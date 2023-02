“LOVE is LOVE” เซ็นทรัลพัฒนา ถ่ายทอดนิยามความรักทุกรูปแบบผ่านแคมเปญวาเลนไทน์ ย้ำบทบาทพื้นที่ที่สะท้อนความหลากหลาย ผ่านงาน Art & Play Happenings ตลอดเดือน ก.พ. 66 นี้

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ รวม 38 สาขาทั่วประเทศ ชวนฉลองเทศกาลวาเลนไทน์ สร้าง meaningful experience ให้กับลูกค้าในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ เป็นเดสติเนชั่นที่คู่รักไม่ควรพลาด ภายใต้คอนเซปท์ “LOVE is LOVE” เพราะความรักยิ่งใหญ่เกินกว่าจะนิยาม สำหรับคนมีรักทั่วประเทศในทุกรูปแบบ ตอบโจทย์ทั้งคู่รักสายอาร์ต สายกิน สายช้อป สายแฟชั่น สายมู ครบจบที่เดียวที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10-14 ก.พ. 66 พร้อมกิจกรรมมากมาย เพื่อมอบเป็นของขวัญในเทศกาลแห่งความรักส่งต่อให้กับทุกคนดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า เซ็นทรัลพัฒนา ย้ำบทบาทพื้นที่ที่สะท้อนความหลากหลาย ชวนส่งต่อพลังบวกผ่านนิยามความรักทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก, คนโสด (Self-love), Pet lover หรือ LGBTQ+ โดยเน้นเจาะอินไซต์ไลฟ์สไตล์คน Gen Z และ Millennials ที่มี Mind set ของการเป็น Global citizen ที่เปิดกว้างทางความคิด และเคารพในความแตกต่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนอยู่ในแนวคิดของแคมเปญ Love is Love ของเซ็นทรัลพัฒนาในครั้งนี้ โดยเราได้สร้างสรรค์กิจกรรม Art & Play happenings มากมาย อาทิ การ Collab กับ Young artist ถ่ายทอดคาแรคเตอร์ของความรักในแบบต่างๆ ผ่านผลงานของ Chubby Nida ชนิดา อารีวัฒนสมบัติ นักวาดภาพประกอบชื่อดัง และที่เซ็นทรัลเวิลด์กับจุดถ่ายรูป Love Letter to Bangkok … Power of Love จากผลงานของ Sundae Kids เพื่อส่งต่อพลังบวกของความรักหลากหลายความรู้สึก นอกจากนี้ เราได้ 8 คู่รักคนดังทั้งจากวงการบันเทิงและ Social media มาถ่ายทอดนิยามความรักในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 38 สาขาทั่วประเทศ เป็นแลนด์มาร์กที่ดีที่สุดของทุกคนในทุกเทศกาลอย่างแท้จริง"นิยามความรัก Love = Love วันวาเลนไทน์ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล1. Love definition & Inspiration จาก 8 คู่รักคนดัง ที่มอบนิยามความรักแบบ Diversity of Love เมื่อเทรนด์ความรักไร้ขีดจำกัดขยายเพิ่มมากขึ้น รักไร้เพศ ไร้อายุ ไร้ขอบเขต จึงกลายเป็นความรักที่ถูกต้องของคนยุคใหม่ คือปรากฏการณ์ของคนทั่วโลก นำโดยความรักของ หนูนา หนึ่งธิดา โสภณ & จูเนียร์ กรวิชญ์ สูงกิจบูลย์ให้นิยามกับความรักคือความเบาสบาย, ป๊าโทนี่ & บรูโน่เบน & บูริล จากเพจ เจ้าบารอล X บรูโน่เบน ให้นิยามความรักว่า รักคือการให้ แค่เห็นเขากินอิ่ม นอนหลับ มีความสุข...