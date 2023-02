OR ยอดขายน้ำมันปีนี้พุ่งรับ ศก.-ท่องเที่ยวฟื้น

OR เผยยอดขายน้ำมันปีนี้โตตามเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว โดยเฉพาะน้ำมัน JET ที่คาดว่าปลายปีนี้ยอดขายจะกลับมาใกล้เคียงช่วงก่อนเกิดโควิด-19 พร้อมอัดงบลงทุนปีนี้ 3.1 หมื่นล้านบาท ลุยธุรกิจ Lifestyle หนุนมาร์จิ้นแตะ 25-29% พร้อมเตรียมเปิดโฉมปั๊มน้ำมันต้นแบบเดือน พ.ค.นี้ที่เพิ่มพื้นที่ค้าปลีกมากขึ้นและมุ่งสู่พลังงานสะอาด โดยการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปพร้อมระบบกักเก็บพลังงาน และอีวีชาร์จ รวมทั้งนำระบบ AI มาคำนวณคาร์บอนฟุตพรินต์นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า ในปี 2566 ยอดขายน้ำมันของ OR จะเติบโตขึ้นจากปีก่อนตามการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีการคาดการณ์ GDP ไทยเติบโต 3.7% จากปีก่อนโต 2.6% และนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจีนเดินทางมาไทยเพิ่มมากขึ้น ช่วยหนุนให้ยอดขายน้ำมันอากาศยาน (JET) กลับเข้ามาใกล้เคียงก่อนเกิดโควิด-19 ในช่วงไตรมาส 4/2566 และมั่นใจว่าปี 2567 ยอดขายน้ำมัน JET สูงขึ้นอีก ซึ่งปัจจุบัน OR มีส่วนแบ่งการตลาดน้ำมัน JET อยู่ที่ 49%ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ ตั้งงบลงทุนที่ 31,197 ล้านบาท เน้นการขยายและสร้างความแข็งแกร่งของ Business Value Chain ของกลุ่มธุรกิจ Lifestyle โดยจัดสรรงบประมาณจำนวน 14,193 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 45% ของงบลงทุน รองรับสำหรับการขยายสาขาร้านคาเฟ่ อเมซอน และร้าน Texas Chicken รวมไปถึงการแสวงหาพันธมิตรและการลงทุนใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ นอกเหนือจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) ยังให้ความสำคัญต่อธุรกิจ Health&Wellness และ Tourism โดยตั้งเป้าหมายปีนี้จะมีสัดส่วนมาร์จิ้นจากธุรกิจ Lifestyle อยู่ที่ระดับ 25-29%กลุ่มธุรกิจ Mobility มุ่งรักษาความเป็นผู้นำใน Mobility Ecosystem โดยจัดสรรงบประมาณจำนวน 6,799 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 22% ของงบลงทุน เพื่อใช้ขยายสาขาพีทีที สเตชั่นเพิ่มขึ้นประมาณ 100 แห่ง และ EV Station PluZ ปีนี้จะเพิ่ม 500 แห่งจากปัจจุบันมีอยู่ 300 แห่งรวมเป็น 800 แห่ง หวังก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐาน EV ในประเทศไทย รวมไปถึงการลงทุนใน Green Energy โดยมีเป้าหมายติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในสถานีบริการน้ำมันเพิ่มขึ้น 300 แห่งจากปัจจุบันมีอยู่ 100 แห่งรวมเป็น 400 แห่งในสิ้นปีนี้กลุ่มธุรกิจ Global ยังคงมุ่งขยายการลงทุนในการเปิดสถานีบริการพีทีที สเตชั่น และร้านคาเฟ่ อเมซอนผ่านบริษัทในเครือในต่างประเทศ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในประเทศที่ OR ได้เข้าไปดำเนินการแล้ว พร้อมแสวงหาโอกาสในการลงทุนในประเทศใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ โดยจัดสรรงบประมาณจำนวน 4,954 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 16% ของงบลงทุน ซึ่งปีนี้จะเน้นการลงทุนในกัมพูชาเพิ่มมากขึ้นส่วนกลุ่มธุรกิจ OR Innovation มุ่งแสวงหาธุรกิจใหม่เพื่อต่อยอดธุรกิจในปัจจุบัน โดยกำหนดหลักเกณฑ์ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างนวัตกรรมในแบบฉบับของ OR เพื่อเป็นต้นแบบขององค์กรสมัยใหม่ และทำให้ OR เติบโตไปพร้อมกับผู้คนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในนวัตกรรมเพื่อพัฒนาโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจัดสรรงบประมาณจำนวน 5,251 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 17% ของงบลงทุนนายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทมีแผนเปิดสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่นต้นแบบ (Flagship Store) ที่มี Ecosystem มุ่งเน้นพลังงานสะอาด คำนวณคาร์บอนฟุตพรินต์รถที่เข้ามายังสถานีบริการด้วยระบบ AI, การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปและระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (ESS) เพื่อให้สถานีบริการน้ำมันมีไฟฟ้าใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ ด้วย รวมทั้งมีพื้นที่ค้าปลีกเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ Lifestyle ให้แก่ผู้บริโภคทั้งนี้ พีทีที สเตชั่นต้นแบบเปิดสาขาแรกที่วิภาวดี 62 ในเดือน พ.ค.นี้ โดยสาขานี้จะมีพื้นที่สำหรับร้านค้าต่างๆ มากถึง 4,000 ตารางเมตร จากปกติสถานีพีทีที สเตชั่นจะมีพื้นที่ค้าปลีกอยู่ที่ 500-1,000 ตารางเมตรOR ยังคงเป้าหมายรักษาส่วนแบ่งการตลาดน้ำมัน (มาร์เกตแชร์) เบอร์ 1 จากปัจจุบันอยู่ที่ 43.2%