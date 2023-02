เซ็นทรัลเวิลด์ ชวนฉลองวาเลนไทน์แบบ “LOVE Chromosome เมื่อความรักมีหลากหลายรูปแบบ” วันนี้ - 28 ก.พ. 2566 นี้

เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟสไตล์เดสติเนชั่นแลนด์มาร์กใจกลางเมืองชวนปักหมุดเที่ยววาเลนไทน์แบบครบรสกับ LOVE Chromosome The infinite structure of love for everyone เนรมิตศูนย์การค้าให้กลายเป็นเดสติเนชั่นสำหรับทุกความรัก ตอบโจทย์ทั้งสายกิน สายเปย์ สายมู สายทำคอนเทนต์ มาที่เดียวครบได้ทั้ง กิน เที่ยว ช้อป แชะภาพสวย เต็มอิ่มด้วยความสุขกับกิจกรรม, โปรโมชั่น และเดคอเรชั่นอลังการ ดึงดูดให้คนทุกเพศทุกวัยได้ใช้เวลาเติมความหวานสุดโรแมนติคด้วยกัน เริ่ม 9-28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เอาใจสายมู กับกิจกรรมบวงสรวงไหว้ขอพรพระตรีมูรติ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.19 – 18.19 น. ที่ลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยวันนี้ถือเป็นวันพฤหัสบดีก่อนเทศกาลวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์ที่กำลังจะถึงนี้ พิเศษสำหรับแฟนเพจเซ็นทรัลเวิลด์ ไม่พลาดทุกการมู หากไม่ได้มา สามารถชมและเข้าร่วมผ่านไลฟ์พิธีบวงสรวงไปพร้อมกันได้ที่ Facebook: CentralWorld· เอาใจสายแชะ สายทำคอนเทนต์ ต้องไม่พลาดจุดถ่ายรูปสนุก ๆ ทั่วศูนย์ฯ ได้แก่ Love Letter to Bangkok … Power of Love จาก Sundae Kids ส่งต่อพลังบวกของความรักหลากหลายความรู้สึก บริเวณทางเข้าชั้น 2 เชื่อมกับ Sky Walk, Millions of Hearts หมู่มวลหัวใจตกแต่งเต็มพื้นที่หน้าทางเข้าโซน Groove, Tinder Exclusive Pop-Up only at centralwOrld จุดถ่ายรูปพร้อมกิจกรรมกับการคอลแลปสุดเอ็กซ์คลูซีพ เฉพาะที่เซ็นทรัลเวิลด์เท่านั้น ที่ชั้น 1 โซน Beacon และ Landmark ส่งต่อพลังแห่งความรัก Love is Love บริเวณชั้น 2 โซน Eden หน้าร้าน Paul· เอาใจสายกิน แนะนำพิกัดร้านอาหารคู่เดทวันวาเลนไทน์ อาทิ Italian Osteria, Paul, Greyhound Café, Divana Signature Cafe, Uno Mas @Centara Grand, Red Sky @Centara Grand และเมนูวาเลนไทน์จากร้าน Chateraise, Peak Chocolate, Royce, Café BAGA, Krispy Kreme, Swensen’s, Chubby Dough และ After you· เอาใจสายรักสนุก ดื่มด่ำกับค่ำคืนสนุกๆ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษและชมคอนเสิร์ตจากร้านอาหารในโซน Groove พร้อมเตรียมตัวพบกับ DVI และ bXd ศิลปินใหม่ล่าสุดจากค่าย 4NOLOGUE และกิจกรรมพิเศษสุด Exclusive อีกมายมาย ณ Central Court วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566· เอาใจสายเปย์ ช้อปของขวัญ Valentine Collections พร้อมแฟชั่นแบรนด์ดัง อาทิ Converse, Kate Spade New York, Pandora, Jaspal, Lyn around, Misty Mynx, Soda, Swatch, Dyson รวมโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Jewelry Zone อาทิ S.Diamond แหวนคู่รักราคาเริ่มต้น 15,000 บาท, Ananta Jewelry และ Caeli พร้อมคอลเลคชั่นพิเศษ เฉพาะเทศกาลวาเลนไทน์นี้จาก Jubilee Diamond “Jubilee Heart Love Locket”, Orawan Collection และ Petch Tanaพิเศษสำหรับลูกค้า 2 ท่านแรกที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดตลอดแคมเปญ และมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 300,000.- ขึ้นไป รับฟรีจี้เพชร Jubilee Heart Love Locket พร้อมสร้อยคออิตาลี จากร้าน Jubilee มูลค่ารางวัลละ 32,500.- (สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายจากร้านค้าในโซนพลาซา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เท่านั้น ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอทเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส แฟมิลี่มาร์ท ศูนย์อาหาร foodwOrld ร้านอาหารในโซน Living House Co-Living & Eating Space โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และร้านค้ากำหนด • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่จุดแลกของสมนาคุณภายในศูนย์การค้า)