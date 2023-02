PMAT เตรียมประกาศผลรางวัล "People Management Award 2022" สุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ประกาศเจตนารมณ์เด่นชัด มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ HR อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยโครงการ People Management Award (PMAT) หรือ "สุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น" ถือเป็นหนึ่งในภารกิจใหม่ๆ ของ PMAT ที่ดำเนินการเชิงรุก นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมวิชาการตลอดทั้งปี เป้าหมายของโครงการดังกล่าว เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์และมาตรฐานของการบริหารงานบุคคลในองค์กร ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรต่างๆ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารคนไปพร้อมกับการบริหารองค์กร เพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนกล่าวว่า รางวัลดังกล่าวเป็นเครื่องมือสร้าง impact ให้กับองค์กร ตอบโจทย์การขับเคลื่อนธุรกิจจากกลยุทธ์การจัดการคน ที่อัพเกรดจาก line manager มาเป็น people manager ในทุกระดับชั้นองค์กร และถือเป็นรางวัลที่มีเกียรติ ทรงคุณค่า จากการสลักนามนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาในทุกรางวัล“ขีดความสามารถของคน คือส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะยกระดับคุณภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น ทั้งต่อตนเอง งานและองค์กร การบริหารคนให้สุดยอด ต้องอาศัยศักยภาพที่แข็งแรงเพื่อให้เป็นคนสุดยอด องค์กรสุดยอด”ได้แก่(ผู้สมัคร 9 องค์กร)จากสถานการณ์การแข่งขันของในตลาดแรงงานในปัจจุบันองค์กรต้องเผชิญกับความท้าทายในการบริหารจัดทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในอนาคต การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะใหม่ๆ ที่เป็นที่ต้องการ ส่งผลให้สงครามการแย่งชิงตัวคนเก่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น การมีกลยุทธ์การสรรหาที่ดีและการเสริมสร้างแบรนด์ที่นายให้มีความเข้มแข็ง จึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้องค์กรสามารถดึงดูดคนเก่งให้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพรางวัล The Best Recruitment and Employer Brand เพื่อเป็นการยกย่องและชื่นชมองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดทำกลยุทธ์ด้าน การสรรหาและการสร้างแบรนด์นายจ้างที่ดีเยี่ยม ซึ่งช่วยให้การดึงดูดคนเก่งมีประสิทธิภาพสูงและสามารถตอบสนองต่อกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างยั่งยืน(ผู้สมัคร 16 องค์กร)การแพร่ระบาดของ Covid-19 ก่อให้เกิดความท้าทายใหม่ๆ ทางด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาให้แก่พนักงาน ข้อจำกัดของการเรียนรู้ที่ไม่สามารถเรียนรู้ในห้องเรียนได้เหมือนที่ผ่านมา ส่งผลให้องค์กรจำเป็นต้องปรับตัวและสร้างแนวทางการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาปรับใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาบุคคลากรให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรในอนาคตรางวัล The Best Learning and Development เพื่อเป็นการยกย่องและชื่นชมองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการออกแบบแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างการเรียนรู้ของบุคคลากร เพื่อให้การเรียนรู้และพัฒนาเป็นหัวใจหลักสำหรับการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรได้อย่างยั่งยืน(ผู้สมัคร 12 องค์กร)การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่พนักงานเป็นกลยุทธ์ที่องค์กรต่างให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันเพราะการสร้างประสบการณ์ที่ดีจะเป็นรากฐานที่สนับสนุนให้พนักงานเกิดความผูกพันที่ดีต่อองค์กรในระยะยาวและช่วยให้พนักงานเกิดความทุ่มเทในการทำงานเพื่อช่วยองค์กรให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งและมีพลังรางวัล The Best Employee Relation and Engagement เพื่อเป็นการยกย่อง และชื่นชมองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านการจัดทำกลยุทธ์และการสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้แก่พนักงานได้อย่างชัดเจน สร้างสรรค์ อันนำไปสู่การสร้างความผูกพันที่ดีในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ(ผู้สมัคร 4 องค์กร)การมีกลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการผลงานของคนและองค์กรที่มีประสิทธิภาพถือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปตามเป้าหมายได้การบริหารผลงานในโลกยุคปัจจุบันยังคงเป็นเรื่องที่มีความท้าทายเป็นอย่างมาก จากบริบทขององค์กรที่ต้องปรับตัวเร็ว การเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย แนวทางและวิธีการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ รวมทั้งความคาดหวังของคนรุ่นใหม่ต่อระบบการบริหารผลงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตรางวัล The Best Performance Management เพื่อเป็นการยกย่อง และชื่นชมองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านการกำหนดกลยุทธ์และ แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม โดยสามารถเชื่อมโยงผลงานของ “คน” และ “องค์กร”ได้อย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การผลักดันให้องค์กรกลายเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงได้อย่างเป็นรูปธรรม(ผู้สมัคร 4 องค์กร)ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในองค์กร