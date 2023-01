สุดยิ่งใหญ่!!! ‘นาย ณภัทร’ สวมบท ‘เทพแห่งสวรรค์’ โชว์ลีลาล่อลูกแก้วพญามังกร ต้อนรับตรุษจีน

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของไทย และหมุดหมายการท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ผนึกกำลังร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม, หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, Jubilee Diamond และ บริษัท บี.กริม ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด จัดงาน “THE ICONSIAM ETERNAL PROSPERITY CHINESE NEW YEAR 2023” (ดิ ไอคอนสยาม อีเทอร์นอล พรอสเพริตี้ ไชนีส นิวเยียร์ 2023) ณ ริเวอร์ พาร์ค ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศจากทั่วโลก สร้างประสบการณ์ฉลองปีใหม่จีนบนคุ้งน้ำเจ้าพระยา อลังการด้วยการเนรมิตพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นสวนโคมไฟสุดตระการตา พร้อมสะกดให้ทุกสายตาจับจ้องเป็นหนึ่งเดียวด้วยออร่าความหล่อเนี้ยบของนักแสดงชื่อดัง “นาย - ณภัทร เสียงสมบุญ” ที่ปรากฏตัวด้วยการสวมชุดจีนสีมงคลอันสื่อถึงความมีพลัง และความเรืองรอง พร้อมสวมใส่ชุดเครื่องประดับเพชร Jubilee Diamond น้ำหนักเพชรรวม 515 กะรัต มูลค่ารวมกว่า 180 ล้านบาท ร่วมเบิกฟ้ากระโดดสู่ศักราชใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีน ณ ไอคอนสยามโดยงานนี้หนุ่มนายนำทัพขบวนการแสดงสุดตระการตา “เบิกฟ้าปีเถาะมหามงคล” พร้อมสวมบทบาทเป็น ‘เทพแห่งสวรรค์’ ล่อลูกแก้วให้ “พญามังกรโคมเรืองรอง” มังกรโคมไฟตัวแรกของไทย ความยาว 108 เมตร ซึ่งยาวที่สุดในประเทศไทย โดยนายมาในลุคขึงขัง น่าเกรงขาม ผสานไปกับความพลิ้วไหวเพื่อแสดงร่วมกับ พญามังกรโคมเรืองรองที่เคลื่อนไหวอย่างงดงาม ซึ่งนับเป็นตัวแทนสัตว์มงคลในการปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ที่ออกมาเชิดประทานพรให้มีแต่ความสุขร่มเย็นตลอดปี ผลงานความร่วมมือระหว่างคณะสิงโตมังกร Stamford Dragon Lion Arts and Cultural Troupe ของสิงคโปร์ และชมรมกีฬามังกร - สิงโต กังปักของไทยพร้อมยังมีโชว์ในขบวนที่ชวนให้ตื่นตาตื่นใจ “การเชิดกระต่ายมหามงคล” ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อต้อนรับปีกระต่าย อำนวยอวยพรให้อายุยืน ฉลาดปราดเปรื่อง สติปัญญาก้าวไกล แคล่วคล่องว่องไว พร้อมด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม “ลั่นกลองพัดจีน” โดยนำพัดอันมีความหมายเป็นสิริมงคล โบกสะบัดพัดพาความรุ่งเรือง ความสุข ความเจริญ มั่งคั่งร่ำรวย และการแสดง “9 ราชสีห์ 9 สิริมงคล 9 มหาลาภ” ที่กึกก้องไปพร้อมเสียงกลองอันดังกังวานแผ่เสียงไปอย่างกว้างไกลเพื่อเฉลิมฉลองตรุษจีนปีกระต่ายทองอย่างยิ่งใหญ่ โดยนับได้ว่าโชว์นี้เป็น “ที่สุด” และ “ครั้งแรก” ทั้งของไทยและของโลกจากไอคอนสยามโดยหนุ่ม “นาย - ณภัทร เสียงสมบุญ” กล่าวถึงความประทับใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองตรุษจีนปีกระต่ายว่า “สำหรับเทศกาลตรุษจีนในปีนี้นับเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ก้าวเข้าสู่ปีใหม่จีนที่ไอคอนสยาม พร้อมทั้งได้ร่วมแสดงในหน้าที่อันสำคัญการล่อแก้วพญามังกรโคมเรืองรอง ที่มีความยาวที่สุดถึง 108 เมตร รู้สึกตื่นเต้นอย่างมาก เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์และการทำงานที่ท้าทายสำหรับตน รวมทั้งมีการแสดงทางวัฒนธรรมที่หาชมยากอย่าง การเชิดกระต่ายมหามงคลครั้งแรกในประเทศไทย การลั่นกลองพัดจีน และการแสดง 9 ราชสีห์ 9 สิริมงคล 9 มหาลาภ ยังมีกิจกรรมเสริมสิริมงคล ขอพรสักการะองค์จำลองเทพเจ้าหวังต้าเซียน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานนี้รับความเฮงปีกระต่ายไปพร้อมกันครับ”พบกิจกรรมเสริมสิริมงคลที่ทางไอคอนสยามนำความศรัทธา ความเชื่อ ความมงคลมาสอดคล้องกับความรุ่งเรืองของไอคอนสยาม สัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของไทยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อปลุกฟื้นความสุข ความสดใสให้กลับคืนมา เชิญร่วมขอพรสักการะองค์จำลองเทพเจ้าหวังต้าเซียน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เสริมความเฮงรับความปังปีกระต่ายมหามงคล และเพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อของไหว้ ของมงคล จากร้านดังมากมาย พร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์กชอปตรุษจีนมหามงคล และชวนเช็คอิน ณ จุดถ่ายรูป ริเวอร์ พาร์ค ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีการเนรมิตพื้นที่ให้สว่าง สดใส ด้วยแสงจากโคมไฟ สัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคล ให้แสงสว่างเรืองรอง มีความรุ่งเรือง พร้อมกระต่ายเด่นตระหง่าให้เลือกถ่ายได้แบบเต็มอิ่ม ในมหาปรากฏการณ์เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน “THE ICONSIAM ETERNAL PROSPERITY CHINESE NEW YEAR 2023” ครั้งยิ่งใหญ่ได้ ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 มกราคม 2566 ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ www.iconsiam.com