เห็นแววตาที่เขามองกลับมาก็ทำให้หัวใจเราพองโตแล้ว แพม ปาเมล่า ปาสิเนตตี และ อาร์ต อดิศักดิ์ พิรุณเจริญสุข คู่รักสวีทหวาน ให้นิยามความรักว่า “ Falling in love is easy, but staying in love is very special” อภิวัฒน์ อภิวัฒน์เสรี และ “อาม - สัพพัญญู ปนาทกุล กล่าวว่า “ Love is someone who enjoys the rain under the same umbrella” หมอเจี๊ยบ ลลนา ก้องธรนินทร์ กับ เดียร์ บุศรา สาคร สิ่งสำคัญของความรัก คือ การเคารพตัวเอง เคารพคนอื่น และยอมรับความแตกต่างที่ไม่มีสิ้นสุดด้วยการเปิดใจ และปฏิบัติอย่างเท่าเทียม แม่ปอย & สตีฟจิ๊บ, สตีมเกม จากเพจสตีฟจิ๊บ Steve Jibs ความรัก คือการดูแลด้วยความเต็มใจ ให้อ้อมกอดที่เต็มไปด้วยรักแท้และความสุข แลกกับสิ่งเดียว คือ การที่เราได้เป็น “โลกทั้งใบของเค้า" คุณตาจักรี – คุณยายเฉลา มั่นคง จากเพจแม่อยากได้รูป 1 คอลเลคชั่น ให้นิยามความรักในชีวิตคู่ว่า “รัก 40 กว่าปีของพ่อกับแม่ คือ รักที่ให้อภัยชื่นชมกันและกัน ให้กำลังใจ ขอโทษกัน ผิดพลาดก็ซ่อมแซม ไม่ได้โยนทิ้ง“ ผ้าป่าน สิริมา ไชยปรีชาวิทย์ กับนิยามความรักแบบรักตัวเอง “To love one self begins with an attempt to understand and appreciate the beauty in the simplest things in life”2. Love Landmark & Happening ตื่นตากับ Heartland : Landmark ทุ่งบอลลูนหัวใจ และจุดถ่ายรูป Instagrammable Spot สร้าง love vibes ทั่วศูนย์การค้า3. Love Treats ครั้งแรกของ Central Pattana X chubbynida ที่จะเป็น Exclusive Valentine E-card สมาชิก Central Life X รับฟรี! เซตโปสการ์ดดิจิทัล 5 ใบ จากศิลปิน chubbynida เพียงโหลดแอป สมัครสมาชิก และดาวน์โหลด e-card จากเมนู Mission ในแอป Central Life X4. Love Privilege มอบโปรโมชั่น ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ ลูกค้าจะได้รับ Exclusive Valentine E-card ซึ่งเป็นครั้งแรกของ Central Pattana X chubbynida สมาชิก Central Life X รับฟรี! เซตโปสการ์ดดิจิทัล 5 ใบ จากศิลปิน chubbynida พิเศษสำหรับโรงภาพยนตร์ Major Cineplex ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เมื่อช้อป 400 บาทขึ้นใบ/ใบเสร็จ ตั้งแต่ 10-14 ก.พ.66 รับฟรี บัตรชมภาพยนตร์ 1 ใบ มูลค่า 250 บาท จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, Valentine e-stamp พบกับบูทกิจกรรม LINE e-stamp สะสมแลกรับตุ๊กตา LINE FRIENDS (ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 11 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ / เซ็นทรัลลาดพร้าว / เซ็นทรัลเวสต์เกต / เซ็นทรัลปิ่นเกล้า / เซ็นทรัลบางนา / เซ็นทรัลพระราม 9 / เซ็นทรัลพระราม 2 / เซ็นทรัลพระราม 3 / เซ็นทรัลพัทยา / เซ็นทรัลโคราช / เซ็นทรัลเชียงใหม่) ช้อปครบทุก 800 บาท นำใบเสร็จมาแลกรับ E-stamp 1 ดวง เมื่อสะสม E-stamp ครบ 5 ดวง สามารถแลกรับตุ๊กตา LINE FRIENDS ได้ทันที 1 ตัว มูลค่า 1,150 บาท จำกัด 1 รางวัล/ท่าน ตลอดแคมเปญ5. แลนด์มาร์กมูเตลูช่วงวาเลนไทน์ ที่รวมคนโสดไว้มากที่สุด 9 ก.พ. 66 เวลา 17.19 – 18.19 น. นี้ ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงใหญ่บริเวณหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ และวันที่ 14 ก.