ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ชวนคู่รักจดทะเบียนสมรสวันแห่งความรัก ณ บางรัก ในงาน "สายลมแห่งรัก Silom of Love @Bangrak"

วันนี้ (3 ก.พ.) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานงานแถลงข่าว "สายลมแห่งรัก (Silom of Love @Bangrak)" ณ อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น 17 ถนนสีลม เขตบางรักผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า ได้ยินการจัดงานจดทะเบียนสมรสของเขตบางรักมานาน แต่ไม่เคยเข้ามามีส่วนร่วม รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในวันนี้ คงไม่ต้องกล่าวถึงความสำคัญของเขตบางรักในเรื่องการจดทะเบียนสมรส เพราะจากตัวเลขที่ท่านผู้อำนวยการเขตบางรักแสดงให้ดู ในปี 2565 มีการจดทะเบียนสมรสที่เขต 3,417 คู่ เฉพาะวันวาเลนไทน์ 358 คู่ ซึ่งมากเป็นอันดับหนึ่ง ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี เพราะครอบครัวเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของเมือง ถ้าครอบครัวแข็งแรง ชุมชนแข็งแรง เมืองก็แข็งแรงด้วย ถือเป็นกิจกรรมที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมจุดเริ่มต้นของครอบครัว และจะได้ร่วมกันพัฒนาเมืองต่อไป ขอบคุณภาคเอกชนที่ได้ร่วมสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมอันเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของบ้านเรา และขอให้เป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ สำหรับครอบครัวทุกครอบครัวที่อยากมีชีวิตความรักที่ยั่งยืนมั่นคง ทางกทม.เองก็พร้อมจะสนับสนุนทุกครอบครัวให้อยู่ในเมืองนี้ได้อย่างมีความสุขสำหรับงาน "สายลมแห่งรัก (Silom of Love @Bangrak)" กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางรัก ร่วมกับผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นเพื่อให้บริการจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ในวันแห่งความรัก (วันวาเลนไทน์) และอำนวยความสะดวกแก่คู่รักที่มีความประสงค์จดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตบางรัก เนื่องจากมีชื่ออันเป็นมงคล อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการจดทะเบียนสมรสซึ่งก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายอันเป็นการส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความมั่นคงงาน "สายลมแห่งรัก (Silom of Love @Bangrak)" จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ (ชั้น 17) ถนนสีลม เขตบางรัก โดยสำนักงานเขตบางรักได้จัดเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมบริการจดทะเบียนสมรส โดยจะเริ่มเปิดตรวจสอบคำร้องตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. กิจกรรมในงาน อาทิ พิธีแห่ขบวนขันหมากจำลองตามรูปแบบของวัฒนธรรมไทย การจดทะเบียนสมรสจริงให้กับคู่สมรสตัวอย่าง และเริ่มต้นจดทะเบียนสมรสคู่แรกเวลา 08.00 น. ซึ่งคู่รักที่มาร่วมงานจะได้รับของที่ระลึกทุกคู่ และทุกชั่วโมงจะมีการจับสลากมอบทะเบียนสมรสทองคำ ชั่วโมงละ 1 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 10 ฉบับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้คู่สมรสได้ร่วมสนุกภายในงาน เพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมายสำหรับคู่รักที่ประสงค์จดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์ปีนี้ สำนักงานเขตบางรักได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า ด้วยการสแกน QR Code ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเปิดรับจำนวน 599 คู่ เฉพาะกรณีจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ จะต้องเดินทางมายื่นเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานเขตบางรักล่วงหน้าเท่านั้น ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-236-1513 หรือทางเฟซบุ๊คเพจ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางรักงานแถลงข่าวในวันนี้ มีนางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตบางรัก นายวิพุธ ศรีวะอุไร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางรัก นายมติคม บัวทอง ผู้แทนกรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ จำกัด นายพงษ์เกษม บุรินทรามาตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นายชมพล พรจินดารักษ์ อุปนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ นายสถาปัตย์ ปรีดา ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางรัก และผู้เกี่ยวข้องร่วมในงาน