“เพื่อไทย”ซัดทอท.ทำสัญญาทาส ตรวจบัตรโดยสารอัตโนมัติ ประกันรายได้เอกชนสูง 90% ทำรัฐเสียประโยชน์

เพื่อไทย ชำแหละ ทอท.จ้างเอกชนตรวจบัตรโดยสารอัตโนมัติ (CUPPS) สนามบิน 6 แห่ง สุดเอื้อเอกชนเหตุประกันรายได้90% ของจำนวนผู้โดยสาร ขณะที่ปี 64 ผู้โดยสารมาแค่ 5 ล้านคนแต่ต้องจ่ายเอกชนที่ 32 ล้านคน ชี้สัญญาทาส รัฐเสียประโยชน์ ด้าน”ศักดิ์สยาม”สั่งทอท.เจรจาปรับเงื่อนไขจ่ายตามจริงวันที่16 ก.พ. 2566 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 นายไชยา พรหมา สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย อภิปรายถึงกรณีที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT (ทอท.) ทำสัญญาระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่องด้วยตัวเอง (CUPPS) กับเอกชน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มูลค่าโครงการทั้งสิ้น 8,619,899,751.32 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีระยะเวลาการดำเนินการ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2573 และสัญญาสนามบินอีก 5 แห่ง ได้แก่ ดอนเมือง หาดใหญ่ ภูเก็ต เชียงใหม่ เชียงราย มูลค่า 7,602.135 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไข ค้ำประกันรายได้ให้เอกชน 90% ของจำนวนผู้โดยสารซึ่งพบว่า ปี 2564 คาดผู้โดยสารจำนวน 32.1 ล้านคน เงื่อนไขจ่ายค่าจ้างบริการ 607 ล้านบาท ขณะที่ผู้โดยสารจริงมีเพียง 5 ล้านคน ปี 2565คาดผู้โดยสารจำนวน 55 ล้านคน เงื่อนไขจ่ายค่าจ้างบริการ 662 ล้านบาท ขณะที่ผู้โดยสารจริงมีเพียง 10 ล้านคน เท่ ปี 2566 คาดผู้โดยสารจำนวน 55 ล้านคน เงื่อนไขจ่ายค่าจ้างบริการ 1,040 ล้านบาท ,ปี 2567 คาดผู้โดยสาร 78 ล้านคน เงื่อนไขจ่ายค่าบริการ 1,474 ล้านบาท เป็นต้น จะเห็นได้ว่า แม้ช่วงปี 2564 และปี 2565 จำนวน ผู้โดยสารจะมีต่ำกว่าคาดแต่ทอท. ต้องจ่ายค่าจ้างให้เอกชนตามจำนวนผู้โดนสารที่คาดการณ์ และเป็นเงื่อนไขตลอดอายุสัญญา 10 ปี(1 ต.ค. 2564- 30 ก.ย.2573) อีกทั้ง ประมาณการณ์ผู้โดยสารในปี 2567 จะมีการเปิดใช้อาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือ (North Expansion) ด้วย ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนทอท.เปิด ประมูลปลายปี 2562 การจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก ซี่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด ภาครัฐประกาศล็อกดาวน์หยุดการเดินทาง เงื่อนไขสัญญาที่มีการค้ำประกันรายได้ 90% แม้จะไม่มีผู้โดยสารมาใช้บริการ ทอท.ก็จ่ายชดเชยให้เอกชน จึงเป็นการดำเนินงานที่เป็นค่าโง่หรือไม่ เป็น สัญญาทาส ทอท.แบกรับความเสี่ยงความผันผวนจำนวนผู้โดยสาร และสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้นอกจากนี้ และมีการทำสัญญาที่ขาดความรอบคอบ เสียเปรียบเอกชน เอื้อประโยชน์เอกชน ก่อให้เกิดความแก้ประเทศ โดยเฉพาะผลกระทบต่อผลประกอบการทอท. และกระทบต่อผลประโยชน์ที่รัฐ ที่ถือหุ้น 75% ในรูปของเงินปันผล และไม่รักษาผลประโยชน์ของรัฐ เป็นความผิดฐานละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ มาตรา 157 เรื่องนี้ นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้กำกับดูแล ปฎิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นายไชยา พรหมา กล่าวว่า เรื่องนี้มีทางออกที่ต้องเร่งแก้ไขสัญญาทาสนี้ เพราะยังสามารถเจรจากับเอกชนเพื่อขอแก้ไขสัญญาให้เกิดความเป็นธรรม และรัดกุมมากขึ้น และสามารถส่งสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแก้ไขได้ เนื่องจากสัญญานี้ยังไม่ผ่านความเห็นชอบอัยการสูงสุด ดังนั้น ในสัญญาข้อ 16 เปิดโอกาสให้แก้ไขสัญญาได้ หากภายหลังปรากฏว่ากรณีดังกล่าว มีความจำเป็นที่ต้องให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาเพื่อให้สัญญามีความสมบูรณ์ ตามมาตร 93 (5) ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผ็ว่าจ้าง ส่งสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาภายหลังได้นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมกล่าวว่า จากการตรวจสอบประเด็นสัญญาระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่องด้วยตัวเอง (CUPPS) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทราบว่าได้ดำเนินการเปรียบเทียบกรณีการลงทุนเองกับการว่าจ้างเอกชน พบว่าการให้เอกชนลงทุนจะประหยัดงบประมาณได้ 2,048 ล้านบาท ส่วนการประกันปริมาณผู้โดยสารที่ 90% นั้น เกิดขึ้นโดยการประมาณการก่อนการเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่ง ตนจะรับข้อแนะนำดังกล่าว ไปแจ้งให้ ทอท.