฐต่อตัน และ 1,050-1,200 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามลำดับ ซึ่งการยกเลิกนโยบายการจัดการโควิด-19เป็นศูนย์ของจีน ทำให้มีการเริ่มทะยอยเก็บสต็อกสินค้าคงคลังมากขึ้น ส่วนราคากลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ในปี 2566 ก็มีแนวโน้มปรับลดลงเช่นกัน โดยราคาเบนซีนและพาราไซลีนจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 940-990 เหรียญสหรัฐต่อตัน และ 1,040-1,090 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามลำดับส่วนแนวโน้มไตรมาส1/2566 คาดว่าปตท.จะมีผลดำเนินงานดีขึ้นจากไตรมาสก่อน เนื่องจากการรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นที่ฟื้นตัวขึ้นจากต้นทุนน้ำมันดิบพรีเมี่ยม คาดว่าไตรมาส1นี้การขาดทุนสต็อกน้ำมันที่ลดลง ส่วนธุรกิจก๊าซธรรมชาติก็มีแนวโน้มดีขึ้นเช่นกันจากต้นทุนที่ลดลงอย่างไรก็ตามในปีนี้ ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมก็ยังมีบทบาทสำคัญที่สร้างผลกำไรให้กับปตท. แม้ว่าทิศทางราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยปีนี้อาจสู้ปีที่แล้วไม่ได้ก็ตาม แต่ปตท.สผ.ก็มีปริมาณการผลิตและจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีโอกาสเห็นการM&Aทำให้บริษัทรับรู้รายได้และกำไรทันที รวมทั้งธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น รวมถึงธุรกิจก๊าซธรรมชาติก็มีทิศทางที่ดีขึ้นจากปี 2565สำหรับปี 2565 ปตท. และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 91,175 ล้านบาท ลดลง 17,188 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.9 จากปีก่อน แม้ว่ากำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากธุรกิจสำรวจและผลิตที่มีผลการดำเนินงานดีขึ้นตามราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจากราคาพลังงานในตลาดโลก และปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีผลการดำเนินงานลดลงจากต้นทุนก๊าซฯที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก จากการนำเข้า Spot LNG เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซในประเทศ และธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นมีผลการดำเนินงานลดลงเช่นกัน โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปีที่ราคาปิโตรเคมีปรับลดลงจากความกังวลเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอยบมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)หรือปตท.สผ. มีผลดำเนินงานโดดเด่นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจากราคาปิโตรเลียมที่ปรับตัวสูงขึ้น และปริมาณการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น คาดว่าปีนี้ก็จะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น โดยในช่วงไตรมาส 1/2566 ปตท.สผ.คาดการณ์ว่าปริมาณการขายปิโตรเลียมจะอยู่ที่เฉลี่ย 472,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน มาจากการรับรู้ปริมาณการผลิตและจำหน่ายก๊าซฯจากโครงการจี1/61(แหล่งเอราวัณ)ที่ผลิตเพิ่มขึ้น หลังจากปี2565 ปตท.สผ.ได้ติดตั้งแท่นหลุมผลิตเสร็จสิ้น 8 แท่น สามารถผลิตก๊าซฯ เพิ่มขึ้นแตะ 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในช่วงกลางปีนี้ และดีดเพิ่มเป็น 600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในช่วงปลายปี 2566 และมั่นใจว่าโครงการจี1/61 สามารถผลิตก๊าซฯได้ตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต(PSC)ที่ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในเดือนเมษายน 2567ส่วนราคาก๊าซฯในปี 2566 คาดว่าจะอยู่ที่ 6.1 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู โดยในช่วงไตรมาส 1/2566 ราคาก๊าซฯจะอยู่ที่ 6.7 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู ซึ่งปีนี้ปตท.สผ.วางเป้าหมายปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยอยู่ที่ 470,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีปริมาณขายปิโตรเลียม 468,130 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปตท.สผ.คงเดินหน้าขยายการลงทุนเพิ่มเติมเน้นกลุ่มประเทศเป้าหมายที่มีฐานการผลิตเดิมไม่ว่าจะเป็นประเทศไทย มาเลเซีย เมียนมา และภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ยูเออี)และโอมานการลงทุนในไทย นอกเหนือจากการเร่งผลิตก๊าซฯในโครงการเอราวัณให้ได้ตามแผนงานแล้ว ปตท.