ดังนั้นองค์กรที่มีกลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการคนเก่งที่ดีย่อมเป็นองค์กรที่จะสามารถสร้างให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่งได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่การแข่งขันในธุรกิจมีการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วและต้องการที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ การบริหารจัดการคนเก่งจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงต่อความอยู่รอดขององค์กรในอนาคตรางวัล The Best Talent Management เพื่อเป็นการยกย่องและชื่นชมองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดทำกลยุทธ์ในด้านการบริหารจัดการคนเก่งที่มีศักยภาพสูง ซึ่งช่วยในการรักษาและพัฒนาคนเก่งภายในองค์กร เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อกลยุทธ์ขององค์กรและสร้างความได้เปรียบได้อย่างยั่งยืน(ผู้สมัคร 6 องค์กร)การให้รางวัลและผลตอบแทน ถือเป็นกลยุทธ์ที่องค์กรต่างให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่การกางวางกลยุทธ์ทางด้านการให้รางวัลและค่าตอบแทน ต้องสามารถตอบความต้องการที่เปลี่ยนไปของคนรุ่นใหม่ รวมทั้งการให้ความสำคัญในส่วนของสิ่งจูงใจทางด้านอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินมากยิ่งขึ้น องค์กรที่สามารถกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการให้รางวัลและผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานและสร้างความผูกพันที่ดีแก่พนักงานในกลุ่มต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรได้เป็นอย่างดีรางวัล The Best Reward and Recognition เพื่อเป็นการยกย่อง และชื่นชมองค์กรที่มีเป็นเลิศในสร้างกลยุทธ์แนวทางในการให้รางวัล และผลตอบแทนที่ดี ซึ่งช่วยเสริมสร้างให้คนในองค์กรมีแรงจูงใจที่เหมาะสมมีความผูกพันที่ดี และช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว(ผู้สมัคร 5 องค์กร)ในยุคแห่งเทคโนโลยี 5.0 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการดำเนินธุรกิจซึ่งเน้นความรวดเร็ว องค์กรจึงให้ความสนใจและนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก มาช่วยในการตัดสินใจและดำหนดทิศทางในเรื่องของ “คน” ในด้านต่างๆ ส่งผลให้องค์สามารถขับเคลื่อนและดำเนินธุรกิจบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพรางวัล The Best HR Tech and Analytics เพื่อเป็นการยกย่องและชื่นชมองค์ที่มีความเป็นเลิศในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริมให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยในการตัดสินใจและดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรทั้งในปัจจุบันและในอนาคต(ผู้สมัคร 12 องค์กร)“ผู้นำที่เข้าใจคนย่อมเป็นผู้นำที่จะสามารถนำพาคนและองค์กรไปสู่ความสำเร็จ” รางวัล The Best of CEO People Leader เพื่อเป็นการยกย่องCEO ผู้มีวิสัยทัศน์อันเป็นเลิศในการให้นโยบายและกำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการคนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเสริมสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจ และนำพาองค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้โครงการ PMAT เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือกและตัดเชือกรอบตัดสินรางวัลในเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมามีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมทั้งหมด 30 ราย มีองค์กรที่สมัครเข้าประกวดทุกสาขารางวัล จำนวน 1 องค์กร และจะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการ ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ที่โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ ซ.รางน้ำ กรุงเทพฯโดยทุกรางวัลของ PMAT ได้รับการสลักนามจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีสำหรับตัวแบบวุฒิภาวะตามสาขารางวัล (Maturity Model) ที่ใช้กำหนดมาตรฐานการบริหารคนแต่ละสาขารางวัลและนำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ แนวทางในการเปรียบเทียบมาตรฐานการดำเนินการบริหารคนแต่ละสาขาของแต่ละบริษัท/ไม่มี/ เริ่มมีการจัดทำนโยบายหรือแผนเชิงปฏิบัติที่ชัดเจน (Basic stage), ไม่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับแผนธุรกิจได้อย่างชัดเจน (Ad-hoc based)มีการจัดทำนโยบายหรือแผนเชิงปฏิบัติที่ชัดเจนที่เป็นมาตรฐาน (Standardized), มีแนวทางการดำเนินการและเริ่มมีการเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายและแผนงานประจำปี (Linkage to Annual Plan)การจัดทำระบบเชื่อมโยงไปถึงเป้าหมายกลยุทธ์ในระยะกลาง ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรและเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Mid term & Integrated), มีการพัฒนานโยบาย กระบวนการหรือกลยุทธ์ที่ตอบความต้องการของพนักงานในแต่ละกลุ่มที่มีความสำคัญต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Segmentation & Data Driven)เชื่อมโยงกับเป้าหมายกลยุทธ์ระยะยาว ค่านิยมวัฒนธรรมขององค์กรและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรได้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีระบบการบูรณาการเชื่อมโยงเข้ากับระบบบริหารคนและองค์กรในด้านอื่นๆ ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูง (Long term & Sustainable), การจัดทำนโยบาย กระบวนการและกลยุทธ์การบริหารคน มีความยืดหยุ่นสูงและมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานเป็นรายบุคคลได้อย่างเหมาะสม (Personalization & Agile)สำหรับรางวัลสุดท้าย The Best of CEO People Leader มีจำนวน 9 องค์กรที่ผ่านการคัดเลือกในรอบตัดสินจากจำนวนองค์กรที่สมัคร 12 ราย โดย 9 องค์กรที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้แก่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน), บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด, เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด และ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด