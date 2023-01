ตกอยู่ในห้วงภวังค์แห่งรักตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ที่ “อวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ”

โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ ร่วมฉลองเดือนแห่งความรักผ่านกิจกรรมสุดพิเศษที่ขอแนะนำตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ให้กามเทพตัวน้อยได้ทำหน้าที่จุดประกายความโรแมนติก และจะเป็นช่วงเวลาคุณภาพให้ได้เติมเต็มความหวานซึ่งกันและกันสัมผัสประสบการณ์มื้ออาหารค่ำสุดเอ็กซ์ครูซีฟเพียงคู่เดียว ดื่มด่ำในค่ำคืนพิเศษนี้ไปกับสถานที่แสนโรแมนติก เพลิดเพลินกับอาหาร 5 คอร์ส ภายใต้บรรยากาศใต้แสงเทียนพร้อมช่อดอกกุหลาบ จิบแชมเปญเคล้ากับวิวพระอาทิตย์ที่ค่อยๆ ลับขอบฟ้า และวิวตึกสูงของกรุงเทพฯ ยามค่ำคืนจากระเบียงส่วนตัว ตื่นตาตื่นใจไปกับประสบการณ์อาหารสุดพิเศษในวันวาเลนไทน์นี้ที่ห้องอาหารกรีนเฮ้าส์ และเทอเรสนอกเหนือจากมื้อค่ำสุดเอ็กซ์คลูซีฟเพียงคู่เดียวแล้ว ทางโรงแรมยังมีโปรโมชั่น อิน ทู เดอะ เทอร์เรส (In2theterrace) ที่มอบประสบการณ์มื้ออาหารในคืนวันวาเลนไทน์ที่ยังคงความโรแมนติกแต่มีสไตล์ไม่แพ้กัน มาให้เหล่าคู่รักได้เลือกสรร ณ ห้องอาหารกรีนเฮ้าส์ และเทอเรส ตั้งอยู่บริเวณชั้น 7 โดยได้ตกแต่งสถานที่ให้คู่รักดื่มด่ำกับบรรยากาศใต้แสงเทียนริมระเบียง ท่ามกลางลมพัดเย็นๆ และปล่อยให้วงดนตรีดูโอขับกล่อมเพลงรักที่คัดสรรมาเพื่อเติมเต็มค่ำคืนนี้ของคู่รักให้พิเศษยิ่งกว่าเดิม ในขณะที่เชฟของเราเตรียมอาหารค่ำ 4 คอร์ส ให้คู่รักทุกคู่ด้วยความใส่ใจที่อวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เรารู้ดีว่าการฉลองวันแห่งความรักไม่ได้จำกัดแค่วันวาเลนไทน์แค่วันเดียวในแต่ละปี ระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2566 ทางโรงแรมได้จัดพื้นที่บริเวณชั้น 9 ของโรงแรมเป็นโรงภาพยนตร์กลางแจ้ง เอาใจคอหนังสายโรแมนติกและสาย อื่นๆ เอนกายสบายๆ และเพลิดเพลินกับการนั่งดูหนังท่ามกลางค่ำคืนแห่งความโรแมนติก สัมผัสลมเย็นๆ พร้อมอร่อยกับคานาเป้ ป็อบคอร์น จิบเครื่องดื่มเย็น ๆ ที่มีให้เลือกสรรมากมาย พร้อมชมดาวท่ามกลางบรรยากาศลมพัดเย็นสบายกิจกรรมช่วงเทศกาลแห่งความรักไม่ได้จบลงเพียงแค่นี้ เพิ่มความพิเศษให้กับวาเลนไทน์ปีนี้ด้วยการดื่มด่ำไปกับการจิบน้ำชายามบ่ายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกกุหลาบ ด้วยเมนูของว่างที่เชฟได้รังสรรค์ขึ้นมาใหม่ อาทิ มูสเมอแรงค์ (Dacquoise Ivory Mousse) กินคู่กับสโคนรสคลาสสิก พร้อมของหวานอื่น ๆ ที่ประดับประดาด้วยธีมดอกกุหลาบน่ากินสุดๆ อิ่มเอมพร้อมชมวิวกรุงเทพฯ จากมุมสูงกิจกรรมต้อนรับเดือนแห่งความรักในปีนี้ของโรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ จะช่วยยกระดับดีกรีความหวานให้กับคู่รักที่มาร่วมงาน โดยมีตัวเลือกวัน เวลาและราคาสำหรับแต่ละกิจกรรมให้เหล่าบรรดาคู่รักได้เลือกสรร ดังนี้เดอะ วัน แอนด์ โอนลี่ (The One and Only) เซ็ตอาหารค่ำ 5 คอร์ส สุดพิเศษในคืนวันวาเลนไทน์วันและเวลา: 14 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปสถานที่: ชั้น 7 ณ ห้องอาหารกรีนเฮ้าส์และเทอเรส โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯราคา: 6,000 บาท ++ ต่อ 2 คน พร้อมแชมเปญ 1 ขวด และดอกกุหลาบ 1 ช่ออิน ทู เดอะ เทอเรส (In2theterrace) เช็ตอาหารค่ำ 4 คอร์ส คืนวาเลนไทน์วันและเวลา: 14 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปสถานที่: ชั้น 7 ณ ห้องอาหารกรีนเฮ้าส์ และเทอเรส โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯราคา: 2,400 บาท ++ สำหรับ 2 คนสตาร์ เกซ เธียเตอร์ (Star Gaze Theatre)วันและเวลา: 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 18.30 – 20.30 น.โปรแกรมหนังประจำวัน (ฉายเป็นภาษาอังกฤษพร้อมคำบรรยายภาษาไทย)เสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566: บริดเจต โจนส์ ไดอารี่ (Bridget Jones’s Diary)อาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566: เร็วแรงทะลุนรก 7 (Fast and Furious 7)จันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566: เจาะเวลาหาอดีต (Back to the Future)อังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566: อลังการรักข้ามโลก (Meet Joe Black)สถานที่ : ชั้น 9 บริเวณเดอะเด็ค โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯราคา: 900 บาท++ สำหรับ 2 คนจิบน้ำชายามบ่ายและอาหารว่างธีมกุหลาบเดือนแห่งความรัก (Coming Up Roses Afternoon Tea)วันและเวลา: 1-28 กุมภาพันธ์ 2566 ทุกวัน ระหว่างเวลาเที่ยง – 16.00 น.สถานที่: ชั้น 7 ห้องอาหารกรีนเฮาส์ โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯราคา: 700 บาท++ สำหรับ 2 คนหมายเหตุ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการ 10% และต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ https://mhg.to/rehbp หรือโทร.02-079-7555 อีเมล fbreservation.vsuk@avanihotels.com