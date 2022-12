ปตท. คว้า 6 รางวัลยอดเยี่ยม Asian Excellence Awards 2022

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับ 6 รางวัลความเป็นเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2565 (12th Asian Excellence Award) ซึ่งเป็นรางวัลระดับสากลที่มอบให้กับบุคคลหรือองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล พร้อมดูแลรับผิดชอบชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยมรางวัลประเภทบุคคล สะท้อนถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CEO) มอบให้แก่ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO) มอบให้แก่นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Professional) มอบให้แก่นายธนพล ประภาพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์อีกทั้ง ได้รับรางวัลประเภทองค์กร รวม 3 รางวัล สะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กรอย่างโปร่งใส ประกอบด้วย รางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CSR) รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Company) และ รางวัลความรับชอบต่อสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Environmental Responsibility)