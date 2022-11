“เซ็นทรัล” โชว์ Q3กำไรพุ่ง 157% ช่วง 9 เดือนแรกโกยรายได้ 1.7 แสนล.

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัล รีเทล ปิดไตรมาส 3 โตเกินเป้า ด้วยรายได้รวมอยู่ที่ 57,998 ล้านบาท โต40% กวาดกำไร 1,259 ล้านบาท โต 157% ดันภาพรวมช่วง 9 เดือนแรก2565 กวาดรายได้รวม 171,098 ล้านบาท โต25% ทำกำไรสุทธิ 4,188 ล้านบาท โต292%นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC กล่าวว่า “เซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าสร้างธุรกิจเติบโตแข็งแกร่งมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดปิดไตรมาส 3 /2565 ด้วยรายได้รวมอยู่ที่ 57,998 ล้านบาท (+40% YoY) และกำไรสุทธิ 1,259 ล้านบาท (+157% YoY) ขณะที่ผลประกอบการตลอดช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม - กันยายน 2565) สามารถกวาดรายได้รวมอยู่ที่ 171,098 ล้านบาท (+25% YoY) และกำไรสุทธิ 4,188 ล้านบาท (+292% YoY) ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่ตอกย้ำความเป็นผู้นำค้าปลีกแห่งอนาคตของเซ็นทรัล รีเทล ที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจโมเดลใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมและสมบูรณ์แบบที่สุด”สำหรับไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 ถือเป็นช่วงไฮซีซั่นของประเทศไทย เวียดนาม และอิตาลี ที่ทำให้มองเห็นสัญญาณบวกทางเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน ทั้งมู้ดการจับจ่ายใช้สอยที่คึกคัก จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าเฉพาะเดือนธันวาคมนี้จะเป็นช่วงพีคที่สุดของปีที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้ามาในไทยมากกว่า 2 ล้านคน รวมถึงรัฐบาลยังอยู่ในช่วงพิจารณามาตรการ “ช้อปดีมีคืน” เพื่อเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และการจับจ่ายของผู้บริโภคในช่วงปลายปีอีกด้วยทั้งหมดนี้ถือเป็นโอกาสในการสร้างการเติบโตของทุกธุรกิจ โดยเฉพาะภาคค้าปลีกและบริการอย่างเซ็นทรัล รีเทล ที่ได้เตรียมพร้อมรองรับกำลังซื้อของผู้บริโภคผ่านสินค้าและบริการที่ครบครัน รวมถึงแพลตฟอร์ม Next - Gen Omnichannel ที่จะมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งอย่างไร้รอยต่อให้กับลูกค้านอกจากนี้เซ็นทรัล รีเทล ยังมีแผนเตรียมเปิดตัวศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาราชพฤกษ์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งจะเป็นแฟลกชิปสโตร์แห่งใหม่ล่าสุดที่รองรับการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าครอบครัวในอนาคตทั้งนี้จากผลการดำเนินงานตลอดทั้งปี จึงคาดว่าเซ็นทรัล รีเทล จะสามารถปิดปี 2565 ด้วยรายได้เติบโตอยู่ที่ 20% ตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป เพื่อมุ่งสู่ปีใหม่อย่างแข็งแกร่งยิ่งกว่าที่เคยบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ เซ็นทรัล รีเทล เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format and Multi-category) ในประเทศไทย และมีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยเป็นผู้นำในประเทศอิตาลีและเป็นหนึ่งในผู้นำในประเทศเวียดนาม เครือข่ายร้านค้าภายใต้แบรนด์ค้าปลีก 3,543 ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) อาทิ ห้างสรรพสินค้า, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, พลาซ่า และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Omnichannelโดยธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ครอบคลุมทั้งหมด 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (1) กลุ่มฮาร์ดไลน์ ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าตกแต่งและปรับปรุงบ้าน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน หนังสือ และ e-Book ภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ไทวัสดุ บ้าน แอนด์ บียอนด์ / บีเอ็นบี โฮม เพาเวอร์บาย ออฟฟิศเมท บีทูเอส เมพ และเหงียนคิม (2) กลุ่มฟู้ด ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และสินค้าที่มักพบได้ทั่วไปในร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ แฟมิลี่มาร์ท บิ๊กซี / GO! ลานชี มาร์ท ท็อปส์ มาร์เก็ต เวียดนาม และมินิ โก (go!)(3) กลุ่มแฟชั่น ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ซูเปอร์สปอร์ต และ เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป และ (4) กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งมุ่งเน้นการให้เช่าพื้นที่สำหรับร้านค้าของกลุ่มบริษัทฯ และร้านค้าและบริการของบุคคลภายนอก เช่น โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ท็อปส์ พลาซ่า และ บิ๊กซี / GO! เวียดนาม (5) กลุ่มเฮลธ์แอนด์เวลเนส ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายและให้บริการด้านสุขภาพคนและสัตว์เลี้ยง เช่น ท็อปส์แคร์ ท็อปส์วีต้า และ เพ็ทแอนด์มีโดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เซ็นทรัลรีเทล ดำเนินธุรกิจใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ทั้งหมด 59 จังหวัด, ประเทศเวียดนาม ทั้งหมด 41 จังหวัดและประเทศอิตาลี ในเมืองหลักๆ ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)