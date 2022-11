CRC แสดงวิสัยทัศน์ เวทีAPEC

ผู้จัดการรายวัน 360 -‘เซ็นทรัล รีเทล’ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็น ONE APEC ยกระดับภาคธุรกิจ พร้อมขับเคลื่อนอนาคตการค้า-การลงทุน บนเวที APEC CEO SUMMIT 2022นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ได้เป็นตัวแทนภาคเอกชนร่วมแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีการประชุม APEC CEO Summit 2022 ในหัวข้อ “อนาคตการค้า การลงทุนของเอเชียแปซิฟิก” (The Future of Asia Pacific Trade and Investment) โดยได้กล่าวว่า “การที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปคในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่จะแสดงให้ทั่วโลกทราบถึงความพร้อมของประเทศไทยรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้เห็นว่า ประเทศไทยมีความพร้อมอย่างยิ่ง ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับสู่สยามเมืองยิ้ม รวมถึงนักลงทุน และนักธุรกิจต่างชาติ ก็จะได้เห็นศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นฮับของการลงทุนแห่งภูมิภาคเอเปคในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับพายุของวิกฤตการณ์ ทั้งวิกฤติเศรษฐกิจ สุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และที่สำคัญกว่านั้นเศรษฐกิจกำลังประสบปัญหาการฟื้นตัวที่ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งจะทำให้ช่องว่างของความเหลื่อมล้ำขยายกว้างมากยิ่งขึ้น และทำให้สังคมและเศรษฐกิจไม่สามารถเดินหน้าได้อย่างเต็มกำลังดังนั้นช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนร่วมกันทั้งภูมิภาคโดยยึด 2 แกนหลักคือ ความยืดหยุ่น (Resilience) และการเติบโตร่วมกัน (Inclusion) เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว และมุ่งกำหนดเป้าหมายในการเป็น ONE APEC ผนึกความร่วมมือและการทำงานของทั้งภูมิภาคให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนการลดความเหลื่อมล้ำ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มุ่งสู่การเติบโตแบบครอบคลุมและยั่งยืนโดยการประชุมหัวข้อดังกล่าว นายญนน์ได้แสดงวิสัยทัศน์ร่วมกับ นายโทโมชิกะ อูยามา ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) นายจอห์น เดนตัน เลขาธิการหอการค้านานาชาติ (ICC) และดร. ติง ซ๋ง จวิน ประธานกรรมการ บริษัท กุ้ยโจว เหมาไถ นับเป็นโอกาสสำคัญของการแลกเปลี่ยนมุมมอง พร้อมกับการอภิปรายแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างผู้นำองค์กรชั้นนำระดับโลก และแสดงออกถึงความร่วมมือของทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่จะผลักดันด้านการค้า การลงทุน และยกระดับสังคมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้ก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนทั้งนี้ นายญนน์ยังได้แสดงมุมมองถึงสิ่งสำคัญที่จะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของทั้งภูมิภาคให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งประกอบไปด้วย 2 วาระเร่งด่วน คือ Recommit to FTAAP และ Reimagine Asia Pacific with a BCG economy ดังนี้1. Recommit to FTAAP ทุกภาคส่วนต้องมุ่งมั่นผลักดันการเปิดเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิก (FTAAP) ให้เกิดขึ้นจริงให้ได้ พร้อมยกระดับให้เป็น Next-Gen FTAAP เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาความยั่งยืนและการเติบโตร่วมกันจะเกิดขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค2. Reimagine Asia Pacific with a BCG economy พลิกโฉมเอเชียแปซิฟิกบนพื้นฐานของโมเดล BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy) เพื่อบรรลุการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมีคุณภาพ โดยยึดชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community-Centric) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจเร่งด่วนของทุกภาคส่วน เพื่อจัดการกับความท้าทายที่มีร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของงานประชุมเอเปคที่เน้นเรื่องการเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล (Open Connect Balance)“การได้มีส่วนร่วมบนเวที APEC CEO Summit 2022 ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดี ซึ่งทำให้ได้ร่วมแบ่งปันและเข้าใจวิสัยทัศน์ของผู้นำระดับโลก ที่มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะเป็น ONE APEC ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เพื่อการเติบโตในระยะยาว การรวมเป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่แค่การเห็นพ้องต้องกันในหลักการเท่านั้น แต่ทุกเขตเศรษฐกิจต้องคิดเป็นหนึ่งเดียว ปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียว และพร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในช่วงพายุวิกฤตการณ์นี้” นายญนน์ กล่าวบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ เซ็นทรัล รีเทล เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format and Multi-category) ในประเทศไทย และมีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยเป็นผู้นำในประเทศอิตาลีและเป็นหนึ่งในผู้นำในประเทศเวียดนาม เครือข่ายร้านค้าภายใต้แบรนด์ค้าปลีก 3,543 ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) อาทิ ห้างสรรพสินค้า, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, พลาซ่า และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Omnichannel โดยธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ครอบคลุมทั้งหมด 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (1) กลุ่มฮาร์ดไลน์ ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าตกแต่งและปรับปรุงบ้าน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน หนังสือ และ e-Book ภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ไทวัสดุ บ้าน แอนด์ บียอนด์ / บีเอ็นบี โฮม เพาเวอร์บาย ออฟฟิศเมท บีทูเอส เมพ และเหงียนคิม (2) กลุ่มฟู้ด ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และสินค้าที่มักพบได้ทั่วไปในร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ แฟมิลี่มาร์ท บิ๊กซี / GO! ลานชี มาร์ท ท็อปส์ มาร์เก็ต เวียดนาม และมินิ โก (go!) (3) กลุ่มแฟชั่น ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ซูเปอร์สปอร์ต และ เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป และ (4) กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งมุ่งเน้นการให้เช่าพื้นที่สำหรับร้านค้าของกลุ่มบริษัทฯ และร้านค้าและบริการของบุคคลภายนอก เช่น โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ท็อปส์ พลาซ่า และ บิ๊กซี / GO! เวียดนาม (5) กลุ่มเฮลธ์แอนด์เวลเนส ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายและให้บริการด้านสุขภาพคนและสัตว์เลี้ยง เช่น ท็อปส์แคร์ ท็อปส์วีต้า และ เพ็ทแอนด์มี โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เซ็นทรัล รีเทล ดำเนินธุรกิจใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ทั้งหมด 59 จังหวัด, ประเทศเวียดนาม ทั้งหมด 41 จังหวัดและประเทศอิตาลี ในเมืองหลักๆ ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)