สผ.ได้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่ 24 บริเวณทะเลอ่าวไทย จำนวน 3 แปลง ประกอบด้วย แปลง G1/65 G2/65 และ G3/65 ซึ่งบริษัทประเมินว่าเป็นแปลงที่มีศักยภาพและอยู่ใกล้กับแท่นผลิตของปตท.สผ. ในปัจจุบัน คาดว่าจะรู้ผลภายในไตรมาสแรกปีนี้ ส่วนมาเลเซีย ปตท.สผ.อยู่ระหว่างการสำรวจและจะเร่งพัฒนาหลายแปลง หลังพบว่ามีศักยภาพก๊าซฯเพียงพอในการพัฒนาโครงการ ได้แก่ โครงการลัง เลอบาห์ ในโครงการซาราวัก เอสเค 410บี นอกชายฝั่งประเทศมาเลเซียที่จะเริ่มผลิตก๊าซฯ ออกมาได้ภายในปี 2570ทั้งนี้ในปี 2566 ปตท.สผ.ตั้งงบลงทุนไว้ที่ 5,481 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 191,818 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนในโครงการแหล่งปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีแผนการดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการผลิตต่างๆ เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี พ.ศ. 2593 เช่น โครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน ( CCS) เป็นต้น ในส่วนนี้ยังไม่รวมกับแผนควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการ(M&A)ที่บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณา กอปรกับการปรับพอร์ตโครงการลงทุน โดยเฉพาะประเทศที่ไม่ใช่เป้าหมายปตท.สผ.จะลดบทบาทหรือขายการลงทุนไป ดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว อาทิ การขายการลงทุนในแหล่งมอนทารา ประเทศออสเตรเลีย และการขายเงินลงทุนทั้งหมดในโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่บราซิล ล่าสุดปตท.สผ.อยู่ระหว่างตัดสินใจว่าจะขายหรือหาพาร์ทเนอร์ร่วมทุนในโครงการแคชเมเปิล ที่ออสเตรเลีย เป็นต้นพร้อมทั้งสำรองงบประมาณในการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจใหม่ใน 5 ปีข้างนี้อีก 4,800 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 166,052 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาและพัฒนาธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน รวมถึงธุรกิจไฮโดรเจนสะอาด การต่อยอดเทคโนโลยีที่บริษัทมีอยู่ไปสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานบมจ.ไทยออยล์ (TOP) ในปีนี้ผลประกอบการดีขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อน แม้ว่าไม่มีกำไรพิเศษ โดยปีนี้ค่าการกลั่น (GRM)สิงคโปร์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีระดับ 8-9 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันเบนซินในแถบเอเชียเติบโตสูงขึ้นอย่างชัดเจนหลังจีนเปิดประเทศ โดยความต้องการใช้น้ำมันทุกผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยจะเติบโตขึ้นต่อเนื่องจากปี2565ทำให้บริษัทเดินเครื่องโรงกลั่นเต็มที่ โดยเฉพาะน้ำมันอากาศยาน( Jet )ที่จะมีปริมาณการใช้เติบโตขึ้นมากจากนักท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมา คาดว่าปริมาณการใช้น้ำมันJe tจะกลับมาสู่ระดับก่อนช่วงโควิด-19 ในปลายปี2566 ส่วนตลาดน้ำมันดีเซลก็กลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงก่อนเกิดโควิด-19 เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติเริ่มลดลง ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันดีเซลเพื่อไปทดแทนก๊าซฯไปผลิตไฟฟ้าก็ลดลงไปด้วยส่วนทิศทางปิโตรเคมีในปีนี้ส่วนของสารอะโรมาติกส์ยังอยู่ในภาวะล้นตลาดเช่นเดียวกับตลาดโอเลฟินส์ ที่มีกำลังการผลิตใหม่เข้ามามากกว่าความต้องการใช้ เป็นปัจจัยที่กดดันมาร์จิ้นอยู่ แต่หากเปรียบเทียบกับปีก่อนถือว่าฟื้นตัวดีขึ้นมากหลังจากจีนเปิดประเทศ ทำราคาปิโตรเคมีปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นผลประกอบการไทยออยล์ในปีนี้มีแนวโน้มที่ดีจากค่าการกลั่นรวมเฉลี่ย(GIM)ที่ยังอยู่ระดับที่ดีอยู่ความคืบหน้าโครงการพลังงานสะอาด ( Clean Fuel Project: CFP ) ที่จะเพิ่มกำลังการกลั่นจาก 2.75 แสนบาร์เรลต่อวัน เป็น 4 แสนบาร์เรลต่อวันนั้น คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงปลายไตรมาส1 ปี2568 ซึ่งล่าช้าออกไป 2 ปีจากผลกระทบโควิด-19เช่นเดียวกับโครงการ Petrochemical Complex แห่งที่ 2 (CAP2) ทาง PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP) ซึ่งเป็นผู้ผลิตปิโตรเคมีรายใหญ่ในอินโดนีเซีย