พ. 66 เวลา 19.19 น. ที่เซ็นทรัล ภูเก็ต, พร้อมลุ้นรางวัลพิเศษ เชิญสาย TikTok และสายคู่รัก มารับชาเลนจ์โชว์โมเมนต์แห่งความรักกับคนที่คุณเลิฟ จะควงคู่มากับแฟน ยกมาทั้งครอบครัว จอยกับเพื่อนซี้สี่ขา หรือสายโสด เปิดโหมดรักตัวคุณเอง แล้วใช้เพลง #แสนวิเศษ ประกอบคลิป พร้อมติดแฮชแท็ก #CentralLoveisLove #Centralpattana #LoveisLove คอนเทนต์ไหนสุดซึ้ง น่ารัก โดนใจ รับแหวนคู่เพชรแท้ เพชรน้ำ 99 จาก Jubilee Diamond จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารวม 140,000 บาท ระยะเวลาร่วมสนุก ตั้งแต่วันที่ 5 – 28 ก.พ.66 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Centralpattana6. งาน Signature Sweets 2023 อาทิ นามะช็อกโกแลตรสสตรอว์เบอร์รี รูปหัวใจ จาก Square2 Chocolate, Valentine's Daifuku จาก Tokyo Sweets และอีกหลายเมนูจากร้านฮิตติดกระแส ที่เซ็นทรัล ชลบุรี (8 ก.พ. 66 – 14 ก.พ. 66) และเซ็นทรัล ลาดพร้าว (9 ก.พ. 66 -22 ก.พ.66)พบกับไฮไลต์จากสาขาอื่นๆ ทั่วประเทศ นำโดย เซ็นทรัลเวิลด์ ในคอนเซ็ปต์#สายแชะ ไม่พลาดจุดถ่ายรูปสนุก ๆ ทั่วศูนย์ฯ Millions of Hearts และ Tinder Exclusive Pop-Up only at centralwOrld #สายกิน แนะนำพิกัดร้านอาหารสุดโรแมนซ์ อาทิ Italian Osteria, Paul, Greyhound Café, Divana Signature Cafe, Uno Mas @Centara Grand, Red Sky @Centara Grand #สายเปย์ ช้อป Valentine Collections แบรนด์ดัง อาทิ Kate Spade New York, Pandora, Jaspal, Lyn around, Misty Mynx, Dyson และโปรโมชั่นพิเศษจาก Jewelry Zone อาทิ S.Diamond แหวนคู่รักราคาเริ่มต้น 15,000 บาท, Ananta Jewelry และ Caeli คอลเลคชั่นพิเศษจาก Jubilee Diamond “Jubilee Heart Love Locket”, Orawan Collection และ Petch Tana, #สายปาร์ตี้ ดื่มด่ำกับค่ำคืนสนุก ๆ ตลอดเดือนแห่งความรัก พร้อมชมคอนเสิร์ตจากร้านดังใน Groove และ #สายมู กิจกรรมบวงสรวงไหว้ขอพรพระตรีมูรติ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.19 – 18.19 น.,จัด 9-22 ก.พ. 66 พบกับซุ้มประตูยักษ์ต้อนรับวันวาเลนไทน์ ช้อปเพลินกับเทศกาลขนมหวานนานาชนิด กิจกรรมสำหรับคู่รักนักช้อป ซื้อสินค้าในโซนพลาซาตั้งแต่ 6,000.- ขึ้นไป รับฟรีกระเป๋าพรีเมียม จากเซ็นทรัล ลาดพร้าว , เซ็นทรัล พระราม 2 จัดระหว่างวันที่ 10-14 ก.พ. 66 บอกรักผ่าน Balloon Love ถ่ายรูปกับ Balloon หัวใจ ณ ลานหน้า UNIQLO โซน Love is You พบบูทจำหน่าย ช็อคโกแลต ดอกไม้ โซน Balloon Love จุดเช็คอินบอกรัก โซน Pastel Market มาร์เก็ตสำหรับคนมีรัก,จัด 8-15 ก.พ. 66 ต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก ตกแต่งบรรยากาศด้วย Decoration สุดโรแมนติก ชวนคนที่คุณรักได้มากิน ช้อป เที่ยว ไปกับงาน "Chocolate Lover 2023" รวบรวมร้านขนมหวานชื่อดัง...มาเสิร์ฟความหวานให้กับคนคลั่งรัก พร้อมสนุกไปกับการช้อปปิ้ง เพลิดเพลินไปกับการถ่ายรูปสุดโรแมนติกท่ามกลางทุ่งช็อคโกแลต,จัด 13-19 ก.พ. 66 พบดินแดนแห่งความรัก "HEARTLAND" ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9 กับจุดถ่ายรูปสุดน่ารักชวนกันมาเก็บภาพความประทับใจด้วยกัน พร้อมสนุกกับกิจกรรม Workshop สุด Exclusive ,จัด 10-14 ก.