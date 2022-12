CPF คว้า 5 รางวัลความเป็นเลิศแห่งภูมิภาคเอเชีย Asian Excellence Awards 2022

พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเป็นปีที่ 12 เพื่อยกย่องผู้บริหารและบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชีย ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารองค์กร มีธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการจัดการทางด้านการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ และดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นเลิศในระดับสากล ซึ่งในปีนี้ซีพีเอฟได้รับ 5 รางวัล โดยแบ่งเป็นรางวัลประเภทบุคคล 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล(Asia’s Best CEO) รางวัล(Asia’s Best CFO) รางวัล(Best Investor Relations Professional) และได้รับรางวัลประเภทองค์กรอีก 2 รางวัล ประกอบด้วย(Asia’s Best CSR) และ(Best Investor Relations Company)รางวัล(Asia’s Best CEO) มอบให้แก่ประธานคณะผู้บริหาร สะท้อนถึงศักยภาพความเป็นผู้นำที่สร้างความสำเร็จและการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับองค์กร ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ช่วยขับเคลื่อนองค์กรเติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นรางวัล(Asia’s Best CFO -Investor Relations) มอบให้แก่ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน จากความเป็นเลิศในการบริหารการเงินและจัดหาเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มและผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลารางวัล(Best Investor Relations Professional) มอบให้แก่กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท ซีพีเอฟ จากความโดดเด่นด้านการสื่อสารข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของนักลงทุนสัมพันธ์สำหรับรางวัลความเป็นเลิศประเภทองค์กรที่ได้รับ 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลเพื่อยกย่องการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม ได้มาตรฐานสูงสุด ขณะที่ รางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CSR) จากการดำเนินธุรกิจด้วยความคำนึงถึงความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่บริษัทฯ มีสถานประกอบการรางวัลเป็นอีกรางวัลสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของซีพีเอฟในการดำเนินธุรกิจบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ CPF 2030 Sustainability in Action ขับเคลื่อนภารกิจ 9 ความมุ่งมั่น ภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง” “สังคมพึ่งตน” และ “ดิน น้ำ ป่าคงอยู่” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารบนพื้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ส่งเสริมสังคมเติบโตไปด้วยกัน ร่วมบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) ครบ 17 เป้าหมาย