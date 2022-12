วันที่ 8 ธันวาคม 2565 บริษัทหรือโชว์ศักยภาพผู้นำค้าปลีกแห่งเอเชีย ยกระดับธุรกิจรีเทลและต่อยอดความสำเร็จผ่านการบริหารจัดการองค์กรที่แข็งแกร่งสู่ความเป็นเลิศครบถ้วนในทุกด้าน ทั้งการจัดการองค์กร, การบริหารด้านการเงิน การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การจัดการด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และการจัดการด้านสื่อสารองค์กร จนได้รับการยกย่องจากเวทีรางวัลใหญ่ระดับเอเชีย กวาด 5 รางวัลอันทรงเกียรติต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ประกอบไปด้วยรางวัล “ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CEO) รางวัล “ซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CFO) รางวัล “ซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CSR) รางวัล “บริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม” (Best Investor Relations Company) และรางวัล “ทีมสื่อสารองค์กรยอดเยี่ยม” (Best Corporate Communications) ซึ่ง เซ็นทรัล รีเทล นับเป็นรีเทลแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชียที่ได้รับรางวัล 5 รางวัลติดต่อกันสองปีซ้อนรางวัลดังกล่าว สะท้อนความสำเร็จของ เซ็นทรัล รีเทล ในมิติต่างๆ ได้แก่1.Leading for a sustainable growthการเป็นผู้นำที่สามารถบริหารจัดการ รวมทั้งขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งครบทุกด้าน ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการเติบโตธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งรางวัล “ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” มอบให้แก่ นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เซ็นทรัล รีเทล2.Leading for financial stability: ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงิน วางแผนธุรกิจ ควบคุมงบประมาณ และปรับแผนลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กร เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคง ซึ่งรางวัล “ซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” มอบให้แก่ นายไท จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน เซ็นทรัล รีเทล3.Leading sustainability and reducing inequality: การดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทุกภาคส่วน พร้อมมุ่งสนับสนุนและสร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพนักงาน ชุมชนโดยรอบที่เข้าไปดำเนินกิจการ และสังคมโดยรวม ซึ่งรางวัล “ซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” มอบให้แก่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4.Forging strong investor relations: การสื่อสารต่อกลุ่มนักลงทุนโดยยึดมั่นหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้อง ตามแนวปฏิบัติและหลักการพื้นฐานของนักลงทุนสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งรางวัล “บริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม” มอบให้แก่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5.Enhancing corporate branding and creative communications: การสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่โดดเด่นและมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการให้คำแนะนำ วางแผน และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ทำให้องค์กรเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก ซึ่งรางวัล “ทีมสื่อสารองค์กรยอดเยี่ยม” มอบให้แก่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า “การที่ เซ็นทรัล รีเทล ได้รับรางวัล Asian Excellence 5 รางวัลติดต่อกันเป็นปีที่สอง พร้อมทั้งเป็นรีเทลแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชียที่ได้รับรางวัลทั้ง 5 ติดต่อกันสองปีซ้อน นับเป็นความภูมิใจของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ซึ่งถือเป็นบทพิสูจน์และการการันตีความมุ่งมั่นในการบริหารที่ดีเยี่ยมครบทุกด้าน ในฐานะผู้นำค้าปลีกไทยที่สร้างชื่อเสียงในระดับโลก ผมขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านสำหรับความไว้วางใจที่มีต่อ เซ็นทรัล รีเทล และขอขอบคุณทีมงานที่พร้อมทุ่มเทขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปด้วยกัน”รางวัล Asian Excellence Awards 2022 จัดขึ้นโดย Corporate Governance Asia นิตยสารชั้นนำด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการของฮ่องกง ที่คัดเลือกบริษัทในประเทศและดินแดนทั่วเอเชีย เพื่อเฟ้นหาและมอบรางวัลให้กับองค์กรที่มีการบริหารงานและจัดการด้านการเงินเป็นเลิศ มีผลประกอบการเติบโต มีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุน สื่อสารองค์กรโดดเด่น และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12“เซ็นทรัล รีเทล เดินหน้ายกระดับและพัฒนาองค์กรรอบด้าน ตั้งเป้าบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดผ่านกลยุทธ์ CRC Retailligence และไม่หยุดยั้งในการต่อยอดแพลตฟอร์ม Next-Gen Omnichannel ให้เป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดในประเทศไทย เพื่อส่งมอบประสบการณ์และบริการที่เหนือกว่าให้กับลูกค้า ขณะเดียวกันยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนบนแนวคิด CRC Green & Sustainable Retail ที่ยึดหลักความยั่งยืนในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำธุรกิจ พร้อมผลักดันให้เกิดการร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ควบคู่ไปด้วยกัน” นายญนน์ กล่าวสรุป