พ. 66 พบกับงาน "PINK''NOMENON กับ Landmark ถ่ายรูปสุดชิค และ HUMAN PINK CLAW MACHINE ตู้คีบรางวัลสุดเลิฟ ตบเท้าศิลปินเพลงรักฉลองวาเลนไทน์ กับ PINKNOMENON CONCERT ,จัด 11-14 ก.พ. 66 “Be My Valentine” ส่งมอบสินค้าสุดพิเศษ เพื่อคนพิเศษของคุณ ในวันแห่งความรัก พร้อม Landmark "Heart Hands Big Emoji" ไอคอนแทนความรักของวัยรุ่น ,11-19 ก.พ. 66 พบกับงาน “รัก On Camp” เทศกาลอาหารสุดฟินหลากหลายเมนู หลากหลายความอร่อยสไตล์แคมป์ปิ้ง มาดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งความหวาน นั่งฟังเพลงชิลกับศิลปินสุดเลิฟ 13 ก.พ. 66 คณะขวัญใจ 14 ก.พ. 66 Anatomy Rabbit 15-19 ก.พ. 66 ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์สุดพิเศษ กับงาน Love Balloon Festival 2023 เทศกาลบอลลูนยักษ์ลอยฟ้าสุดยิ่งใหญ่ ใจกลางเมืองอยุธยา,จัดงาน 8-28 ก.พ. 66 ชมการแสดงนิทรรศการกับเกี่ยวกับความรักผ่านข้อความตัวหนังสือ เล่าเรื่องราวถึงความรักหลากหลายรูปแบบ จุดถ่ายภาพ Check-in สุดชิค กับความรักสุดเฮิร์ท ถ้าความรักไม่สมหวังก็ให้ดนตรีบำบัดไปกับ "มินิคอนเสิร์ตวง Mirrr" Signature Sweets Market พร้อมกลับมาเสิร์ฟรสชาติแห่งความสุขให้เหล่าสวีตเลิฟเวอร์ ต้อนรับ Valentine ด้วยเทศกาลขนมหวานนานาชาติ ,จัด 1-28 ก.พ. 66 จุดถ่ายรูปลูกโป่งหัวใจยักษ์ สูงกว่า 5 เมตร ที่เดียวในภูเก็ต บวงสรวงพระตรีมูรติ วันวาเลนไทน์ ที่เดียวในภูเก็ต (14ก.พ.) ขอพรให้สมหวังในเรื่องความรัก/พราหมณ์ทำพิธี รำบวงสรวง ไฟ/เทียนสร้างบรรยากาศ จุดถ่ายรูปสวนดอกไม้รูปหัวใจ และงาน Wedding Fair กับโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเทศกาลแห่งความรัก,11-15 ก.พ.66 Heart Balloon Arts งานแสดงทุ่งบอลลูนหัวใจ, Blooms Market เทศกาลอยู่หอม มอบส่วนลดโรงแรมที่พักชั้นนำของเชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์ เครื่องหอมจากร้านดัง พบกับประติมากรรมทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่ยักษ์,วันนี้ -14 ก.พ. 66 LOVE IS LOVE CONCERT ชวนคุณมาฟินกับคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง PatrickAnanda และ Gavin D. พร้อมด้วยดีเจสุดมันส์ ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์, LOVE GARDEN สนุกกับจุดเช็คอินทุ่งดอกกุหลาบสุดโรแมนติก และช้อปของขวัญแทนใจ PINK MARKET และ LOVE PROMOTION ลดราคากว่า 50%, เซ็นทรัล หาดใหญ่ ชวนคุณมาสร้างช่วงเวลาแห่งความประทับใจ บอกรักกันให้ดังสนั่นกับศิลปินระดับประเทศจัดเต็มด้วย วง Season Five ที่มียอดวิวกว่า 200 ล้านวิว ทั้งเพลง แหลก, ฉันมาบอกว่า, พูดไม่คิด และ บอนซ์ ณดล กับเจ้าของเพลงบอกรักสุดน่ารัก กับ "ฉลามชอบงับคุณ" 42 ล้านวิว และ Singleใหม่ ล่าสุด "น่ารักชิปปุ๋งเลย" 13 ล้านวิว (25 Feb),จัด 10 - 20 ก.พ. 66 งาน Valentine's Day : The heart 's Garden พบกับบรรยากาศสวนหัวใจ สุดโรแมนติก เช็คอินกับทุ่งลูกโป่งหัวใจสีชมพูลุ้นรับของรางวัล