ได้ตัดสินใจชะลอการตัดสินใจในการลงทุนออกไปก่อนประมาณ 6-12 เดือน เพื่อประเมินสถานการณ์ธุรกิจอีกครั้งหลังจากที่ผ่านมาตลาดโอเลฟินส์ไม่ดีทั้งนี้ไทยออยล์วางงบลงทุนในปี 2566-2568 อยู่ที่ 991 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อใช้ลงทุนโครงการพลังงานสะอาด (CFP)วงเงิน 553 ล้านเหรียญสหรัฐ ลงทุนในธุรกิจโอเลฟินส์ 112 ล้านเหรียญสหรัฐ และโครงการอื่นของบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างดําเนินการต่อเนื่องตามแผนงาน รวมทั้งนอกจากนั้นยังแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆด้วยนายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ( OR ) กล่าวว่า บริษัทมียอดขายน้ำมันในปี2566 เติบโตกว่าปีก่อน ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยที่คาดว่าจะเติบโต 3.7% และความต้องการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะน้ำมันอากาศยาน(Jet) หลังจากมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ทำให้มั่นใจว่าปลายปีนี้ยอดขายJetจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนเกิดโควิด-19 ซึ่งOR มีมาร์เก็ตแชร์ยอดขายน้ำมันอากาศยานประมาณ 49%ราว 1,600 ล้านบาท จากมูลค่าตลาดรวมที่อยู่ที่ 3,200 ล้านบาทโดยปีนี้ ORได้เตรียมงบลงทุนจำนวน 31,197 ล้านบาท มุ่งเน้นการขยายและสร้างความแข็งแกร่งของ Business Value Chain ของ กลุ่มธุรกิจ Lifestyle โดยวางงบลงทุนไว้ที่ 14,193 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 45% ของงบลงทุน สำหรับขยายสาขาร้าน Café Amazon โดยวางแผนที่จะขยายเพิ่ม 400 แห่งและร้าน Texas Chicken ราว 12 แห่ง รวมไปถึงการแสวงหาพันธมิตรและการลงทุนใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ นอกจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) บริษัทยังให้ความสำคัญในกลุ่มธุรกิจด้าน Health & Wellness และ Tourism ด้วยส่วนกลุ่มธุรกิจ Mobility มุ่งรักษาความเป็นผู้นำใน Mobility Ecosystem มีแผนขยายสาขาPTT Station ราว100แห่ง และ EV Station PluZ จำนวน 500 แห่งรวมเป็น800แห่ง รวมไปถึงการลงทุนใน Green Energy เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของแหล่งพลังงาน ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยจัดสรรงบประมาณจำนวน 6,799 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 22% ของงบลงทุนกลุ่มธุรกิจ Global ยังคงมุ่งขยายการลงทุนในการเปิด PTT Station และ Café Amazon ผ่านบริษัทในเครือในต่างประเทศ โดยปีนี้จะเน้นการลงทุนในกัมพูชามากขึ้น พร้อมกับแสวงหาโอกาสในการลงทุนในประเทศใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ โดยจัดสรรงบประมาณจำนวน 4,954 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 16% ของงบลงทุน ส่วนกลุ่มธุรกิจ OR Innovation มุ่งแสวงหาธุรกิจใหม่เพื่อต่อยอดธุรกิจในปัจจุบัน รวมทั้งนวัตกรรมเพื่อพัฒนาโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยจัดสรรงบประมาณจำนวน 5,251 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 17% ของงบลงทุนดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) กล่าวว่า ในปีนี้PTTGC จะมีผลการดำเนินงานดีขึ้นกว่าปีก่อนที่มี รายได้จากการขายรวม 678,267 ล้านบาทและขาดทุนสุทธิ8,752ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีปริมาณกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น15%จากปี2565 มาจากโรงงานใหม่ทยอยผลิตเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกPPสายการผลิตที่4ของบริษัทเอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ และโรงงานผลิตพลาสติกวิศวกรรมขั้นสูงของบริษัทร่วมทุน คือบริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัดที่จะผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 1/2566 โครงการปรับปรุงโรงโอเลฟินส์หน่วยที่ 2 (Olefins 2 Modification Project) ทำให้สามารถใช้โพรเพนเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้เพิ่มขึ้นคาดว่าผลิตเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 1/2566เช่นกันรวมทั้งallnex ที่รับรู้รายได้เต็มปี ส่วนธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นของบริษัทก็ไม่มีแผนปิดซ่อมบำรุงเหมือนปี2565 รวมทั้งยังรับรู้รายได้จากการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจ PVC ในบริษัท AGC Vinythai หรือ AVT ที่เราถือหุ้นประมาณ 32%ปัจจุบันราคาปิโตรเคมีเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นโดยเฉพาะอะโรเมติกส์หลังจากจีนเปิดประเทศมีความต้องการใช้เพิ่มมากขึ้น ส่วนธุรกิจการกลั่นแนวโน้มก็ยังดีอยู่แม้ว่ามาร์จินการกลั่นจะปรับลดลงมาบ้างในช่วงนี้ ดังนั้นบริษัทอาจจะมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา(EBITDA) ในปีนี้เติบโตสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เฉลี่ยโตปีละ 4%ในช่วงปี2566-2573 สืบเนื่องจากปี2565 บริษัทมีEBITDA อยู่ที่ 22,420ล้านบาท ลดลง63%จากปี2564บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) มองแนวโน้มธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ปี 2566 มีความต้องการใช้น้ำมันของโลกจะสูงขึ้นเท่ากับช่วงก่อนการระบาดโควิด ขณะที่ธุรกิจปิโตรเคมี มีความต้องการของตลาดจะเติบโต 1.5-2.0% จากความต้องการจากจีนตามนโยบายเปิดประเทศ ซึ่งในไตรมาส 1/2566 คาดว่าผลการดำเนินงานปกติจะพลิกกลับมาเป็นกำไรได้ เนื่องจากโรงกลั่นจะกลับมาเดินเครื่องตามปกติเฉลี่ยราว 2แสนบาร์เรลต่อวันไออาร์พีซีตั้งงบลงทุน 5 ปีนี้ (2566-2570) กว่า 36,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการต่อยอดจากธุรกิจปัจจุบันเข้าสู่ 5 กลุ่มธุรกิจใหม่ ที่มีการเติบโตสูง คือ Health and Life Science, Advance Material, Circular Business, Future Energy และ Energy Storage โดยอาศัยนวัตกรรมของบริษัทผนวกกับความเชี่ยวชาญของพันธมิตร เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทนวัตกรรมวัสดุและพลังงานอย่างยั่งยืน (Material and Energy Solution)โดยตั้งเป้ามีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อม( EBITDA )อยู่ที่ 35,000ล้านบาทในปี 2573ในปี 2566 ไออาร์พีซีตั้งงบลงทุนอยู่ที่ 7,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและคุณภาพน้ำมันดีเซลตามมาตรฐานยูโร 5 (UCF) คาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นปี 2567 และขยายกำลังการผลิตโครงการผลิตผ้าไม่ถักไม่ทอ (non-woven fabric) วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ของบริษัทร่วมทุน “ อินโนโพลีเมด” ที่เปิดเดินเครี่องเชิงพาณิชย์เมื่อไตรมาส 4/2565 รวมทั้งแสวงหาโอกาสการทำM&Aในธุรกิจเป้าหมายสำหรับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ได้วางเป้าหมายเพิ่มยอดขายไฟฟ้าในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ประเภทกลุ่มไฟฟ้าโตขึ้น 10% และกลุ่มลูกค้าไอน้ำเพิ่ม 3% จากปี 2565 ที่มีปริมาณการไฟฟ้ารวม 13,148 GWh และมีปริมาณการขายไอน้ำรวมอยู่ที่ 14,509 GWh ขณะที่ต้นทุนราคาก๊าซฯและถ่านหินได้ปรับตัวลงส่งผลดีต่อบริษัท รวมถึงการขึ้นค่า Ft ที่จะช่วยให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นกว่าปีก่อนที่มีรายได้ 1.24แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น65%และกำไรสุทธิ 891ล้านบาทลดลง88%จากปี2564นอกจากนี้ GPSC จะทยอยรับรู้การผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์(COD)เพิ่มเติมในปี 2565กว่า350 เมกะวัตต์ มาจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานงานแสงอาทิตย์ในอินเดีย (AEPL) ที่บริษัทถือหุ้น 42.93% โดยมี 7โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างขนาดกำลังผลิต 792 เมกะวัตต์ ทยอยเสร็จในปี2566-2567 และโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งในไต้หวัน Changfang และ Xidao (CFXD) พร้อมทั้งศึกษาการลงทุนโครงการใหม่ๆเพื่อขยายกำลังการเพิ่มเติมอีก300เมกะวัตต์หนึ่งในนั้นคือ บริษัทยังอยู่ระหว่างรอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)ประกาศผลโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 ในเดือนมีนาคมนี้ หลังจากมีโครงการโรงไฟฟ้าของ GPSC ได้ผ่านคุณสมบัติ และเทคนิคแล้ว โดยในปีนี้ GPSC ตั้งงบลงทุนไว้ที่ 15,000 ล้านบาทอย่างไรก็ดี ภาวะเศรษฐกิจในปีนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าติดตามไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่จะส่งผลต่อราคาพลังงาน การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ฯลฯจึงต้องวางแผนเตรียมพร้อมรับมือเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้