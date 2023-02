เร่งแก้’สุวรรณภูมิ’แออัด ทอท.จ่อชงบอร์ดจัดหาเครื่องตรวจพาสปอร์ตอัตโนมัติใหม่ 88 เครื่อง

ทอท.คาดปลายปี66ผู้โดยสารฟื้น 60 ล้านคน เร่งแก้’สุวรรณภูมิ’แออัด จ่อชงบอร์ด จัดหาเครื่องตรวจพาสปอร์ตอัตโนมัติใหม่ 88 ตัว โล๊ะของเก่าและเคลียร์พื้นที่เปิดจุดตม.เชื่อมอาคาร SAT-1 ผู้โดยสารจีนพุ่งส.ค.คาดทะลุ 1 ล้านคนนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) หรือ AOT เปิดเผยว่า ทอท.อยู่ระหว่างเตรียมการแก้ไขปัญหาความแออัดคับคั่งบริเวณพื้นที่ตรวจหนังสือเดินทางภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยที่ผ่านมา ผู้โดยสารขาเข้า ใช้เวลาเฉลี่ย 30-50 นาที โดยประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.) จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการเต็มเคาน์เตอร์ 100% โดยเฉพาะเวลาผู้โดยสารหนาแน่นช่วง 15.00 น.-20.00 น. ขณะที่คาดการณ์ว่า ในช่วงเดือนพ.ย.-ธ.ค. 2566 ผู้โดยสารที่สุวรรณภูมิจะมีประมาณ 60 ล้านคน/ปี หรือกลับไปเท่ากับจำนวนผู้โดยสารเมื่อปี 2562ดังนั้น ทอท.จึงมีแผนการเพิ่มขีดความสามารถของจุดตรวจหนังสือเดินทาง โดยอยู่ระหว่างเร่งทำแผน และนำเสนอคณะกรรมการ(บอร์ด) ทอท. ในเดือนมี.ค. 2566 เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ซึ่งจะแบ่งดำเนินการ เป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 ติดตั้งเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ Auto channel เพื่อรองรับผู้โดยสารขาออกได้ทุกประเทศที่มีการใช้งาน E-Passport ทำให้ผู้โดยสารสามารถใช้บริการผ่าน Auto channel ได้ สะดวก รวดเร็ว ใช้ระบบเทคโนโลยีที่สากลยอมรับ โดยใช้ใบหน้าร่วมกับลายนิ้วมือ ทำให้ในขณะที่ผู้โดยสารขาเข้า นอกจากผู้โดยสารชาวไทยแล้ว ประเทศไทยได้มีบันทึกข้อตกลงในการผ่านเข้าประเทศ ทำให้ผู้โดยสารกลุ่มนี้ สามารถใช้บริการ Auto channel ได้ อีกด้วย โดยจะจัดหา เพื่อทดแทนของเดิม 30 เครื่องและติดตั้งเพิ่มอีก 26 เครื่องรวมเป็น 56 เครื่องคาดว่าจะสามารถเริ่มกระบวนการจัดหาพัสดุ ได้ประมาณ เดือน มิ.ย. 2566 และเริ่มทยอยทำการติดตั้งเครื่อง Auto channel ได้ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2566 ไปจนครบภายในเดือนส.ค. 2567 ทำให้มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารขาออก จาก 6,200 คน/ชั่วโมง เป็น 8,800 คน/ชั่วโมง และ สามารถรองรับผู้โดยสารขาเข้า จาก 11,000 คน/ชั่วโมง เป็น 13,300 คน/ชั่วโมงระยะที่ 2 เป็นการก่อสร้างพื้นที่ บริเวณพื้นที่ว่าง ที่อยู่ระหว่างอาคารผู้โดยสารกับ อาคาร Concourse D เพื่อเป็นโถงรองรับผู้โดยสารขาเข้า และผู้โดยสาร Visa on Arrival (VOA) มีพื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตร โดยจะมีตม.บรืการรวม 63 ช่องทาง แบ่งเป็น Auto channel จำนวน 32 เครื่อง และเคาน์เตอร์ตม.อีก 30 เคาน์เตอร์ซึ่งการดำเนินการอยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณ เช่นกัน ซึ่งในเฟส 2 จะมีงบจัดหาเครื่อง Auto channel และงบสำหรับการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงพื้นที่ โดยจะเร่งจัดทำข้อกำหนดรายละเอียด (TOR) โดยจะสามารถเริ่มงานได้ประมาณ เดือน พ.ย. 2566 และจะแล้วเสร็จในเดือน พ.ค. 2568 โดยเมื่อการดำเนินงานแล้วเสร็จ จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารขาเข้าได้อีกประมาณ 2,000 คน/ชั่วโมง และเพิ่มการรองรับในส่วนของผู้โดสาร Visa on Arrival (VOA) ได้อีก ประมาณ 400 คน/ชั่วโมงโดยการจัดพื้นที่และระบบตรวจหนังสือเดินทางในระยะที่ 2 เพื่อรองรับผู้โดยสาร ที่จะเพิ่มจากการเปิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ที่ขณะนี้การก่อสร้างและการทดสอบระบบเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างกระบวนการทำสอบเสมือนจริง ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนก.ย. 2566@สุวรรณภูมิ คาดผู้โดยสารจีนพุ่ง เฉพาะขาเข้า 1 พ.ค.แตะ 5 แสนคน ส.ค.ทะลุ1 ล้านคนนายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทอท.กล่าวถึงความพร้อมในการให้บริการผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องว่า หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลายมีการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ต่อเนื่องจนกระทั่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดประเทศเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2566 และได้อนุญาตให้บริษัทนำเที่ยวจัดกรุ๊ปทัวร์นำนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศเพื่อท่องเที่ยวต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 2566 ส่งผลให้เกิดความแออัดคับคั่งของผู้โดยสารโดยเฉพาะในช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วน (Peak Hour) นั้นที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้มีการแก้ปัญหาการให้บริการในหลายประเด็นกับหน่วยงานและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีการขนถ่ายกระเป๋าสัมภาระล่าช้า โดย สถิติเที่ยวบินเมื่อเดือน ธ.ค. 2565 มีจำนวน ที่มีบริการกระเป๋าล่าช้ามากกว่า 30 นาที ประมาณ 50 เที่ยวบินต่อวัน ในเดือน ม.ค. 2566 ลดเหลือประมาณ 30 เที่ยวบินต่อวัน ปัจจุบันเดือนก.พ. 2566 ลดลงเหลือประมาณ 15-20 เที่ยวบินต่อวัน คิดเป็นประมาณ 7 % ของเที่ยวบินทั้งหมดสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะกลางนั้น บริษัทผู้ให้บริการภาคพื้น ทั้ง 2 ราย (บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด หรือ BFS ) ได้เร่งดำเนินการเพิ่มจำนวนบุคลากรและอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากการเปิดประเทศส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาว อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาผู้ให้บริการภาคพื้นรายที่ 3 ซึ่ง ทอท. ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน พร้อมทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณเที่ยวบิน และจำนวนผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยให้กับ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต่อไปสำหรับปัญหารถแท็กซี่สาธารณะขาดแคลน หลังจากเกิดโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการแท็กซี่กลับภูมิลำเนา และยังกลับมาดำเนินการไม่ครบจำนวนนั้น ได้เร่งแก้ปัญหาในการเพิ่มจำนวนแท็กซี่เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายและใช้เวลาในการรอคิวน้อยที่สุด ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนรถแท็กซี่ฯ ในระบบเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็น 3,909 คัน และ คาดว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนรถแท็กซี่ฯ เข้าระบบเพื่อรองรับการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นได้ถึงจำนวน 4,500 คัน ช่วงเดือนเม.ย. 2566 ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT เพื่อดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ทสภ. และจองการใช้บริการรถ TAXI ได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการรถแท็กซี่ฯสำหรับสถิติเที่ยวบิน และผู้โดยสารในภาพรวมของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่วงเปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2565 - 15 ก.พ. 2566 มีจำนวนเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 107,304 เที่ยวบิน และมีจำนวนผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 17,350,179 คน หลังจากจีนเปิดประเทศและให้บริษัทนำเที่ยวจัดกรุ๊ปทัวร์นำนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศเพื่อท่องเที่ยวต่างประเทศได้ ในระหว่างวันที่ 8 ม.ค. -15 ก.พ. 2566 เที่ยวบินที่ทำการบินเข้ามาจีน (จีน ฮ่องกง มาเก๊า) มีจำนวน 751 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 20 เที่ยวบิน และผู้โดยสารขาเข้าจากจีนมีจำนวน 161,502 คน เฉลี่ยวันละ 4,142 คน ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจำนวนผู้โดยสารเที่ยวบินขาเข้าจากจีนจะแตะ 500,000 คน ภายในประมาณวันที่ 1 พ.ค. 2566 และถึง 1,000,000 คน ภายในประมาณวันที่ 20 ส.ค. 2566