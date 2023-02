กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์เปิดตัว '0% เพย์เลเทอร์-ปลอดชำระ 2 เดือน' ตั้งเป้ายอดสินเชื่อ 400 ล้าน

กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รุกตลาดสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ จับมือพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำ เปิดตัวบริการใหม่ “0% เพย์เลเทอร์ (0% Pay Later)” ซื้อวันนี้ เริ่มผ่อนอีกที 2 เดือนข้างหน้า ช่วยเพิ่มความสะดวก-ยืดหยุ่นในการบริหารการใช้จ่ายยิ่งขึ้น พร้อมรับสิทธิผ่อน 0% นานสูงสุด 18 เดือน ตั้งเป้ายอดสินเชื่อใหม่จากบริการ 0% เพย์เลเทอร์ 400 ล้านบาท ภายในปี 2566นายเกลนริชาร์ด แนกกลิส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานเครือข่ายการขายและฝ่ายการตลาดธุรกิจผ่อนชำระ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ กล่าวว่า ปัจจุบันภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทพบว่า ผู้บริโภคต้องการทางเลือกในการจับจ่ายสินค้าที่ยืดหยุ่นและคล่องตัวยิ่งขึ้น กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำจากหลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ สินค้าตกแต่งบ้าน สถาบันเสริมความรู้ เปิดตัวบริการใหม่ล่าสุด “บริการ 0% เพย์เลเทอร์ (0% Pay Later)” บริการผ่อนชำระสินค้าผ่านบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ที่เพิ่มความสะดวกในการบริหารการใช้จ่ายยิ่งขึ้น โดยสมาชิกบัตรสามารถซื้อสินค้ากับร้านค้าพันธมิตรที่ร่วมรายการ ณ วันที่ซื้อสินค้า มีระยะเวลาปลอดชำระ 2 เดือน พร้อมรับสิทธิผ่อน 0% นานสูงสุด 18 เดือน ใช้บริการได้ง่ายๆ เพียงแจ้งร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนทำรายการผ่อนชำระ ทั้งยังสามารถตรวจสอบยอดผ่อนชำระผ่านแอป UCHOOSE โดยเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าวัยทำงานที่ต้องการเข้าถึงสินค้าจำเป็นที่มีราคาค่อนข้างสูง ขณะเดียวกัน ต้องการความคล่องตัวในการบริหารการใช้จ่าย ทั้งนี้ คาดว่าบริการใหม่นี้น่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยบริษัทตั้งเป้ายอดสินเชื่อใหม่จากบริการ 0% เพย์เลเทอร์ 400 ล้านบาท ภายในปี 2566ทั้งนี้ บริการ 0% เพย์เลเทอร์ (0% Pay Later) โดยกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ให้บริการ ณ ร้านค้าพันธมิตรชั้นนำที่ร่วมรายการ เช่น HomePro, Studio7, BaNANA, iStudio, .life, Big Camera, Go! Power, Big C, Lotus, Aurora Diamond, โรงพยาบาลยันฮี, Index Living Mall, S.B Design Square, Jubilee Diamond, Regent Diamond, Romrawin Clinic, Amway, TV Direct, ECC, Tutor House, Star Maker, Inlingua, Majestic Travel, Quality Express เป็นต้น โดยบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ที่ร่วมรายการ ได้แก่ เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์ บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ และบัตรเมกาโฮม เฟิร์สช้อยส์สำหรับภาพรวมตลาดสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระในปีนี้คาดว่าจะมีการแข่งขันสูง เนื่องจากมีผู้เล่นในตลาดที่หลากหลาย อย่างไรก็ดี ในปีนี้กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ตั้งเป้าจะขยายความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำในหลากหลายธุรกิจเพื่อขยายตลาดสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าด้วยจุดเด่นของกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ที่มีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า เช่น บริการ “0% เพย์เลเทอร์ (0% Pay Later)” จะช่วยเสริมความแข็งแกร่ง และช่วยให้กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์สร้างการเติบโตและรักษาความเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระได้อย่างต่อเนื่อง