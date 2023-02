ต้อนรับวาเลนไทน์ กับมินิคอนเสิร์ต “Back to School Back to U”

ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ร่วมกับ BIG Bangkok Idol Group ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ ชวนร่วมกิจกรรม Mini Concert ส่งต่อความรักผ่านบทเพลงซิงเกิลล่าสุด “Back to School Back to U” จากวง Peach You และน้องๆศิลปินไอดอล อีกมากมาย ที่พร้อมจัดเต็มการแสดงในธีมแห่งความรัก พิเศษเมื่อช้อปภายในศูนย์การค้าครบ 300 บาท รับสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึกจากศิลปินภายในงาน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 12.00น. - 21.00น. ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น M ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ติดตามรายละเอียดกิจกรรมที่น่าสนใจ FB:TheMarketBangkok





ต้อนรับเดือนแห่งความรัก สำนักงานเขตปทุมวัน ร่วมกับ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสให้กับคู่รัก ในงาน “รักนี้ไม่มี SAD@ปทุมวัน” ชวนคู่รักชาวไทยและต่างชาติ ถือโอกาสฤกษ์ดีวันวาเลนไทน์ ควงคู่มาจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ที่ Meeting Point ชั้น G (Zone A) ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พร้อมลุ้นเป็น 3 คู่แรกรับจี้ทองคล้องใจ นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษอีกมากมายให้คู่รักที่มาจดทะเบียนได้รับโชค ในวันแห่งความรัก อาทิ ที่พักโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส โรงแรมดุสิต ธานี กระบี่ รีสอร์ท และโรงแรมลยานะ รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นต้น

สำหรับกรณีชาวต่างชาติ จะไม่รับคิว Walk in แต่ต้องยื่นเอกสารตรวจสอบความถูกต้องที่สำนักงานเขตปทุมวัน ตั้งแต่วันนี้ - วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตปทุมวัน โทร. 02-215-3510

มาเริ่มต้นชีวิตคู่ที่สมบูรณ์ ควงคู่มาจดทะเบียนสมรส ลุ้นรับของรางวัลและของที่ระลึกในงาน “รักนี้ไม่มี SAD@ปทุมวัน” วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. – 16.00 น. ณ บริเวณ Meeting Point ชั้น G (Zone A) ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์





*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท์เซ็นเตอร์ 1285 พร้อมติดตามกิจกรรมและโปรโมชันดี ๆ ของศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้ที่ https://mbk-center.co.th/ หรือเฟซบุ๊กเพจ mbkcenterth อินสตาแกรม mbkcenter***

ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 พระราม3 โดย บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด (LHMH) ต้อนรับวันวาเลนไทน์ภายในงาน Valentine’s Festival 2023 เนรมิตศูนย์การค้าใจกลางย่านพระราม 3 สู่แลนมาร์คสำหรับคนคลั่งรัก กับทุ่งดอกไม้แสนหวาน พร้อมบรรยากาศสุดโรแมนติกริมแม่น้ำเจ้าพระยา อินเลิฟแบบจัดเต็ม พร้อมช้อปปิ้งโปรโมชั่น ฟินเต็มที่กับอาหารหลากหลาย รับชมมินิคอนเสิร์ตแสนอบอุ่นจากศิลปินชื่อดัง และลุ้นรับรางวัลและโปรโมชั่นพิเศษให้คู่รัก ครอบครัว กลุ่มเพื่อนได้ฉลองความรักกันแบบอันลิมิต

ต้อนรับเทศกาลแห่งความรักสุดหวานแหวว ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 พระราม3 จัดงาน Valentine’s Festival 2023 ที่ให้คนไทยได้มาฟินอินเลิฟกันแบบจัดเต็ม มอบความรักให้กันอย่างไม่จำกัด เนรมิตบรรยากาศศูนย์การค้าให้กลายเป็นทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์ เปิดโอกาสให้คนได้มาร่วมแชะภาพถ่ายกับหวานใจหรือคนใกล้ชิด พร้อมแบ่งปันประสบการณ์สุดพิเศษเติมเต็มความรักให้เบ่งบานยิ่งขึ้นกับกิจกรรมมากมายที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคนรักสตรองกว่าครั้งไหน ๆ อาทิ





ชวนมาอบอวลบรรยากาศความรักด้วยเสียงดนตรีสุดโรแมนติก กับ 4 ศิลปินที่มาร่วมร้องบทเพลงรักต้อนรับวันวาเลนไทน์ ไม่ว่าจะเป็น

ก้อง – สหรัถ หนุ่มเจ้าเสน่ห์กับบทเพลงเสียงนุ่มที่จะมาทำให้เคลิ้มกับบรรยากาศเทศกาลวาเลนไทน์ ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 – 19.00 น. ณ ชั้น G- English Village

แหนม - รณเดช นักร้องเสียงละมุนเจ้าของบทเพลง “ให้ฉันดูแลเธอ” ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 – 19.00 น. ณ ชั้น G -English Village

เบล – วริศรา คลั่งรักกันแบบสุดๆ กับบทเพลงที่กลายมาเป็นวลีเด็ดอย่าง “เอาปากกามาวง” ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 – 19.00 น. ณ ชั้น G- English Village

เบล - สุพล นักร้องหนุ่มมากความสามารถที่จะมาหลอมหัวใจในช่วงวันวาเลนไทน์ ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 – 19.00 น. ณ ชั้น G- English Village

เอาใจสายช้อปด้วยกิจกรรมสื่อรักสร้างโมเมนต์แห่งความทรงจำมากมายให้วันวาเลนไทน์เป็นมากกว่าที่เคย อาทิ

VALENTINE GIFT SET รับตั๋วชมภาพยนต์ SF Cinema จำนวน 2 ที่นั่ง/สิทธิ์ และภาพถ่ายที่ระลึก พร้อมกรอบรูป และตกแต่งกรอบ DIY ได้ตามใจ เมื่อซื้อสินค้าภายในศูนย์การค้าฯ ครบ 1,500 บาท/ใบเสร็จ สามารถนำมาแลกรับสิทธิ์ได้ที่ประชาสัมพันธ์ชั้น G- English Village สูงสุด 2 สิทธิ์/คน (จำกัด 200 สิทธิ์) ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นี้เท่านั้น หรือ

รับคูปอง Food Market มูลค่า 50 บาท/สิทธิ์ เมื่อทำท่ามินิฮาร์ท พร้อมแลกรับคูปองได้ที่ประชาสัมพันธ์ ชั้น G- English Village (จำกัด 1 สิทธิ์/คน)

CHOCOLATE OF LOVE WORKSHOP รับสิทธิ์ในการร่วมคลาสเวิร์คช็อปแต่งหน้าช็อคโกแลตแห่งความรัก สร้างโมเมนต์สุดประทับใจให้กับคนที่ห่วงใย เมื่อซื้อสินค้าภายในศูนย์การค้าฯ ครบ 800 บาท /1ใบเสร็จสูงสุด 2 สิทธิ์/คน สามารถนำมาแลกรับสิทธิ์ทำช็อคโกแลต ฟรี ได้ที่ประชาสัมพันธ์ชั้น G- English Village (จำกัด 200 สิทธิ์) ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ เวลา 12.00 – 20.00 น.