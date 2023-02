ซีพีเอฟสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาพนักงานตามกลุ่มธุรกิจ” ยกระดับขีดความสามารถพนักงานร่วมขับเคลื่อนธุรกิจโตยั่งยืน

กล่าวว่า ซีพีเอฟมุ่งมั่นที่จะเป็น "องค์กรแห่งการเรียนรู้” ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะและความรู้อย่างต่อเนื่อง ให้พร้อมต่อการเติบโตของธุรกิจ บริษัทฯ จึงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาพนักงานตามกลุ่มธุรกิจ (Technical Academy) ของแต่ละหน่วยงานขึ้น เพื่อส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้านอย่างมีระบบและเป็นมาตรฐาน ช่วยให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่จำเป็นปฏิบัติงานได้ตามกลยุทธ์ของสายธุรกิจ สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร CPF Ways และในปีนี้ บริษัทได้จัดการประกวดรางวัล CPF KM Excellence Award 2023 ขึ้นเป็นครั้งแรก มอบรางวัลให้แก่หน่วยธุรกิจที่มีการจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่โดดเด่นเป็นแบบอย่างแก่หน่วยธุรกิจอื่นๆ ต่อไป“การจัดงานครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมาก เพราะเราเชื่อว่าการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ จากการทำงานจริงและเก็บมาเป็นคู่มือ เป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับค่านิยมของบริษัท คือความรวดเร็ว และมีคุณภาพ โครงการต่างๆ ทั้ง 10 โครงการจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และอีก 90 โครงการก็มีโอกาสที่จะกลับไปปรับปรุงทำให้ดียิ่งขึ้นและกลับมาทำเป็นความรู้ต่อยอดของเราได้อีก ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร พนักงาน ทีมเถ้าแก่ที่ช่วยพัฒนา KM ของเราขึ้นมา และสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้จริง” นายประสิทธิ์กล่าวสำหรับการมอบรางวัล “CPF KM Excellence Award 2023” ครั้งนี้มีโครงการเข้าประกวดเกือบ 100 ผลงาน จาก 23 หน่วยธุรกิจของบริษัท โดยมี 10 โครงการที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล ประกอบด้วย รางวัลสูงสุด รางวัล CEO Award จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ “การจัดการโรค ASF แบบบูรณาการ” จากหน่วยงานบริการวิชาการสุกร นำโดยนายสัตวแพทย์ ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซึ่งได้พัฒนา Application และการออกแบบองค์ความรู้แบบ One-page infographic และ e-learning ช่วยให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดโรคในฟาร์มสุกร ช่วยป้องกันความเสียหายให้กับฟาร์มของบริษัทและคู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพ องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการนี้ยังถูกส่งต่อไปยังเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศ ตอกย้ำหลักการ 3 ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของเครือซีพี ได้แก่ สร้างประโยชน์ประเทศ สังคม และบริษัทนอกจากนี้ยังมีรางวัล Platinum Awards จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ Axons Sign: The KM Agile จาก Axons และโครงการสุกรขุนน้ำหนัก 145 กิโลกรัม ของธุรกิจสุกร รางวัล Gold Awards จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ องค์ความรู้ลูกกุ้ง มุ่งสู่ความสำเร็จของลูกค้า โดยธุรกิจสัตว์น้ำ โครงการ CP Meiji Milk for B2B Coffee Business โดย ซีพี เมจิ และต้นแบบการจัดการสินค้าแบบแช่แข็งทั้งกล่องด้วยระบบอัตโนมัติ โดยธุรกิจสุกร สำหรับรางวัล Silver Awards จำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วย KM Shrimp Farm ทีเด็ดสู่การสร้างธุรกิจ สร้างคน สร้างผลตอบแทนโดยธุรกิจสัตว์น้ำ โครงการ App Guide for Sales and Partners โดย Axons โครงการ Lab Classroom Knowledge Management โดย QA Lab และโครงการ เปลี่ยนเลนแซง...การเพิ่มมูลค่าไก่พันธุ์ปลด (บะช่ออร่อยเพิ่ม) ของศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน KM Process มีกระบวนการรวบรวม จัดเก็บ และอัปเดตอย่างเป็นระบบ มีการส่งเสริมการเข้าถึงองค์ความรู้ และแบ่งปันองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ด้าน Initiative การต่อยอด หรือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจ และสร้างความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ ด้าน Implementation คือสามารถนำเนื้อหาไปใช้เป็นประโยชน์ในระดับหน่วยธุรกิจ ข้ามธุรกิจ หรือภายนอกองค์กรได้ เช่น คู่ค้า สังคม เป็นต้น และ Impact เกิดผลลัพธ์ที่วัดผลได้ชัดเจนซีพีเอฟยังมีแผนการพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้บริษัทตั้งเป้าทุกหน่วยธุรกิจของซีพีเอฟจะต้องจัดตั้ง Technical Academy พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้พนักงานรุ่นใหม่มีความรู้สามารถปฏิบัติงานจริงได้ทันที รวมถึงพัฒนาหลักสูตร e-Learning สำหรับทักษะเฉพาะด้านของธุรกิจมากกว่า 2,000 หลักสูตร ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืนและสามารถส่งต่อคุณค่าขององค์กรสู่สังคมภายนอกต่อไป