เจรจากับเอกชนโดยการให้เอกชนรับค่าจ้างเท่าปริมาณผู้โดยสาร ที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ กรณีที่จะมีการเยียวยาจะต้องดำเนินการตามหลักการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)ด้วยด้านทอท. ชี้แจงการจัดการระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing System: CUPPS) ณ สนามบินทั้ง 6 แห่งของทอท. ว่า ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดย AOT ได้ดำเนินการจัดหาระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (CUPPS) ณ ทสภ.เมื่อปี 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาความคับคั่งภายในอาคารผู้โดยสารและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสาร และดำเนินการจัดหาระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (CUPPS) อีก 5 แห่ง ได้แก่ ดอนเมือง หาดใหญ่ ภูเก็ต เชียงใหม่ เชียงราย เมื่อปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่ได้กำหนดนโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศในการนำเทคโนโลยีระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (CUPPS) มาใช้ในสนามบินที่ให้บริการแก่สาธารณะ เพื่อพัฒนาการดำเนินการสนามบินสาธารณะให้มีความทันสมัย มีศักยภาพเทียบเท่าระดับสากล และผลักดันให้มีการใช้ระบบดังกล่าวให้ทันตามนโยบายเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบของรัฐบาล ภายในต้นปี 2565ในการทำสัญญานี้ ทอท. ประมาณการรายจ่ายของระบบที่ต้องทำการติดตั้งทั้งหมด และเฉลี่ยค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายต่อจำนวนของผู้โดยสาร เพื่อนำค่าบริการดังกล่าวเสนอขออนุมัติจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT และเรียกเก็บจากสายการบินมาจ่ายเป็นค่าลงทุนระบบต่อไป การที่ ทอท. กำหนดกรอบของการรับความเสี่ยงไว้ที่ 90% เป็นการบริหารความเสี่ยงของสัญญาไม่ให้เอกชนคิดค่าบริหารจัดการความเสี่ยงของจำนวนผู้โดยสารสูงจนเกินไป และในขณะเดียวกัน หากปริมาณผู้โดยสารสูงเกินประมาณการ 110% สัญญานี้ ได้จำกัดค่าใช้จ่ายไว้ที่ 110% เพื่อไม่ให้เอกชนได้รับค่าบริการสูงเกินจริงเช่นกันทั้งนี้ ในการคัดเลือกเอกชนเข้ามาดำเนินการ ทอท. ได้ใช้วิธีการคัดเลือก ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยเชิญบริษัทเจ้าของเทคโนโลยีชั้นนำของโลกในด้านระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (CUPPS) มาเสนอราคา ดังนั้น จึงไม่เป็นการเอื้อผลประโยชน์แก่เอกชนเจ้าใดเจ้าหนึ่งสำหรับระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (CUPPS) ณ ท่าอากาศยานของ AOT ประกอบด้วยระบบงานย่อย6 ระบบ ได้แก่ ระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Terminal Equipment: CUTE) ระบบเช็กอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (Common Use Self Service: CUSS) ระบบรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ (Common UseBag Drop: CUBD) ระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้โดยสาร (Passenger Validation System: PVS) ระบบประตูทางออกขึ้นเครื่องอัตโนมัติ (Self-Boarding Gate: SBG) และระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล (Automated BiometricIdentification System) ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารสามารถทำการเช็กอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระได้ด้วยตนเอง เพื่อลดความแออัดที่อาคารผู้โดยสาร และยกระดับการให้บริการของท่าอากาศยาน ให้ทัดเทียมท่าอากาศยานชั้นนำของโลก